THURGAU-TICKER: Alkoholisierter Autofahrer prallt in Arbon in eine Mauer +++ 73 neue Coronafälle +++ Ranger für Thurgauer Naturschutzgebiete

Aktualisiert 24.11.2020, 14.15 Uhr

14:15 Uhr

Das Unfallfahrzeug nach der Kollision. Bild: PD

Alkoholisierter Autofahrer prallt in Mauer

(kapo) Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte am Montag in Arbon mit einer Mauer. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau bog der Fahrzeuglenker gegen 21.30 Uhr von der St.Gallerstrasse in die Pestalozzistrasse ein. Dabei kollidierte er mit einem Signalständer, verlor die Kontrolle über das Auto und prallte in eine Mauer.

Der 22-jährige Deutsche, der ohne gültigen Führerausweis unterwegs war, blieb unverletzt. Weil Atemalkoholtests Ergebnisse von rund 1,2 Promille ergaben und der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.

Dienstag, 24. November, 13:39 Uhr

Kanton meldet 73 neue Coronafälle

(rsc) Am Dienstag meldet der Kanton Thurgau 73 neue Coronafälle. Im vergleich zum vergangenen Dienstag (101 neue Fälle) ist diese Zahl um 28 gesunken. Auf den Intensivstationen befindet sich eine Person weniger als am Montag, allerdings eine mehr als vor einer Woche. Zudem sind seit Montag zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Dienstag, 24. November, 11:22 Uhr

Der Hüttwiler See im Mai 2016. Eines der Thurgauer Naturschutzgebiete, in dem vermehrt Ranger unterwegs sein werden. Bild: PD

Thurgauer Naturschutzgebiete erhalten zwei Ranger

(red) Die Thurgauer Naturschutzgebiete sind in der Bevölkerung beliebt. «Doch nicht alle halten sich dabei an die Regeln zum Schutz von Flora und Fauna», schreiben das Amt für Raumentwicklung und das Forstamt des Kantons Thurgau in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die beiden Ämter bauen deshalb die Aufsicht in Moorgebieten und Waldreservaten aus. Zwei Ranger sollen Besuchende für die Verletzlichkeit der Natur und das angemessene Verhalten sensibilisieren. Sie werden je rund 400 Stunden pro Jahr in besonders sensiblen Naturschutzgebieten unterwegs sein.

Erste Schwerpunktgebiete sind die Hüttwiler Seen im Seebachtal, das Ermatinger Ried und der Schaarenwald bei Diessenhofen. Weitere Naturschutzgebiete und Waldreservate sollen folgen. Die Kosten betragen knapp 60'000 Franken. Der Bund beteiligt sich mit 65 Prozent.

Dienstag, 24. November, 10:09 Uhr

Der verletzte Junge musste von Egnach mit der Rega ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Donato Caspari

Fünfjähriger muss nach Unfall mit Holzhackmaschine mit Rega ins Spital

(kapo) Am Montag kam es in Egnach zu einem Unfall, bei der sich ein fünfjähriger Junge verletzt hat. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen waren am Nachmittag mehrere Personen auf einer Wiese mit Holzhacken beschäftigt, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Aus noch ungeklärten Gründen der Fünfjährige mit seinem Arm in die Holzhackmaschine geraten und an der Hand verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch einen Arzt und den Rettungsdienst musste er von der Rega ins Spital geflogen werden.

Dienstag, 24. November, 09:35 Uhr

Scheune brennt komplett aus – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

(kapo/red) Am Montagabend brannte eine Scheune in Schönholzerswilen. Kurz nach 23 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Scheune eines Landwirtschaftsbetriebs ein Feuer ausgebrochen sei.

«Die Feuerwehr am Nollen und die Feuerwehr Weinfelden kamen mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten verhindern, dass das Feuer auf nahestehende Gebäude übergreift», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Mitteilung. Verletzt sei niemand worden, der Sachschaden am Gebäude und den eingestellten Maschinen könne noch nicht beziffert werden. Die Scheune brannte komplett aus.

Zur Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau zusammen mit einem Elektroinspektor die Arbeit aufgenommen.

Die Scheune ist komplett ausgebrannt. Bild: BRK News

Dienstag, 24. November, 09:21 Uhr

Gemeindepräsidentin Aeschbacher wegen Überlastung krankgeschrieben

Katharina Aeschbacher

Gemeindepräsidentin Warth-Weiningen Bild: Mathias Frei

(red) Gemeindepräsidentin der Politischen Gemeinde Warth-Weiningen, Katharina Aeschbacher, gibt ihre Aufgaben krankheitshalber vorübergehend an Vize-Gemeindepräsident Peter Meuli ab. Dies schreibt der Gemeinderat von Warth-Weiningen in einer Mitteilung. Grund dafür sei, dass Katharina Aeschbacher krankgeschrieben ist.

Die Gemeindepräsidentin hatte nach der Kündigung des Bauverwalters im Frühjahr 2020 interimistisch auch dessen Funktion übernommen. «Der Gemeinderat bedauert ausserordentlich, dass diese Belastungssituation zur aktuellen Situation geführt hat», heisst es in der Mitteilung. Katharina Aeschbacher sei zuversichtlich, dass sie in den nächsten Wochen wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren kann.

Die Geschäfte der Gemeindepräsidentin übernimmt interimistisch ab sofort Vize-Gemeindepräsident Peter Meuli, neben seiner beruflichen Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer. «Der Gemeinderat ist zuversichtlich, für die Bauverwaltung schon bald eine Übergangslösung bis zum Start des neuen Bau- und Werkverwalters im Februar 2021 finden zu können», schreibt die Behörde weiter. Der ehemalige Gemeinderat Andreas Schlatter unterstütze den Gemeinderat und die Verwaltung beratend bei technischen Fragen der Werke.

Montag, 23. November, 17:38 Uhr

Trüffelbauer Jürg Truninger freut sich schon wieder

(sko) Erst wenige Tage ist es her, da hat Jürg Truninger zum ersten Mal nach sechs Jahren auf seiner Plantage in Hörhausen einen Trüffelpilz gefunden. Jetzt folgt bereits der nächste Streich, wie seinem Facebook-Profil zu entnehmen ist. «Nächster Fund in der Plantage», schreibt er.

Demnach hat der Suchhund namens Fäh einen Brumale-Trüffel mit einem Gewicht von 154 Gramm entdeckt. Seine Fans und die vielen Trüffelpaten freuen sich mit Trüninger.

Der Brumale-Trüffel wiegt 154 Gramm. Bild: Screenshot

Montag, 23. November, 16:50 Uhr

Neue Öffnungszeiten in Kreuzlingen

(red) Infolge Schliessung des Regionalen Annahmenzentrums (RAZ) an der Promenadenstrasse 14 in Kreuzlingen gelten ab Dienstag, 1. Dezember, neue Öffnungszeiten im Werkhof und in der Stadtgärtnerei.

Zu folgenden Öffnungszeiten sind der Werkhof und die Gärtnerei geöffnet, wie die Stadt mitteilt: Montag bis Donnerstag jeweils von 8.30 bis 11.30 und von 13.30 bis 17 Uhr, freitags jeweils von 8.30 bis 11.30 und von 13.30 bis 16 Uhr.

Der Kreuzlinger Werkhof. (Bild: PD)

Montag, 23. November, 15:54 Uhr

Liveübertragung vom Auswärtsspiel gegen Ajoie

Übertragung des Heimspiels gegen die Ticino Rockets im Thurgauer Dörfli. Bild: Mario Gaccioli

(sko) Am Dienstagabend trifft der HC Thurgau (HCT) als Leader der Swiss League auswärts auf den HC Ajoie. Für die heimischen Fans überträgt der HCT das Spiel unter Einhaltung der Schutzmassnahmen live im Thurgauer Dörfli in Weinfelden.

Montag, 23. November, 15:16 Uhr

Aufruf zur Abstimmung über Plakat

(sko) Mit Trommelwirbeln verkünden die Verantwortlichen des Seeburgtheaters in Kreuzlingen ihr neues Stück für 2021. Es trägt den Namen: «Die Schweizermacher». Im gleichen Atemzug werden die Fans aufgerufen, über das definitive Plakat abzustimmen. «Ihr könnt noch bis einschliesslich Montag abstimmen... wir sind gespannt», heisst es in einem Post auf Facebook.

Montag, 23. November, 14:21 Uhr

Schulbudget kommt erst im März an die Urne

(ubr) Die Behörde der Politischen Gemeinde Bottighofen lädt die Bevölkerung am 10. Dezember zur Budget-Gemeindeversammlung ins Dorfzentrum ein. Entschieden wird über den Voranschlag für das kommende Jahr. Für 2021 rechnet die Gemeindebehörde mit einem Aufwand von rund 9,9 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 9,3 Millionen Franken, was ein Aufwandüberschuss von 668'000 Franken bedeutet. Der Steuerfuss soll unverändert bei 36 Prozent liegen.

Das Gemeindehaus in Bottighofen. Bild: Andrea Stalder

Die Vorsteherschaft der Primarschulgemeinde Bottighofen sagt ihre für denselben Tag im Vorgang der Versammlung der politischen Gemeinde geplante Gemeindeversammlung aufgrund der Coronapandemie jedoch ab. Sie möchte den Stimmbürgern die Möglichkeit geben, am 7. März an der Urne über das Budget 2021 zu entscheiden. Es sieht ein Minus von 545'000 Franken vor, bei unverändertem Steuerfuss von 38 Prozent. An 7.März findet auch die Gesamterneuerungswahl der Primarschulbehörde statt.

Montag, 23. November, 13:33 Uhr

Sieg gegen den Bischof von Erfurt

(sko) Kennen Sie den Klang der Sysoy-Festtagsglocke im Kreml in Rostow Weliki? Die zehnjährige Annika Fischer aus Frauenfeld erkennt ihn. Das hat sie am Samstagabend in der Show «Klein gegen Gross» unter Beweis gestellt, einer Sendung, die sowohl auf Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) als auch auf dem deutschen Sender ARD und dem österreichischen ORF zu sehen war.

Bild: Printscreen

Dort schlug die Schülerin aus dem Quartier Huben Ulrich Neymeyr, seines Zeichens Bischof von Erfurt. Von vier vorgespielten Glockenklängen konnte Annika Fischer allesamt wiedererkennen und die Glocken beim Namen nennen, Bischof Neymeyr indes bloss eine. Schliesslich siegte Annika Fischer klar und deutlich 4:1 und zahlte das Vertrauen aller Promis im Studio zurück, die im Vorfeld des Duells alle auf die junge Frauenfelderin gesetzt hatten. Nebst viel anerkennendem Applaus bekam Annika Fischer im Beisein ihrer Familie ein Tablet und Kopfhörer. Moderator Kai Pflaume hatte nur lobende Worte übrig: «Es bleibt eine sehr herausfordernde Aufgabe, die Annika Bravourös gemeistert hat.»

Montag, 23. November, 12:24 Uhr

Tier ausgewichen: Auto auf Dach gelandet

(kapo/sko) Eine Autofahrerin hat sich am Sonntagabend in Märstetten nach einem Selbstunfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die 24-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr auf der Boltshauserstrasse in Richtung Weinfelden unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn. In der Folge überschlug sich das Auto im angrenzenden Ackerland und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Das vom Unfall gezeichnete Auto liegt auf dem Dach. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Polizei warnt vor Verkehrsunfällen mit Tieren

Die Kantonspolizei Thurgau will erneut daran erinnern, dass bei Dämmerung und in der Nacht Tiere aktiv sind und in hohem Tempo die Strassen überqueren können. Viele Nahrungsquellen versiegen im Herbst, was das Zurücklegen grösserer Distanzen oder gar einen Ortswechsel der Wildtiere zur Folge hat. Zur Winterzeit steigt deshalb das Risiko, in einen Verkehrsunfall mit einem Tier verwickelt zu werden.

Seit Anfang November 2020 registrierte die Kantonspolizei Thurgau über 100 Verkehrsunfälle mit Tieren. Vorwiegend handelte es sich dabei um Füchse, Rehe, Wildschweine und Katzen. Im Vorjahr starben über 1800 Wildtiere und über 500 Katzen bei Verkehrsunfällen auf Kantonsgebiet.

Vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Strassen an Felder angrenzen sowie in und um Waldgebiete, sollte vorausschauend gefahren und die Geschwindigkeit reduziert werden, da es an diesen Stellen häufig zu Unfällen mit Tieren kommt.

Ein Unfall mit einem Haus- oder Wildtier, auch wenn kein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, untersteht gemäss Strassenverkehrsgesetz der Meldepflicht. Wer den Unfall mit einem Tier nicht meldet, kann sich zusätzlich der Tierquälerei gemäss Tierschutzgesetz strafbar machen.

Montag, 23. November, 11:45 Uhr

272 neu bestätigte Coronafälle übers Wochenende

(sko) Übers Wochenende haben sich im Kanton Thurgau 272 Menschen neu mit Corona infiziert. Das meldet der Kanton am Montagvormittag via Nachrichtendienst Twitter. Einen Anstieg verzeichnen die Zahlen auch bei den an Covid-19 verstorbenen Personen (+3) sowie den hospitalisierten Personen (+2). Hingegen gesunken gegenüber den Zahlen vom Freitag ist die Anzahl aktuell infizierter Personen, die sich in Isolation befinden (-40).

Sämtliche Zahlen der Dienststelle für Statistik veröffentlicht der Kanton auf der Website: www.statistik.tg.ch

Maria Timm, Fachpersonal für Nasen- und Rachenabstrich, und Alexander Schmidtke, Geschäftsleiter Spitalapotheke Münsterlingen geben Einblick in die Schnelltestabteilung beim Spital Münsterlingen. Bild: Andrea Stalder

Montag, 23. November, 10:47 Uhr

Wegen Unterhaltsarbeiten im Seewasserwerk

(red) Ab Dienstag, 24. November, bis Mitte Dezember werden im Seewasserwerk Steckborn Unterhaltsarbeiten in den Filterbecken vorgenommen. Der Filterinhalt der Becken wird turnusgemäss und regelmässig ersetzt. In diesem Jahr werden aber zum ersten Mal seit Inbetriebnahme der Anlage im Jahre 1969 die Filter als Ganzes saniert.

Aus diesem Grund ist die Produktion von Trinkwasser mit der «Hauptanlage» während der Sanierungszeit nicht möglich. Für solche Fälle ist eine kleine Notanlage im Wasserwerk integriert, heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Steckborn.. Die Notanlage könne unabhängig vom Hauptwerk in Betrieb genommen werden. Sie decke jedoch nur den Grundbedarf des Trinkwasserkonsums ab.

Um Wasser zu sparen, stellt die Wasserversorgung Steckborn in dieser Zeit sämtliche Laufbrunnen ab, die am Trinkwassernetz angeschlossen sind. Die Lieferung von Trinkwasser zu den Abnehmern sei sichergestellt. Die Bezüge müssten aber auf das absolute Minimum reduziert werden.

Die Stadt Steckborn bittet die Einwohner deshalb, während der Sanierungszeit sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Montag, 23. November, 09:51 Uhr

Laut Heimatschutz eines der schönsten Hotels der Schweiz

(sko) Die «Wunderbar» in Arbon bewegt weiter die Gemüter. Das drohende Aus des Hotels an der Weitegasse beschäftigt nicht nur die Pächterin, sondern auch viele Arboner. Jetzt erhält das abrissbedrohte Hotel die Auszeichnung als eines der schönsten Hotels der Schweiz, wie der Heimatschutz in einer vor kurzem erschienen Publikation schreibt. Es ist bereits die zweite Auszeichnung in Folge, wie «FM1-Today» berichtet.

Das umstrittene Hotel «Wunderbar» in Arbon. Bild: Reto Martin

Montag, 23. November, 08:39 Uhr

«Herz-Feuer» will Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen

(red) Am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. November, tritt um 18 Uhr das Artisten-Duo "Herz-Feuer" im Botanischen Garten in Frauenfeld auf. Auf Einladung der Stadt präsentiert es eine sinnlich-poetische Show ohne Knalleffekte, dafür mit Tiefgang und für die ganze Familie. «Feuerzauber» ist eine Mischung aus Musik, Seifenblasen, Akrobatik und Flammen und soll die Menschen an kalten Abenden mit einem Funken Hoffnung erwärmen. Der Eintritt ist frei und auf 50 Personen begrenzt, Abstand ist gewährleistet, wie das städtische Amt für Kultur am Montag mitteilt.

Das Artisten-Duo «Herz-Feuer» während eines Auftritts. Bild: PD

Sonntag, 22. November - 16:20 Uhr

Ein Covid-Schnelltest-Kit. Bild: Andrea Stalder

Immer mehr Schnelltest-Möglichkeiten

(seb.) Frauenfeld, Münsterlingen, Tägerwilen, Wängi und Weinfelden: Die Orte, an denn im Kanton Thurgau Corona-Schnelltests durchgeführt werden, mehren sich. Auf einer aktualisierten Liste des Amtes für Gesundheit finden sich Anbieter, welche Antigen-Schnelltests anbieten. Aufgeführt sind auch solche, welche die PCR-Tests durchführen. Bereits vor mehreren Tagen haben Apotheken Schnelltestzentren eröffnent - so etwa bei den Apotheken an den Spitalstandorten Münsterlingen und Frauenfeld. Neu dazugekommen sind unterdessen auch Ärzte, so etwa in Tägerwilen oder Wängi.

Wie der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin früher gegenüber der «Thurgauer Zeitung» gesagt hat, soll mindestens eine Institution pro Bezirk diese Schnelltests anbieten. Die meisten Anbieter begrüssen oder verlangen gar eine vorherige Anmeldung.