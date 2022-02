Thurgau News: Sirnach: Polizei hebt fünf Hanf-Indooranlagen aus

Thurgau-Ticker 430 Hanfpflanzen und 2,2 Kilo Marihuana - Polizei hebt Hanf-Indooranlagen in Sirnach aus +++ Baubeginn zum Fitnesspark in Arbon Redaktion 02.02.2022, 11.35 Uhr

Mittwoch, 2. Februar, 11:29 Uhr

Sirnach: Hanf-Indooranlagen ausgehoben

Die Kantonspolizei Thurgau stellte rund 430 Hanfpflanzen sicher. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Nach einer Kontrolle einer Liegenschaft in Sirnach konnte die Kantonspolizei Thurgau in der Nacht zum Montag fünf Hanf-Indooranlagen ausheben. Ein 21-jähriger Schweizer wurde festgenommen und ist geständig.

Am Sonntagabend gingen bei der Kantonspolizei Thurgau Hinweise über eine verdächtige Person in einer Liegenschaft an der Fischingerstrasse ein. Einsatzkräfte überprüften das Haus und stellten darin Hanf-Indooranlagen fest. Bei der Hausdurchsuchung stiessen Ermittler der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Thurgau auf insgesamt fünf professionell betriebene Anlagen. Die rund 430 Hanfpflanzen und rund 2,2 Kilogramm Marihuana sowie die gesamte technische Einrichtung wurden zur Vernichtung sichergestellt.

Der Betreiber, ein 21-jähriger Schweizer, wurde festgenommen. Er ist geständig. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung.

Mittwoch, 2. Februar, 10:27 Uhr

Gemeinderat Wängi verschiebt Neukonstituierung

Die Gemeinde Wängi steckt zwischen zwei Ersatzwahlen. Bild: Olaf Kühne

(kuo) Seit anfangs Jahr ist der neue Wängemer Gemeinderat Marco Breitenmoser im Amt. Auf ein eigenes Ressort muss er indes vorerst verzichten. Steht doch die Gemeinde vor der zweiten Ersatzwahl innert kurzer Zeit. Diese will der Gemeinderat nun abwarten, bevor er sich für den Rest der Legislatur 2019-2023 neu konstituiert. Dass Bauressort, welches der Ende Jahr zurückgetretene Gemeinderat Anton Scheuchzer hinterlassen hat, wird interimistisch durch Gemeindepräsident Thomas Goldinger geführt.

Mittwoch, 2. Februar, 10:17 Uhr

Baubeginn zum Fitnesspark in Arbon

Spatenstich zum «Fit 21» mit Daniel Andres, Leiter der TKB Arbon, Arbons Stadtpräsident Dominik Diezi, TKB-Geschäftsleitungsmitglied Daniel Kummer und Stadtrat Jörg Zimmermann (Ressort Freizeit/Sport/Liegenschaften). Bild: PD

(red) Fünf Fitnessparks – in jedem Kantonsbezirk einen. Anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums im 2021 lancierte die TKB die Idee, gemeinsam mit den Standortgemeinden die Bevölkerung zu bewegen. Die Anlagen in Weinfelden, Kreuzlingen und Sirnach wurden bereits im Jubiläumsjahr eröffnet. In Arbon erfolgte kürzlich der Baustart zum Fitnesspark auf der Sportanlage Stacherholz, wie es in einer Mitteilung heisst. Ist das Wetter günstig und können die Bauarbeiten plangemäss durchgeführt werden, steht der Fitnesspark bereits im April fürs Training bereit. Der «Fit 21» – so die Bezeichnung der Anlage – ermögliche ein vielseitiges Training unter freiem Himmel. Er kann kostenlos und unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness genutzt werden.

Mittwoch, 2. Februar, 9:34 Uhr

Cup: Wieder muss Volley Amriswil auswärts antreten

Wie schon am 15. Januar trifft Volley Amriswil am 13. Februar erneut auf Volley Näfels, dann im Cup-Halbfinal. Bild: Mario Gaccioli

(red) Die Auslosung der Halbfinalpaarungen im Mobiliar Volley Cup ergab die reizvollen Partien Volley Schönenwerd gegen Lausanne UC und Volley Näfels gegen Volley Amriswil. Damit wurde die Hoffnung der Amriswiler, nach Jahren mit lauter Cup-Auswärtsspielen wieder mal eine Heimpartie austragen zu können, zunichte gemacht. Wer Trost sucht, könnte von Losglück sprechen, trifft doch der Tabellenführer auf den Tabellensechsten, während sich im Niederamt der momentan Viertplatzierte und das Team auf Rang 3 messen.

Beide Halbfinalpartien werden am Sonntag, 13. Februar 2022, ausgetragen. Der Spielbeginn ist noch nicht fixiert. Sicher ist, dass die Partie in der renovierten Lintharena in Näfels stattfinden wird.

Mittwoch, 2. Februar, 6:07 Uhr

Erste Ostschweizer Vegi-Würstchen

Geschäftsführer Christoph Caspar stellt in der Carna Gallo AG eigentlich Geflügelfleischwaren her. Inzwischen rollen aber auch Vegi-Schnitzel übers Band. Bild: PD

«Ein Metzger hat Erfahrung in der Entwicklung neuer Produktvarianten, zum Beispiel von feinen Würzmischungen, und er weiss, wie man die Maschinen bedient – das sind ideale Voraussetzungen», sagt Christoph Caspar im «Migros Magazin». Der gelernte Metzger und Geschäftsführer der Carna Gallo AG in Affeltrangen sieht deshalb keinen Widerspruch darin, dass ausgerechnet ein Hersteller von Geflügelfleischwaren ein Rezept für Fleischalternativen ausgetüftelt hat. Damit diese auch schmecken, entwickelte die Affeltranger Firma eine besondere, geheime Gewürzmischung. Bei den verarbeiteten Produkten achtete man ausserdem sehr auf Regionalität. «Wir haben schon länger an der Rezeptur für Fleischalternativen gearbeitet, wollten dabei aber unbedingt nur mit Zutaten aus der Region arbeiten», erzählt Caspar.

Entstanden sind daraus Vegi-Schnitzel, -Aufschnitt und -Würstchen aus Rheintaler Ribelmais, der als Proteinlieferant dient, und Sonnenblumenöl und Eiern aus St.Gallen. Damit kommen die ersten Fleischalternativen, deren Zutaten komplett aus der Ostschweiz stammen, aus Affeltrangen. (aye)

Dienstag, 1. Februar, 16:57 Uhr

Grüne sehen Diezi als Verbündeten an

Laut Grünen-Nationalrat Kurt Egger ist Diezi gut für den Regierungsrat geeignet. Bild: Donato Caspari

Die Mitgliederversammlung der Grünen Partei (GP) Thurgau empfiehlt Dominik Diezi (Mitte) einstimmig zur Wahl in den Regierungsrat. Diezi sei auch für grüne Anliegen offen und habe tatkräftig zum Erfolg der Biodiversitätsinitiative beigetragen, teilt GP-Präsident Kurt Egger mit. Die Grünen unterstützen ausserdem bei einer Gegenstimme das Mediengesetz. Gerade der Kanton Thurgau brauche es, damit die lokale Berichterstattung nicht verschwinde. Ohne Gegenstimme sprechen sich die Grünen für das Verbot der Tabakwerbung aus. Ebenfalls einstimmig lehnen sie die Abschaffung der Stempelsteuer ab. (wu)

Dienstag, 1. Februar, 16:40 Uhr

34-Jähriger wird von zwei Personen verprügelt

Bei dem Bild handelt es sich um eine nachgestellte Gewaltszene Bild: Stefan Schaufelberger

Am vergangenen Samstagabend ist es in Konstanz im Bereich einer Parkbank am «Palmenhaus» in der Straße «Zum Hussenstein» zu einer Körperverletzung gekommen bei welcher ein 34-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden ist. Das schreibt die Konstanzer Polizei in einer Medienmitteilung.

Gegen 18.50 Uhr, habe eine Fussgängerin den offensichtlich durch Schläge verletzten und alkoholisierten Mann in einem Gebüsch an der genannten Parkbank entdeckt. Die Fussgängerin habe dann die Polizei verständigt. In der Folge sei der 34-Jährige Mann zur Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht worden. Der aus Litauen stammende Mann konnte sich laut Mitteilung aufgrund seiner Alkoholisierung und der vorhandenen Sprachbarriere kaum verständlich machen. Daher habe ein Dolmetscher hinzugezogen werden müssen.

Wie die Angaben des Mannes ergaben, sei dieser am Samstagabend von zwei ihm unbekannten Männern zusammengeschlagen worden. Nähere Angaben zu den Tätern oder dem Grund der Auseinandersetzung habe der 34-Jährige nicht machen können. Nun sucht die Polizei Konstanz nachträglich Zeugen. Personen, die am Samstagabend im genannten Bereich etwas mitbekommen haben, werden in der Mitteilung gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen. (red)

Dienstag, 1. Februar, 16:10 Uhr

Riva-Gegner sehen politische Taktik hinter Abstimmungsverschiebung

Das Projekt Riva wird kontrovers diskutiert. Bild: PD

«Für die IG Seeufer ohne Hochhäuser (SoH) stellt sich die Frage, was wichtige Beschlüsse des Arboner Stadtrats noch wert sind.» So beginnt die Medienmitteilung, die kürzlich von der IG SoH herausgegeben wurde. Gemeint ist die Mitteilung des Stadtrats, dass die Urnenabstimmung zu den kontrovers diskutierten Hochhäusern mit dem Namen Riva nicht schon im Mai stattfindet, wie ursprünglich angekündigt. In einem Communiqué des Stadtrates vom Dezember habe nämlich noch folgendes gestanden: «Der Gestaltungsplan Riva wird den Stimmberechtigten innert 6 Monaten seit Einreichung der Unterschriftenlisten zur Abstimmung unterbreitet.» Unterschrieben von Stadtpräsident Dominik Diezi.

Für die Unterschriftensammlung für ein Referendum gegen den Gestaltungsplan hat die IG laut Mitteilung nur wenige Wochen Zeit gehabt. «Nun eile es plötzlich nicht mehr, nachdem das Referendum der IG SoH mit 1673 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist», schreibt die Interessensgemeinschaft. Die IG halte dieses Vorgehen für unverständlich und befremdlich. «Möglicherweise ist es auch von politischer Taktik gesteuert», heisst es in der Mitteilung.

Die Begründung des Stadtrates, dass noch einige Abklärungen erforderlich seien, habe sich laut IG abgezeichnet. «Sie hätten früher und zielstrebig in Angriff genommen werden müssen.» Die IG kritisiert, dass wenn die Abstimmung im Mai nicht möglich wäre, sie stattdessen auf den nächsten eidgenössischen Abstimmungstermin im September fallen würde, wodurch Diezi dem künftigen Stadtpräsidenten ein «Kuckucksei» überliesse. (hol/red)

Dienstag, 1. Februar, 15:13 Uhr

Brand auf Sitzplatz in Frauenfeld

Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand gelöscht, steht in der Mitteilung der Kantonspolizei. Bild: Andrea Stalder

Gegen 19 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es auf dem Sitzplatz eines Mehrfamilienhauses in der Äusseren Stammerau brenne. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einem Mediencommuniqué. Die Feuerwehr Frauenfeld sei rasch vor Ort gewesen und habe das Feuer gelöscht. Zwei Personen seien vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht worden, heisst es weiter. Es sei niemand verletzt worden, jedoch sei dabei ein Sachschaden von einigen zehntausend Franken entstanden.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)

Dienstag, 1. Februar, 14:48 Uhr

Werner Bösch vom HSC Kreuzlingen wechselt in die Bundesliga

Werner Bösch erzielte laut der Medienmitteilung gute Resultate für den HSC Kreuzlingen. Bild: PD

Der Handballclub HSC Kreuzlingen und Trainer Werner Bösch haben sich darauf geeinigt, den erst kürzlich verlängerten Vertrag per Ende dieser Saison wieder aufzulösen. Das steht in einer Medienmitteilung, die der HSC Kreuzlingen heute herausgegeben hat. Der 35-jährige Vorarlberger wechsle als neuer Cheftrainer zu den Frauen der TuS Metzingen in die 1. Deutsche Bundesliga.

«Eigentlich hatten sich der Kreuzlinger Sportchef Heiko Grimm und Cheftrainer Werner Bösch darauf geeinigt, den Ende dieser NLB-Saison auslaufenden Zweijahresvertrag zu verlängern», heisst es weiter. Aufgrund der sportlichen Resultate wäre dieser Schritt laut Mitteilung nur logisch. Bereits zuvor hätte sich Bösch bereiterklärt, per sofort zusätzlich die sportliche Leitung bei den NLA-Frauen zu übernehmen und ab der Saison 2022/23 neben den NLB-Männern auch noch ein Juniorenteam zu trainieren.

Weiter heisst es: «Überraschend trat Werner Bösch aber wenig später mit der Bitte an die Klubverantwortlichen heran, seinen Vertrag per Ende dieser Saison 2021/22 wieder aufzulösen». Der 34-Jährige hätte ein attraktives Angebot von der TuS Metzingen erhalten, um dort als Cheftrainer das 1. Bundesliga-Frauenteam zu übernehmen. Der HSC Kreuzlingen könne nachvollziehen, so Sportchef Grimm, dass Bösch diese Chance nutzen wolle. Deshalb entsprach der Thurgauer Klub auch Böschs Wunsch. (red)

Dienstag, 1. Februar, 14:25 Uhr

Das Impfzentrum Weinfelden hat die 250'000 voll

Der Anteil der Bevölkerung ab 5 Jahren, die über einen Impfschutz verfügt, beträgt derzeit 67,62 Prozent, wie der Kanton mitteilt. Bild: Andrea Tina Stalder

«Seit dem 6. April 2021 ist das kantonale Impfzentrum in Weinfelden im Betrieb», schreibt der Kanton Thurgau in einer Medienmitteilung. Dieses sei seither das Flaggschiff der Impfkampagne. Nach fast zehn Monaten Betrieb habe das kantonale Impfzentrum Weinfelden nun am 31. Januar 2022 die 250’000ste Impfung verzeichnet. Dies entspreche mehr als der Hälfte aller Impfungen im Thurgau. 550 Personen, vom Pflegepersonal über die Kinderärztin bis zum Datenerfasser, leisteten dafür 67’000 Arbeitsstunden, um der Bevölkerung einen reibungslosen Impfablauf in Weinfelden zu bieten, heisst es weiter in der Mitteilung. So wie alle kantonalen Impfzentren wird auch das Impfzentrum in Weinfelden von der Hirslanden Gruppe betrieben.

«Einen wichtigen Pfeiler der kantonalen Impfstrategie bilden die Impfungen in Hausarztpraxen», schreibt der Kanton. Dort seien bislang gegen 50’500 Impfdosen verabreicht worden. Weitere 10’500 Impfungen erfolgten in Apotheken sowie 8’800 in Spitälern. Zusammen ergebe dies 440’000 Impfungen im Kanton Thurgau. Der Anteil der Bevölkerung ab 5 Jahren, die über einen Impfschutz verfügt, betrage derzeit 67,62 Prozent. (red)

Dienstag, 1. Februar, 13:40 Uhr

Clooney ist jetzt ein «Horse of a Lifetime»

Martin Fuchs und sein Pferd während den Olympischen Spielen in Tokyo. Bild: Keystone

Martin Fuchs, Springreiter aus Wängi, darf stolz sein auf seinen Schimmel. Clooney wurde unlängst vom Weltreiterverband zum «Horse of a Lifetime» gekürt. Für den Wängener ist sein vierbeiniger Freund schon lange das Pferd seines Lebens. Mit seinem Wallach wurde Fuchs mehrmals Schweizer Meister, mit ihm stand er erstmals in einem Weltcupfinale, mit ihm wurde er Teil der Schweizer Olympia Equipe. 2017 waren sie zeitweilig gar das erfolgreichste Paar im internationalen Springreitsport.

Seit seiner schweren Schulterverletzung im August 2021 geniesst Clooney seinen Ruhestand auf der Reitanlage Fuchs. (mlb)

Dienstag, 1. Februar, 11:25 Uhr

Nach Raub in Arbon: Kantonspolizei sucht nach Zeugen

Die Kantonspolizei Thurgau sucht aktuell nach Zeugen. Bild: Keystone

Am Montagabend wurde ein 16-Jähriger in Arbon von zwei unbekannten Männern angegriffen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei wurde der Jugendliche gegen 17 Uhr auf dem Perron beim Bahnhof Seemoosriet von zwei Männern angesprochen. Die Unbekannten hätten Bargeld gefordert. Als er nicht darauf einging, sei er durch einen Täter angegriffen worden, worauf er sein Portemonnaie ausgehändigt habe. Die Täter hätten laut Medienmitteilung das Bargeld entnommen und wenig später das Perron zu Fuss in Richtung Seeblickstrasse verlassen. Der Jugendliche sei nicht verletzt worden.

Ein Täter wird in der Mitteilung als zirka 175 Zentimeter gross beschrieben, hat schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Er habe eine schwarz-rote Jacke und bunte Schuhe getragen. Der zweite Täter ist zirka 165 Zentimeter gross, hatte laut Mitteilung eine schwarze Mütze an, sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine helle Hautfarbe. Die beiden jungen Männer hätten einen Bart getragen.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird in der Mitteilung gebeten sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter 058 345 21 00 zu melden. (red)

Dienstag, 1. Februar, 10:30 Uhr

Die Tage als graue Maus sind gezählt

Zeit für den glamourösen Auftritt: Nathalie Leu, alias Ella Pink, beschreibt im Buch ihren eigenen Lebensweg Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die 47-jährige Nathalie Leu hat in ihrem Leben das gemacht, was von ihr erwartet wurde. Die gebürtige Bernerin wurde Juristin, arbeitete als Staatsanwältin. Tief drinnen wollte sie dagegen ein glamouröses Leben führen. Schon als Kind hatten sie die Hollywoodstars der 1950er-Jahre fasziniert. So schlug sie einen anderen Weg ein: Heute lebt sie in Mannenbach und arbeitet als Moderatorin beim lokalen Fernsehsender Bodensee TV.

Die TV-Bodensee-Moderatorin Nathalie Leu hat unter dem Künstlernamen Ella Pink ein Buch geschrieben. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Über ihren Lebensweg hat sie unter dem Pseudonym Ella Pink ein Buch geschrieben: «It’s time to be glamorous – von der grauen Maus zur Bombshell». Bombshell meint einen Knalleffekt oder schlicht eine Bombe. Leu sagt: «Ich möchte mit diesem Buch Farbe und Glitzer in den Alltag bringen und alle ermutigen, der Star im eigenen Leben zu sein.» (red)

Montag, 31. Januar, 16:46 Uhr

Der erste Motor des Holzheizkraftwerks in Frauenfeld-West läuft

Patrick Scherrer, Betriebsleiter des Holzheizkraftwerks. Bild: Belinda Schmid

Die 45 Millionen Franken teure Anlage der Bioenergie Frauenfeld AG befindet sich derzeit im Endausbau. Doch ein erster von vier Motoren produziert bereits Strom. Vor einem Jahr war Baubeginn, ab diesen Sommer soll das Holzheizkraftwerk im Vollbetrieb laufen. An der Oberwiesenstrassen gegenüber der Zuckerfabrik werden dann jährlich 30 Gigawattstunden Strom, 40 Gigawattstunden Heizwärme und 3000 Tonnen hochwertige Aktivkohle produziert. (ma)

Montag, 31. Januar, 15:43 Uhr

Vier gehen, einer bleibt: Fischinger Gemeinderat wird erneuert

Der Fischinger Gemeinderat mit René Bosshart, Hanspeter Lutz, Godi Siegfried, Alfons Brühwiler und Elmar Stillhart. Bild: PD

Zu den Gesamterneuerungswahlen 2023 werden zwei Fischinger Gemeinderäte nicht mehr antreten. Ein weiterer tritt schon vorher zurück – und selbst der Gemeindepräsident kündigt seinen Abgang an. Einzig der Dienstjüngste Alfons Brühwiler will sich der Gemeinde für weitere vier Jahre verschreiben. Nun soll nicht gleich ein komplett neuer Gemeinderat in die Legislatur 2023 starten müssen. Wie den Gemeindenachrichten zu entnehmen ist, sei es dem Gemeinderat ein Anliegen, «den Erneuerungsprozess etappiert zu gestalten, damit die Kontinuität innerhalb der Behörde sichergestellt werden kann». (kuo)

Montag, 31. Januar, 14:46 Uhr

Mit rund 80 km/h zu viel in die Kontrolle gefahren

Ein Dienstauto der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Kapo TG / Daniel Duschletta

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten am Samstag auf der Frauenfelderstrasse zwischen Schlatt und Unterschlatt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 15.15 Uhr passierte ein Autofahrer die Messstelle mit 163 km/h in Richtung Unterschlatt. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 22-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 76 km/h.

Unmittelbar dahinter folgte ein weiteres Auto eines 21-jährigen Deutschen, der mit 150 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die Geschwindigkeit um 64 km/h. Beide Geschwindigkeiten entsprechen einem Raserdelikt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Autos wurden sichergestellt und die Führerausweise zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo)

Montag, 31. Januar, 13:10 Uhr

Der Kamin fällt: Abbruch des Hallenbads Frauenfeld schreiten voran

Die Abbrucharbeiten gehen voran. Am Donnerstag ging es dem Heizungskamin des Hallenbads Frauenfeld an den Kragen. Das Badi-Team hält solche spezielle Momente filmisch fest:

Für Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Vorsteher des Departements Werke, Freizeitanlagen und Sport, ist der Abbruch ein Zeichen, dass es vorangeht. «Es ist ein Abschied vom Hallenbad, aber gleichzeitig auch ein Schritt in die Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien», sagt Hugentobler auf Nachfrage. Er begutachtet den Abbruchfortschritt nicht jeden Tag vor Ort. Aber ab und zu, wenn es die Zeit erlaubt. Und wichtige Momente hält er gerne fest – sei es in Form eines Fotos oder eines Videos. (jab)

Montag, 31. Januar, 12:00 Uhr

Pferd scheut – führerlose Kutsche touchiert Auto und kollidiert mit Lieferwagen

Die Kutsche kollidierte mit dem Lieferwagen, auf dessen Motorhaube eines der Pferde sprang. Bild: Kantonspolizei Schaffhausen (shpol)

Am vergangenen Freitag, um 17.25 Uhr, fuhr der Kutscher eines Zweierpferdegespanns auf einen Hofplatz in Thayngen. Beim Abspannen scheute eines der beiden Pferde. Die Tiere ergriffen mit der angespannten Kutsche die Flucht und warfen dabei eine Begleitperson um. Nach ersten Abklärungen geriet diese zwischen die Pferde und unter die Kutsche.

Als die führerlose Kutsche in Richtung Thayngen gezogen wurde, touchierte sie einen parkierten Personenwagen. Ausserdem kam es zu einer Folgekollision zwischen mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Das Gespann kam zum Stehen, nachdem ein Tier auf die Motorhaube des Fahrzeuges sprang und dort liegen blieb. Die Begleitperson des Fuhrwerks wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital eingeliefert. Eine Tierärztin begutachtete die Pferde. Eines musste aufgrund erheblicher Schnittverletzungen behandelt werden. (shpol)

Montag, 31. Januar, 11:05 Uhr

Ostschweizer Sportschützen messen sich in Weinfelden

Die Sportschützen waren bereits im Februar 2020 im Paul-Reinhart-Schulzentrum. Bild: Andrea Stalder (01.02.2020)

Sportschützen, hauptsächlich aus dem Thurgau und den vier umliegenden Kantonen, aber auch solche von ausserhalb, kommen am Wochenende vom 4. bis 6. Februar nach Weinfelden. An den Ostschweizer Finalwettkämpfen messen sie ihre Treffsicherheit mit Luftpistole und -gewehr in der Paul-Reinhart-Turnhalle. Dazu wird die Dreifachturnhalle des Paul-Reinhart-Schulzentrums zum Schiesssportzentrum umfunktioniert. Rund 340 Teilnehmende werden erwartet. (mte)

Montag, 31. Januar, 10:17 Uhr

Gloten: Stark alkoholisiert und ohne Führerausweis unterwegs

Ein Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Thurgau Bild: Kapo TG / Daniel Duschletta

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt am Sonntag, kurz nach 13.15 Uhr, auf der Wilerstrasse einen 54-jährigen Autofahrer an. Er war trotz Entzug des Führerausweises unterwegs. Zudem ergab die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 1,12 mg/l. (kapo)

Montag, 31. Januar, 09:00 Uhr

Illustratorin Carole Isler freut sich auf eine intensive Zeit in Ägypten

Carole Isler hat die Stadtgalerie Baliere hinter sich gelassen und steuert nun Ägypten an. BIld: Reto Martin

Entweder Künstlerin, Schauspielerin oder Tierärztin – das waren die Berufswünsche von Carole Isler, als sie noch ein Kind war. Etwas davon ist ihr gelungen. Die 31-Jährige ist heute freie Kunstmalerin und Illustratorin. Bis vor wenigen Monaten arbeitete sie ausserdem als Kuratorin der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere. Sie blicke auf eine angenehme Zusammenarbeit mit der Stadt Frauenfeld zurück, sagt Isler in der «Frauenfelder Woche». Aber:

«Ich nehme mit, dass man Dinge beenden muss, um neuen Möglichkeiten Platz zu geben.»

Eine davon wartet in Ägypten auf die Frauenfelderin: Die Kulturkommission Frauenfeld sprach ihr kürzlich eines der drei sechsmonatigen Stipendien in Kairo zu. «Ich bin sehr dankbar, diesen Aufenthalt wahrnehmen zu dürfen, der mir Freiräume gibt, um meinen künstlerischen Ausdruck voranzubringen», sagt Isler. Ihre Zeit in Ägypten werde deshalb wahrscheinlich sehr intensiv werden. Sie freue sich aber auch auf neue Bekanntschaften und das Entdecken des kulturellen Erbes dieses Landes. (aye)

Sonntag, 30. Januar, 14:57 Uhr

Schwanrettung in Salem

Ein Schwan sorgte für einen Polizeieinsatz. Bild: PD

Bei der Rettungsleitstelle ging am Samstagmittag eine Meldung ein, dass auf dem Schlosssee im Bereich der Fischerhütte in Salem ein schwarzer Schwan möglicherweise festgefroren sei. Das Polizeirevier Überlingen überprüfte den Sachverhalt. Dabei stellten sie fest, dass der im See verankerte Plastikschwan einfach keine Lust hatte sich zu bewegen. (Polizeipräsidium Ravensburg/fra)

Sonntag, 30. Januar, 08:51 Uhr

Auf Verzweigung kollidiert

Beim Verkehrsunfall wurden vier Personen verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Eine 68-Jährige war am Samstag, kurz nach 14.15 Uhr, mit ihrem Auto auf der Autostrasse A23 von Arbon in Richtung Egnach unterwegs. Gemäss der Kantonspolizei Thurgau wollte sie beim Lichtsignal der Ausfahrt Wiedehorn links auf die Strasse «Buch» in Richtung Egnach abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto einer 23-Jährigen, die auf der Strasse «Buch» in Richtung Frasnacht unterwegs war.

Beim Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 53 und 66 Jahren leicht bis mittelschwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/fra)

Samstag, 29. Januar, 09:24 Uhr

Alkoholisiert mit Elektro-Roller verunfallt

Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Ein 53-Jähriger war am Freitag, kurz nach 14 Uhr, mit seinem Elektro-Roller auf dem Trottoir der Hauptstrasse in Balterswil unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte er auf Höhe eines Verkaufsladens ohne Fremdeinwirkung. Beim Sturz wurde der Mann leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Beim Schweizer ergaben Atemlufttests Werte von rund 0,5 mg/l. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. (kapo/fra)