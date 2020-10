THURGAU-TICKER: 79-jähriger Autofahrer verursacht Unfall mit Rollerfahrer +++ 32-jährige Velofahrerin stürzt nach Kollision in Kreisel in Kreuzlingen +++ Sprunghafter Anstieg von Neuansteckungen

Aktualisiert 05.10.2020, 17.01 Uhr

Montag, 5. Oktober, 16:58 Uhr

Mit dem Rettungsdienst ins Spital

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Tägerwilen hat sich ein Rollerfahrer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr gegen 11.30 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer auf der Sonnenstrasse in Richtung Poststrasse. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Rollerfahrer, welcher auf der Bahnhofstrasse in Richtung Zentrum unterwegs war. Beim Unfall wurde der 51-Jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Roller ist vom Unfall gezeichnet. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Montag, 5. Oktober, 16:29 Uhr

69-jährige Autofahrerin verursacht Streifkollision

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen hat sich am Montagmorgen eine Velofahrerin verletzt. Die 32-jährige Frau war kurz vor 8.45 Uhr auf der Egelseestrasse in Richtung Bottighofen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah ein 69-jähriger Autofahrer die Frau und befuhr von der Remisbergstrasse her den Kreisel, worauf es zur Streifkollision kam.

Dabei wurde die 32-Jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Der Kreisel Remisberg-/Egelseestrasse in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin, 20. August 2013

Montag, 5. Oktober, 15:11 Uhr

Zehn Aufführungen auf dem Oberen Mätteli

(sko) Trotz Corona tourt der Traditionszirkus Stey aus der Bonau derweil durch den Kanton. Ab sofort macht er Halt in Frauenfeld, und zwar auf den Oberen Mätteli, wo zwischen 7. und 11. Oktober zehn Aufführungen stattfinden. Im Vorfeld des Besuchs in der Kantonshauptstadt hat Zirkusdirektor Martin Stey der Stadt Frauenfeld 100 Tickets verschenkt.

Alle Infos zu den Aufführungen des Zirkus Stey in Frauenfeld: www.zirkus-stey.ch

Das Obere Mätteli dient die nächsten Tage als Standort für den Zirkus Stey. Bild: Samuel Koch

Montag, 5. Oktober, 14:04 Uhr

31 neu bestätigte Fälle von Corona im Vergleich zum Freitag

(sko) Übers Wochenende ist die Anzahl bestätigter Fälle von Covid-19 sprunghaft angestiegen. Im Vergleich zum Freitag melden die Behörden 771 Ansteckungen von Corona im Kanton Thurgau, was einer Zunahme von 31 Fällen entspricht. Eine Zunahme von 16 Fällen verzeichnet die Anzahl infizierter Personen in Isolation von 38 auf neu 54, wie einer Meldung vom Montagvormittag via Nachrichtendienst Twitter zu entnehmen ist.

Im Vergleich zu den täglichen Neuansteckungen seit dem Ausbruch der Coronapandemie im Frühling kommt die jetzige Wasserstandsmeldung einem Spitzentag gleich (siehe Grafik unten).

Montag, 5. Oktober, 13:19 Uhr

Nach Selbstunfall mit dem Rettungsdienst ins Spital

(kapo) Ein Autofahrer wurde in der Nacht auf Montag in Schönholzerswilen verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Am Auto des 22-Jährigen entstand Totalschaden. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Der 22-jährige Autofahrer war kurz nach 22 Uhr in Richtung Wuppenau unterwegs, als er ausgangs Hagenwil die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei prallte er in einen Beleuchtungskandelaber am rechten Fahrbahnrand sowie in eine Signaltafel. Durch die Kollisionen wurde der Lenker mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund zehntausend Franken. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 5. Oktober, 12:10 Uhr

Für ihren Mann in den Thurgau ausgewandert

(sko) Sie will berühmt werden, sei es als Model, als Werbegesicht oder als TV-Star. Dafür steht die 35-jährige Catrin Heyne jeden Tag um 5 Uhr auf, kümmert sich mindestens eine Stunde um ihr Aussehen, arbeitet 50 Stunden pro Woche und hat sich gar ihre Brüste vergrössern lassen.

Catrin Heyne zeigt sich für die VOX-Sendung im Solarium. Bild: PD

Trotz alledem musste sich die Ostdeutsche wegen Corona ein halbes Jahr gedulden, bis sie zu ihrem grossen Auftritt kommt. Für die Sendung «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» besuchte ein Team des deutschen TV-Senders VOX Heyne bereits im März, die wegen der Liebe zu ihrem Mann Marco vor neun Jahren aus ihrer Heimat Sachsen nach Illhart ausgewandert ist. Heyne ist Betriebsleiterin des Sonnenstudios «Sun World», mit Standorten in Frauenfeld, Weinfelden, Kreuzlingen und Amriswil. Verspätet bekommt Heyne also doch noch ihre Plattform, ebenso der Kanton Thurgau.

«Goodbye Deutschland! Die Auswanderer», Di, 6. Oktober, ab 20.15 Uhr, VOX.

Montag, 5. Oktober, 11:20 Uhr

Polizei sucht Zeugen

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntag in Altnau ein Kind verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr überquerte ein 10-jähriger mit seinem Kickboard von der Bahnhofstrasse her den Fussgängerstreifen auf der Güttingerstrasse. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 47-Jährigen, der in Richtung Romanshorn unterwegs war. Der Knabe wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der Autofahrer an, sich auf einen weissen Lieferwagen konzentriert zu haben, welcher auf der Kirchstrasse an die Stop-Markierung heranfuhr.

Der Lenker oder die Lenkerin des weissen Lieferwagens sowie Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sollen sich beim Kantonspolizeiposten Altnau unter 058 345 22 60 melden.

Fussgänger überqueren einen Fussgängerstreifen.

Bild: Benjamin Manser

Montag, 5. Oktober, 10:26 Uhr

Keine Verletzte bei Brand auf Balkon

(kapo) Beim Brand eines Gasgrills entstand am Sonntag in Sirnach Sachschaden, verletzt wurde niemand. Gegen 15 Uhr wollte ein 29-Jähriger den Gasgrill auf seinem Balkon des Mehrfamilienhauses an der Haldenstrasse in Betrieb nehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau gab es unmittelbar nach Betätigung der Zündung eine Flamme unter dem Grill im Bereich des Druckminderers.

Dem Mann gelang es, die Gasflasche zuzudrehen und das Feuer vor der eintreffenden Feuerwehr Sirnach zu löschen. Beim Brand wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.

Durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass der Druckminderer des Grills nicht auf den Anschluss der Schweizer Gasflasche abgestimmt war und dadurch Gas austreten konnte.

Das austretende Gas hat sich im Bereich des Druckminderers entzündet. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Montag, 5. Oktober, 09:32 Uhr

Erstes Treffen in Tägerwilen

(red) Vögel, Igel, Schmetterlinge und Co. dürfen sich freuen: Für sie werden Städte und Dörfer im Thurgau attraktiver. Auch weil sich viele Werkhofmitarbeitende gezielt weiterbilden. 24 Thurgauer Gemeinden engagieren sich im Projekt «Vorteil naturnah». Mit diesem Projekt unterstützt das Amt für Raumentwicklung die Gemeinden , öffentliche Siedlungsräume naturnah zu gestalten – finanziell, aber auch mit Weiterbildungsangeboten und Informationsmaterial.

Ein erster solcher Kurs für Werkhofmitarbeitende fand vergangenen Mittwoch in der Gemeinde Tägerwilen statt. Die zwei Experten für Siedlungsnatur Markus Allemann und Michael Stettler zeigten, wie die Biodiversität auf öffentlichen Siedlungsflächen gefördert werden kann.

Zwanzig Mitarbeitende von Werkbetrieben lernen, wie sie öffentliche Flächen naturnaher gestalten können. Bild: Naturkonzept AG)

Gemeinsam wurden einheimische Sträucher und Wildblumen gepflanzt, Ast- und Steinhaufen errichtet, Heckensäume angelegt und Ruderalstan-dorte aufgewertet. Das Interesse war gross, der Kurs rasch ausgebucht, heisst es in einer Mitteilung vom Montagmorgen.

In den 24 Projektgemeinden werden nun Massnahmen zugunsten der Natur geplant und in den kommenden Jahren umgesetzt. Und das Amt für Raumentwicklung wird weitere Kurse anbieten, damit die Gemeinden ihre Flächen künftig noch naturnaher gestalten können – zum Wohl von Mensch und Natur.

Montag, 5. Oktober, 08:39 Uhr

«Flicken statt in den Abfall kippen» muss für einmal aussetzen

(red) «Die Werkzeuge wären schon parat, leider müssen wir es aber absagen.» Das teilt der Veranstalter des Frauenfelder Repair-Café Christian Rzesnik am Sonntag mit. Die nächste Ausgabe des Reperaturanlasses wäre am 17. Oktober im Quartiertreffpunkt Talbach über die Bühne gegangen. Rzsenik sagt:

Christian Rzesnik, Mitveranstalter Repair-Café Frauenfeld. Bild: Reto Martin

«Es erscheint uns unmöglich, in den Räumen des Quartiertreffpunktes unter Einhaltung eines Coronaschutzkonzeptes für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.»

Der Aufwand wäre in keinem Verhältnis zum Ertrag gestanden, und es

wäre mit vielen unzufriedenen Kunden zu rechnen gewesen, da nur wenige

Reparaturen hätten durchgeführt werden könnten, heisst es weiter.

Die Absage bedeutet jedoch nicht das Ende des Repair-Cafés in

Frauenfeld. Termine für 2021 werden bereits festgelegt. So

soll jeweils im Februar, Juni und Oktober ein weiteres Repair-Cafè statt

finden. Rzsenik schreibt: «Wir arbeiten daran, ein coronaschutzkonformes Prozedere zu erstellen, dass es uns ermöglicht, genügend Reparaturkapazität an zu bieten.»

Aus diesem Grund suchen die Veranstalter nach Reparateuren aller Art. Interessierte wenden sich an: repair-cafe@stafag.ch. Allgemeine Infos gibt's unter:

www.konsumentenschutz.ch



Gross und Klein versuchen beim 12. Repair-Café im Quartiertreffpunkt Talbach in Frauenfeld, Gebrauchsgegenstände wieder funktionsfähig zu machen. Bild: Reto Martin, 8. Februar 2020

Sonntag, 4. Oktober - 16:58 Uhr

Jürg Wiesli hat den «schönsten Kürbis» - er wiegt 353 Kilogramm

Ein stolzer Jürg Wiesli mit seinem siegreichen Kürbis, der 353 Kilogramm wiegt. Bild: PD

(tva) Der Dozwiler Gemüsezüchter Jürg Wiesli kann sich gleich über mehrere Preise freuen: An der Schweizer Meisterschaft in Jona hat er einen Rekord für die schwerste Wassermelone (25 kg) und die längste Stangenbohne (67 cm) aufgestellt. Ausserdem wurde er für den längsten Zucchetti-Kürbis prämiert (1,5 m). Am meisten freut er sich indes über den Howard-Dill-Preis für den schönsten Kürbis:

«Das ist der einzige Preis, den ich noch nie gewonnen habe.»

Sonntag, 4. Oktober 2020, 16:38 Uhr

Thurgauer Werkstoffinstitut berechnet Alterungsverhalten von Lawinennetzen

(red) Das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) erweitert seine Forschungskompetenzen um die digitale Simulation. Das schreibt das Netzwerk Thurgau Wissenschaft in einem Newsletter. Bei der Simulationen geht es um die Vorhersage der Lebensdauer, der Festigkeit und mechanischer Eigenschaften von Materialien.

Hierzu startet das Institut mit einem von der Förderagentur Innosuisse unterstützten Projekt, bei dem es um Netze geht, die vor Steinschlag, Erdrutschen oder Lawinen schützen. Veränderungen am Material sollen digital erfasst werden, um das Alterungsverhalten zu kalkulieren, damit rechtzeitig Wartungsmassnahmen ergriffen werden können, heisst es weiter im Newsletter-Beitrag.

Das WITg wurde 2002 in Tägerwilen als An-Institut an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) gegründet. Trägerin ist die Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung.

Sonntag, 4. Oktober 2020, 14:52 Uhr

Nach «Chlööpf di wäg!!!»-Party: Contact Tracing läuft

(red) Nach einer Party von vergangenem Samstag hatte der Kanton am Donnerstag für alle 300 Besucher Quarantäne angeordnet. Das entschied der kantonsärztliche Dienst im Nachgang zum Fest in Friltschen, weil eine Handvoll Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Ein Hirsch ziert das Logo der «Chlööpf dii wäg!!!»-Party. Bild: Mario Testa

Auf Twitter führte die Nachricht zu einiger Diskussion. So fragte ein User beispielsweise, ob der Club geschlossen worden sei. Darauf antworte der Kanton: Es handle sich nicht um einen Club, sondern um eine Veranstaltung. Weiter schreibt der Kanton am Sonntag:

« Das Contact Tracing läuft und geht den Infektionsketten nach.»

Die 300 Partygäste müssen bis zum 6. Oktober zu Hause bleiben - dann läuft die Quarantänefrist ab. Die Organisatoren haben sich unterdessen bei den Gäste für die «entstandenen Unannehmlichkeiten» entschuldigt.

Sonntag, 4. Oktober 2020, 14:23 Uhr

Hoher Sachschaden nach Brand eines Dachstockes in Islikon

Am Einfamilienhaus entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Kapo Thurgau

(red) Aufmerksame Nachbarn bemerkten kurz vor 0.45 Uhr Rauch aus dem Dach eines Einfamilienhauses an der Strasse Im Bogen in Islikon. Sie alarmierten die Feuerwehr und weckten die Bewohner des Hauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten starker Rauch und Flammen unter den Ziegeln des Hauses festgestellt werden, wie die Polizei in einer Mitteilung von Sonntag schreibt. Die Feuerwehr Gachnang und die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld standen mit rund 90 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt einige hunderttausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau die Ermittlungen aufgenommen, teilt die Polizei weiter mit. Als Brandursache stehe ein Baumangel im Vordergrund.

Führerausweise von alkoholisierten Autofahrern eingezogen

(kapo/chs) Kurz vor 22.45 Uhr hielt eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf der Stockenholzstrasse in Wallenwil einen 30-jährigen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von rund 0.6 mg/l (1,2 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes Thurgau eingezogen.

Wie es ind er Mitteilung der Kantonspolize Thurgau weiter heisst, kontrollierten die Einsatzkräfte auch an der Fischingerstrasse in Oberwangen kurz vor 2 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Nachdem die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von rund 0.5 mg/l (1 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis ebenfalls abgenommen.

Samstag, 3. Oktober - 09:47 Uhr

Bussnang: Mit Auto überschlagen

(kapo/chs) Ein alkoholisierter Autofahrer war kurz nach 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Bussnang unterwegs. Nach eigenen Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau sei er in der Rechtskurve einem Tier ausgewichen und deshalb über die Gegenfahrbahn geraten. Dort fuhr das Auto einen Abhang hinunter und überschlug sich. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 57-Jährige mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der leicht verletzte Autofahrer konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Bild: Kapo TG

Ein Atemlufttest ergab beim Schweizer einen Wert von 0.78 mg/l (1,56 Promille). Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.