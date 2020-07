THURGAU-TICKER: 30-köpfige Sonderkommission sucht Zeugen wegen leblosem Mann in Konstanz +++ Asche löst Brand aus in Schocherswil +++ Betrunkener Töfffahrer streift E-Bike-Fahrer

Montag, 13. Juli, 14:33 Uhr

30-köpfige Sonderkommission sucht Zeugen wegen leblosem Mann in Konstanz

(lsf) Vergangenen Dienstag wurde am Konstanzer Seerhein ein 60 Jahre alter Mann gegen 3.20 Uhr von einem Passanten in nicht ansprechbarem Zustand in einer Tiefgarageneinfahrt angetroffen. Der Mann stand nach dem Eindruck des Zeugen erheblich unter Alkoholeinfluss, weswegen dieser die Polizei verständigte. Die Beamten forderten umgehend den Rettungsdienst an, der den Mann in eine Klinik einlieferte.

Dort wurden, entgegen dem ersten äusseren Eindruck, massive innere Kopfverletzungen diagnostiziert. Im Tagesverlauf verschlechterte sich der Gesundheitszustand zunehmend, worauf der Mann am späten Nachmittag verstarb. Die hierfür zuständige Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat daraufhin eine 30-köpfige Sonderkommission mit Namen «Promenade» wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingerichtet, wie es in einer Medienmitteilung von heute heisst.

Neben Ermittlungen und Zeugenbefragungen wurde im Bereich des Seerheins zusätzlich mit einem Personenspürhund nach möglichen Anlaufpunkten des Opfers gesucht. Derzeit geht die Soko davon aus, dass der Mann sich öfter, unter anderem am vergangenen Montag, dem 6.Juli, im Bereich Herosépark/Rheinpromenade in Begleitung von mindestens einer weiteren Person aufgehalten hat. Der Verstorbene war dort als Flaschensammler unterwegs. Die Kripo bittet nunmehr über die Medien und mit einer Flugblattaktion mit Zeugenaufrufen um Hinweise zu dem Opfer, das etwa 175cm gross, schlank bis hager war und ein dunkelblaues Hemd, eine blaue Jeans und dunkle Schuhe trug.

Insbesondere sucht die Soko Zeugen, die den Mann im Verlauf des Montags, 6.Juli bis zu seinem Auffinden am Dienstag, 7.Juli gegen 3.20 Uhr möglicherweise in Begleitung von Personen gesehen haben. Von Bedeutung sind dabei die Bereiche Herosépark/Rheinpromenade sowie angrenzende Einkaufsmärkte. Der Mann dürfte Plastiktüten mit Leergut und eventuell auch einen Einkaufswagen mitgeführt haben. Die Sonderkommission «Promenade» hat unter der Rufnummer 0741-477-888 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Montag, 13. Juli, 12:04 Uhr

Nicht vollständig ausgekühlte Grillasche entsorgt: Fassade in Schocherswil gerät in Brand

Beim Brand wurde niemand verletzt Kapo TG

(kapo/chs) Kurz nach 21.15 Uhr am Sonntagabend bemerkte ein Anwohner an der Käsereistrasse in Schocherswil, dass eine Fassade des Nachbarhauses brannte und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war die Stützpunktfeuerwehr Amriswil rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau entsorgte eine Anwohnerin nicht vollständig ausgekühlte Grillasche in einem Abfallsack und deponierte diesen bei der Hausfassade. In der Folge fing der Abfallsack an zu brennen und das Feuer griff auf die Hausfassade über.

Die Kantonspolizei Thurgau mahnt einmal mehr zum vorsichtigen Umgang mit Asche. Die Abkühlzeit von heisser Asche kann mehrere Tage dauern. Deshalb muss sie immer in einem feuerfesten Gefäss gelagert werden, der verschlossene Behälter gehört auf eine nicht brennbare Unterlage.

Montag, 13. Juli, 11:10 Uhr

Betrunkener Töfffahrer streift E-Bike-Fahrer

(kapo) Ein alkoholisierter Motorradfahrer verursachte am Sonntagabend in Guntershausen bei Berg einen Verkehrsunfall. Der 29-Jährige fuhr kurz vor 20.30 Uhr auf der Halde in Richtung Berg. Kurz vor der Verzweigung Mühliweg kam es zur Streifkollision mit einem 54-jährigen E-Bike-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Unfall wurde der 54-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Ein Atemalkoholtest beim 29-jährigen Schweizer ergab einen Wert von 0,38 mg/l, was 0,76 Promille entsprechen würde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Montag, 13. Juli, 10:50 Uhr

Kanton vermeldet heute zwei neue Coronafälle

Montag, 13. Juli, 09:58 Uhr

Bei Verkehrsunfall verletzt

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Arbon mussten am Sonntagabend zwei Personen ins Spital gebracht werden. Ein 26-jähriger Autofahrer war kurz vor 19.30 Uhr auf der St.Gallerstrasse in Richtung Hafen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er bei der Verzweigung mit der Klarastrasse sein Fahrzeug wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden Auto eines 22-Jährigen. Beim Unfall wurde der 26-jährige Lenker sowie dessen 22-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Montag, 13. Juli, 07:47 Uhr

Vollsperrung der Hauptstrasse: In Sulgen werden Belagsarbeiten ausgeführt

(pd/chs) Vom 20. Juli bis voraussichtlich 25. Juli werden zwischen dem Kreisel Ochsen und der Waldstrasse auf der Hauptstrasse in Sulgen Belagsinstandstellungen ausgeführt. Wie das Tiefbauamt des Kantons Thurgau mitteilt, erfolgt die Ausführung unter einer Vollsperrung. Die Umleitung ist signalisiert.

Montag, 13. Juli, 07:35 Uhr

Umsatz der Arbonia um 1,7 Prozent gesunken – im Juni zeichnet sich bereits eine Erholung ab

(pd/chs) Im ersten Halbjahr war die Geschäftsentwicklung der Arbonia durch die Covid-19-Pandemie und Währungseinflüsse geprägt. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, sank der währungsbereinigte Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent, während der Umsatz in Schweizer Franken um 6,3 % abnahm.

«Die in den letzten Jahren vorgenommenen Produktionsverlagerungen, die Investitionen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades und die damit einhergehende variablere Kostenstruktur haben sich positiv auf die Profitabilität der Arbonia im ersten Halbjahr ausgewirkt», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Ausrichtung auf die zentraleuropäischen Märkte sowie auf den Wohnungsmarkt hätten sich zudem als stabilisierende Elemente erwiesen.

Während vor allem die Monate April und Mai durch die Pandemie negativ geprägt wurden, sei im Juni bereits eine Erholung der Absatzmärkte erkennbar gewesen.

Sonntag, 12. Juli, 15:25 Uhr

Velofahrer verletzt

(kapo) Eine 67-jährige Autofahrerin war kurz nach 12.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Ermatingen in Richtung Steckborn unterwegs und wollte links auf die Fruthwilerstrasse abbiegen. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau übersah sie dabei einen entgegenkommenden 59-jährigen Velofahrer, heisst es am Sonntag in einer Medienmitteilung.

Bei der Kollision verletzte sich der Velofahrer laut Polizei mittelschwer, der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Sonntag, 12. Juli, 14:08 Uhr

Der Fiirobig-Schiff auf dem Rhein fährt wieder

(red) Einen Sommerabend auf dem Rhein verbringen und sich um nichts kümmern? Ab dem 9.Juli wird dieser Traum bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein immer donnerstags wahr. Wöchentlich um 16.50 Uhr heisst es ab Schaffhausen «Leinen los zu einem bunten Abend auf dem Rhein». Wahlweise bis nach Diessenhofen oder Stein am Rhein und zurück. Eine kühle, bunte Hülse, Drinks oder Softgetränke sowie Snacks werden auf dem Fiirobig-Schiff serviert. Für den geselligen After-Work-Ausflug mit Arbeitskollegen beziehungsweise die abendliche Rundfahrt unter Freunden ist gesorgt.

Alle Infos: www.urh.ch/fiirobig

Sonntag, 12.Juli, 09:08 Uhr

Beim Verlassen des Kreisels Kontrolle über Fahrzeug verloren

(kapo) Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht auf Sonntag in Kreuzlingen einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, wurde niemand verletzt. Der 40-jährige Autofahrer war nach 2 Uhr auf der Egelseestrasse in Richtung Romanshorn unterwegs. Beim Verlassen des Remisbergkreisels verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Inselschutzpfosten. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Atemalkoholprobe ergab beim Schweizer einen Wert von 0,75 mg/l. Sein Führerausweis wurde aberkannt.