Aktualisiert 25.08.2020, 16.37 Uhr

Dienstag, 25. August, 16:36 Uhr

Messungen ergaben eine Wassertiefe von 1,5 Metern

Aus dieser Perspektive kennen Vögel das Unterseestädtchen Steckborn. Bild: Olaf Kühne

(sko) Welche Verletzungen der 27-Jährige hat, der seit einem Badeunfall am Freitagabend in Steckborn schwer verletzt im Spital liegt, gibt die Kantonspolizei Thurgau nicht preis. Klar ist, er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, wie das Nachrichtenportal FM1 Today schreibt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sich der Mann beim Sprung in den Untersee verletzt hat. Polizeisprecher Michael Roth lässt verlauten:

«Wir gehen davon aus, dass der Mann beim Hineinspringen in den Untersee aufgrund der geringen Wassertiefe schwer verletzt wurde.»

Nicht ganz ausgeschlossen werden Kreislaufprobleme. Spezialisten der Polizei jedenfalls haben nach dem Badeunfall die Tiefe des Sees gemessen, beim Unfallort ergaben diese Messungen eine Tiefe von rund 1,5 Meter. Deshalb könnten die schweren Verletzungen wegen eines besonders steilen Sprungs entstanden sein.

Ein 27-jähriger Mann sprang am Freitagabend gegen 21 Uhr im Bereich des Feldbachareals in den Untersee. Seine Begleiter am Ufer bemerkten daraufhin, dass er nicht wieder auftaucht – und holten sie ihn aus dem Wasser. Er zeigte keine Lebenszeichen. Nach der Erstversorgung inklusive Reanimation durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Verunfallte in kritischem Zustand mit der Rega in ein Spital geflogen.

Dienstag, 25. August, 15:48 Uhr

Zitterpartie um Fest mit Chutney-Wettbewerb hat ein Ende

(red) Am 12. September von 9 bis 16 Uhr kommt wieder Leben in die Frauenfelder Altstadt, trotz Corona. Zahlreiche kleinere und grössere Thurgauer Marktstände säumen die Gässchen und als Gast ist das «cheese-festival» mit dabei. Höhepunkt ist der Chutney-Wettbewerb, wie die organisierende Agro Marketing Thurgau AG am Dienstagmorgen mitteilt. Priska Held erklärt:

Priska Held von Agro-Marketing Thurgau. Bild: Reto Martin

«Wir haben uns entschieden, den Anlass trotz Covid-19 durchzuführen. Die Schutzmassnahmen sind zwar ein zusätzlicher Aufwand, aber wir sind überzeugt, dass es sich lohnt.»

Für sie als Organisatorin war es eine Zitterpartie. Nun freut sie sich aber gemeinsam mit den regionalen Marktstandbetreibern auf den 12.September. Vor allem auch, weil in diesem Jahr das erste Mal das Cheese-Festival zu Gast ist. «Dadurch haben wir etwas mehr Käser, die ihre feinen Produkte ausstellen und ein erweitertes Rahmenprogramm.»

Frauenfeld TG - Herbst- und Erntefest mit Wahl der besten Konfitüre in der Altstadt Frauenfeld. Andrea Stalder

Zusätzlich zum Armbrustschiessen und der Festwirtschaft kommen die Besucher in Genuss von Alphornklägen, Örgelimusik und dem Duo Sarian auf dem Hackbrett. Ebenfalls neu ist der Chutney-Wettbewerb.

«Wir haben uns überlegt, was gut zum Käse passt, deshalb küren wir in diesem Jahr anstelle der besten Confi, das beste Chuntey.»

Dieses muss aus regionalen Zutaten bestehen. Wer mitmachen möchte, kann seine Gläser noch bis 29. August einreichen.

Dienstag, 25. August, 14:27 Uhr

Spezialfahrplan und Ersatzbusse infolge Bauarbeiten

(red) Die SBB führen seit Februar bis voraussichtlich Dezember Unterhaltsarbeiten zwischen Weinfelden und Kreuzlingen durch. Deshalb fallen die Züge teilweise nachts und während einem Wochenende im August aus und werden durch Busse ersetzt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagvormittag.

Gleichzeitig zu den Unterhaltsarbeiten werden die Bahnhöfe Siegershausen und der Bahnhof Konstanz barrierefrei umgebaut. Betroffene zwischen Freitag, 28. August, von 21.30 Uhr durchgehend bis Montag, 31. August, 4.55 Uhr sind folgende Verbindungen:

S14 / SN: Ausfall Weinfelden–Kreuzlingen

IR 75 / RE: Ausfall Weinfelden–Konstanz

Reisende ab/bis Weinfelden nach/von Kreuzlingen benutzen die Ersatzbusse der S14. Reisende der IR 75 / RE benützen ab Frauenfeld bis Kreuzlingen die Direktbusse via Autobahn und umgekehrt. Die Ersatzbusse verkehren teilweise vorzeitig. Die SBB empfehlen, kurz vor jeder Reise den Onlinefahrplan unter www.sbb.ch zu konsultieren.

Ein Intercity verkehrt durch den Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Dienstag, 25. August, 13:22 Uhr

Weiterhin liegt eine Person auf der Intensivstation

(sko) Laut neuester Information des Kantons vom Dienstagmittag gibt es im Thurgau zwei neu bestätigte Coronafälle gegenüber den Zahlen vom Montag. Im Gegensatz zu diesen steigenden Zahlen sinken die infizierten Personen in Isolation sowie die hospitalisierten Personen. Auf der Intensivstation befindet sich laut der Meldung auf dem Nachrichtendienst Twitter nach wie vor eine Person.

Hier die Statistik der Entwicklung der Covid-19-Fälle im Thurgau seit Ausbruchbeginn der Pandemie.

Dienstag, 25. August, 11:38 Uhr

Gleichzeitig stellt sie sich für Vorstand zur Verfügung

(red) Die Thurgauer Metallbauunternehmerin und SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr zieht ihre Kandidatur für das Präsidium des Schweize­rischen Gewerbeverbandes SGV zurück. Gleichzeitig stellt sie sich als Mitglied der Gewerbekammer zur Wahl in den Vorstand des SGV, heisst es in einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Medienmitteilung.

Nach dem Rückzug der Kandidatur von Diana Gutjahr verbleibt für die Präsidentschaftswahl die Kandidatur von CVP-Nationalrat Fabio Regazzi. Der Tessiner Metallbauunternehmer wurde bereits im Januar von der Gewerbekammer als Einzel­kandidatur für die Wahl am Gewerbekongress vorgeschlagen. Diana Gutjahr begründet ihren Rückzug folgendermassen:

Diana Gutjahr, Metallbauunternehmerin und SVP-Nationalrätin. Bild: Keystone/Alessandro Della Valle

«Es ist wichtig, dass der Schweizerische Gewerbe­verband, Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, Zusammenhalt demonstriert und mit geeinten Kräften gegen die ausufernden und wirt­schafts­unfreundlichen Forderungen antritt.»

Mit Fabio Regazzi als SGV-Präsidenten sei sichergestellt, dass die Anliegen der KMU in der wichtigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben eingebracht und bestmöglich vertreten werden.

Ihre Nicht-Nomination sei nur sehr knapp ausgefallen, was vom grossen Rückhalt im Verband zeuge, heisst es weiter. Gutjahr wolle deshalb weiterhin für die Interessen des SGV einstehen. «Deshalb habe ich mich entschieden für den Vorstand zu kandidieren, damit auch in Zukunft das Gewerbeinteresse in allen bürgerlichen Bundeshausfraktionen mit echtem Stallgeruch vertreten ist. Fabio Regazzi, der wie ich in der Metallbau-Branche tätig ist, hat meine vollste Unterstützung.»

Dienstag, 25. August, 11:01 Uhr

Drei Mal Ja, einmal Nein und eine Stimmfreigabe

(red) Die Thurgauer EVP hat im Restaurant Linde in Wängi die Parolen zu den Abstimmungsgeschäften vom 27. September gefasst: Der Kredit für den Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes wurde einstimmig gutgeheissen, wie EVP-Kantonalpräsident Wolfgang Ackerknecht am Montagabend mitteilt.

Christian Stricker. Bild: PD

Bei den Eidgenössischen Vorlagen gab es zwei Ja (Vaterschaftsurlaub und Kampfflugzeugbeschaffung), ein Nein (Jadggesetz) und eine Stimmfreigabe (Kinderbetreuungskosten). Zur umstrittenen Begrenzungsinitiative schreibt die EVP in ihrer Mitteilung nichts.

Elisabeth Rickenbach. Bild: PD

Dafür haben die EVP-Mitglieder Christian Stricker (Oberaach) und Elisabeth Rickenbach (Rüti bei Frauenfeld) neu in die Parteileitung gewählt. Neuer Finanzchef ab 1.1.2021 ist Markus Ramsauer, Sulgen, der den langjährigen Kassenwart Karl Brander ablösen wird.

Eine spezielle Ehrung erhielt auch Simon Frey, Aadorf, der in den letzten beiden Jahren mit grossem Engagement diverse Wahlkämpfe bestritt und damit die EVP für viele Aussenstehende in den Fokus rückte.

Dienstag, 25. August, 09:49 Uhr

Mit 156 km/h ausserorts

(kapo/sko) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Mettlen einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der ausserorts mit 156 km/h unterwegs war.

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Sonntag auf der Hauptstrasse in Mettlen Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz vor 15.30 Uhr passierte ein Fahrzeug die Messstelle mit 156 km/h. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 69 Stundenkilometer.

Beim Lenker handelt es sich um einen 39-jährigen Italiener aus dem Kanton Thurgau. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde eingezogen. Die zuständige Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Dienstag, 25. August, 09:22 Uhr

Thurgau knackt 280'000-Einwohner-Marke

(sko) Der Thurgau hat die Einwohnerschwelle von 280'000 Personen überschritten: Am 30.06.2020 zählte der Kanton rund 280'300 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies sind knapp 1‘600 Personen beziehungsweise 0,6 Prozent mehr als Ende 2019, wie die Dienststelle für Statistik mitteilt. Damit setzte sich das Bevölkerungswachstum ungefähr im Rahmen des Vorjahres fort: Im ersten Halbjahr 2019 hatte die Einwohnerzahl nur unwesentlich stärker zugenommen (+0,7 Prozent).

Laut Mitteilung wuchs sowohl die ausländische als auch die inländische Wohnbevölkerung im bisherigen Jahresverlauf 2020 leicht moderater. Mitte 2020 wohnten 1,0 Prozent mehr Ausländerinnen und Ausländer im Thurgau als sechs Monate zuvor. Im ersten Halbjahr des Vorjahres war die Zunahme mit 1,2 Prozent etwas deutlicher gewesen. Die Bevölkerung schweizerischer Nationalität wuchs mit 0,4 Prozent ebenfalls etwas gemächlicher als in der entsprechenden Vorjahresperiode (+0,5 Prozent).

Im zweiten Quartal stieg die Einwohnerzahl etwas stärker als im ersten Quartal. Dieses «Muster» war auch in den vergangenen Jahren zu beobachten, heisst es weiter. Momentan zeigen sich beim Bevölkerungswachstum im Thurgau keine Auffälligkeiten aufgrund der Coronapandemie.

Von den 1'600 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern leben am meisten Neuankömmlinge in den Bezirken Arbon (+430 Personen bzw. +0,7 Prozent) und Kreuzlingen (+360; +0,7 Prozent). Am geringsten war der Zuwachs – sowohl absolut als auch prozentual – im Bezirk Weinfelden (+180; +0,3 Prozent).

Das Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Dienstag, 25. August, 08:44 Uhr

Führerausweis weg

(kapo/sko) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Dienstag in Frauenfeld einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach Mitternacht auf der St. Gallerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 31-jährigen Schweizer einen Wert von 0,55 mg/l ergab (entspricht einem Wert von rund 1,1 Promille), wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Ein Mann pustet in ein Atemalkoholtestgerät. Bild: Keystone/Valentin Flauraud

Montag, 24. August, 18:45 Uhr

Weinfelderin ist seit 40 Jahren bei Coop im Einsatz

Susanne Hess feiert das 40. Arbeitsjubiläum bei Coop. Bild: PD

(red) Seit vier Jahrzehnten beim gleichen Arbeitgeber: Susanne Hess feiert in diesen Tagen ein Jubiläum. Ihre Lehre zur Haushaltsartikelverkäuferin absolvierte sie im alten Coop in Weinfelden. Einen Winter lang half sie im Saisonladen in Klosters, arbeitete in Flims, Weinfelden Dorf und in Kreuzlingen und war zwischenzeitlich drei Monate lang für einen Sprachaufenthalt in England. 2005 kehrte sie nach Weinfelden zurück. Ans Aufhören mag die 58-jährige Susanne Hess noch nicht recht denken.

«Wenn ich in Pension gehe, suche ich mir aber sicherlich eine Aufgabe in der Freiwilligenarbeit.»

Montag, 24. August, 16:05 Uhr

Gummiböötler und ein Restaurantbesitzer sind wütend auf den Stadtrat von Stein am Rhein

Der Bootseinstieg wurde mit Gittern abgesperrt. Bild: Peter Spirig

(red) Der Stadtrat von Stein am Rhein hat einen der beliebtesten Bootseinstiege am Fluss sperren lassen, wie «Tele Top» berichtet. Der ausgeschilderte alternative Einstieg liegt gut 700 Meter entfernt. Der Besitzer des «Western Saloon» beim nun gesperrten Einstieg pumpte gegen Geld Gummiboote auf und stört sich daran, dass durch die Massnahme des Stadtrats nun die Gäste vertrieben werden.

Der Grund für die unangekündigte Sperrung des Bootseinstiegs sei das Verkehrschaos, das die Tausenden Böötler verursacht hatten, sagt Stadtpräsident Sönke Bandixen gegenüber Tele Top: «Die Böötler müssen dort weg von der Strasse.» Vor allem könne es nicht sein, dass sie dort ihre Autos parkieren. Auf der Nordseite des Rheins, beim alternativen Bootseinstieg, habe es genug Parkplätze. Schwierig ist es für die Böötler, die mit dem Zug anreisen und nun durch das Städtli laufen müssen.

Der Restaurantbesitzer will Einsprache erheben und mit der Stadt zusammensitzen. Für das nächste Jahr soll so eine Lösung gefunden werden. Auch bei der Stadt hat man die Absicht, für das nächste Jahr zusammen mit den Anwohnern eine Lösung zu suchen.

Montag, 24. August, 15:40 Uhr

Nora Häuptle wechselt vom SFV in die Bundesliga zum SC Sand

(pd/rms) Nora Häuptle, die Trainerin des Schweizer U-19-Nationalteams der Frauen und Leiterin des Nachwuchs-Förderprojektes Footura, verlässt nach fünf Jahren den Schweizerischen Fussballverband (SFV) und übernimmt das Traineramt beim deutschen Bundesligisten SC Sand. Die teilt der SFV in einer Meldung mit. Die 37-jährige Thurgauerin steigt am Montag, 24. August, bei den Baden-Württembergerinnen in die Saisonvorbereitung ein und betreut parallel noch bis zum Ende der geplanten Länderspiel-Fenster im September die Schweizer U-19-Auswahl.

Nora Häuptle ist die erste Schweizerin die in der deutschen Bundesliga als Cheftrainerin tätig sein wird. Keystone

«Die Verantwortlichen des SC Sand haben mir signalisiert, dass sie mich unbedingt wollen», sage Häuptle. In dieser neuen Tätigkeit könne sie ihre Erfahrungen aus der Talententwicklung beim SFV einbringen und etwas Neues gestalten. «Ich freue mich auf diese Aufgabe und bin gleichzeitig sehr dankbar für eine erfolgreiche und lehrreiche Zeit beim Schweizerischen Fussballverband.»

Häuptle ist die erste Schweizerin in der Geschichte des Frauenfussballs, die in der deutschen Bundesliga als Cheftrainerin tätig sein wird. Unter den zwölf Bundesligaklubs ist sie ausserdem die einzige Frau, die zum Auftakt der neuen Saison ab dem 4. September 2020 als Cheftrainerin an der Seitenlinie steht.

Montag, 24. August, 14:11 Uhr

SP ist sich vor den Abstimmungen einig

(red) Im grossen Saal des Weinfelder «Thurgauerhofs» konnten am Donnerstag die rund 50 Delegierten der SP Thurgau den ordentlichen Parteitag unter Einhaltung der Hygieneregeln nachholen. Neben den Jahresrückblicken und der Abnahme der Jahresrechnung standen die Abstimmungen vom 27.September im Mittelpunkt.

Die Delegierten der SP Thurgau im «Thurgauerhof». Bild: PD

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher stellte die beiden Abstimmungsvorlagen «Kündigungsinitiative» und «Kampfjetbeschaffung» vor. Für die Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbundes ist die Kündigungsinitiative gemäss Medienmitteilung ein Angriff auf die flankierenden Massnahmen und deswegen brandgefährlich. Die Befürworter der Initiative würden Probleme bewirtschaften und alle Lösungsansätze im Parlament torpedieren. Einstimmig folgte der Parteitag ihrem Antrag, die Initiative abzulehnen.

Mehr zu diskutieren gab die Kampfjetbeschaffung. Für insgesamt 24 Milliarden Franken, rechnet man die Folgekosten mit ein, soll die Schweiz neue Kampfjets kaufen. «Dabei würden nach einer von der SP-Fraktion in Auftrag gegebenen Studie leichtere und viel günstigere Flugzeuge für die luftpolizeilichen Aufgaben ausreichen.» Mit grossem Mehr beschlossen die anwesenden Parteimitglieder auch bei dieser Vorlage die Ablehnung.

Den von der Gegenkampagne «Kinderabzug-Bschiss» getaufte Vorschlag für eine Senkung des Kinderabzugs kritisierte Kantonsrätin Elina Müller. Von einem erhöhten Kinderabzug würden nur sehr reiche Familien profitieren, alle anderen würden die Steuerausfälle tragen. Die SP Thurgau folgt der SP Schweiz und lehnt die Vorlage einstimmig ab.

Ein leichtes Spiel hatte Kantonsrat Alban Imeri, der die Vorlage für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub vertrat. Dieser würde bei minimalen Kosten von 0,05 Prozent des Lohnes die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unbestritten fördern und gleichzeitig ein peinliches Alleinstellungsmerkmal der Schweiz ausbessern. Die Versammlung beschloss einstimmig die Ja-Parole. Bereits im Februar beschloss die SP die Zustimmung zum Regierungsgebäude und die Ablehnung des neuen Jagdgesetzes.

Für den zurückgetretenen JUSO-Vertreter Joël Reichelt wählte der Parteitag den Bischofszeller Fabian Binzegger in die Geschäftsleitung.

Montag, 24. August, 12:14 Uhr

7 neue Coronafälle seit Freitag

(lsf) Der Kanton Thurgau meldet am Montag sieben neu bestätigte Coronafälle. Dies im Vergleich zu Freitag. Am Samstag kamen sechs neue Fälle dazu, heute Montag noch einer, wie ein Blick auf die Daten den Dienststelle für Statistik zeigt.

Quelle: Amt für Gesundheit Thurgau. Bild: Dienststelle für Statistik Thurgau

Zurzeit sind 32 Thurgauerinnen und Thurgauer infiziert und zu Hause oder im Spital in Isolation.

Montag, 24. August, 10:08 Uhr

Kreuzlinger Weihnachtsmarkt geht in die zweite Runde

(red) Vom Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Dezember findet die zweite Ausgabe des Kreuzlinger Weihnachtsmarktes statt. Aufgrund der Erfahrungen des vergangenen Jahres hat das personell verstärkte Organisationsteam das Konzept angepasst. Dazu gehört auch eine Verschiebung des Standorts, teilt die Stadt Kreuzlingen mit.

Die Eröffnung des ersten Weihnachtszelts im Dezember 2019. Bild: Andrea Stalder

Neu findet «Das Weihnachtszelt» auf dem Bärenplatz und der Festwiese im Zentrum von Kreuzlingen statt. Dem besinnlichen Aspekt trägt das OK durch eine übersichtlichere Anordnung und mehr weihnachtlicher Dekoration Rechnung. Die Grundidee des kleinen, exquisiten Weihnachtsmarktes bleibt bestehen.

Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller sowie Gastronomen, die am Weihnachtszelt mitwirken möchten, können sich ab sofort auf der neuen Website www.das-weihnachtszelt.ch anmelden. Dort finden sich auch detaillierte Informationen zum Anlass. Für Gönner und Sponsoren hat sich das OK Pakete überlegt.

Sonntag, 23. August, 15:15 Uhr

Wegen Corona: Belgien warnt vor Reisen in den Thurgau

Bild: Christian Merz

(seb.) Das Königreich hat in jüngster Zeit für eine Reihe von Kantonen eine Reisewarnung ausgesprochen: Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Glarus, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Uri, Wallis, Waadt und Zürich. Diese Kantone haben von den belgischen Behörden die Farbe Organe erhalten.

Das bedeutet: Reisen sind zwar möglich, aber es wird eine erhöhte Wachsamkeit empfohlen. Das ist der Website des belgischen Aussendepartements zu entnehmen. Wer aus einem dieser Kantone nach Belgien zurückkehrt, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Eine derart feingliedrige Quarantänepolitik fährt die Schweiz nicht: Sie hat das Benelux-Königreich gleich gänzlich auf die Liste der Staaten und Gebiete gesetzt, für die nach der Rückreise eine Quarantänepflicht gilt.

Für den Tourismus im Thurgau gab es in den letzten Monaten schlimmere Nachrichten. Aber: Belgische Touristen tauchen immerhin in der Statistik auf. Im vergangenen Jahr generierten sie im Thurgau 1580 Logiernächte, was einem Anteil von 0,4 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Deutsche Touristen fallen deutlicher ins Gewicht. Im vergangenen Jahr generierten sie fast 73'000 Logiernächte oder 18 Prozent. Mit Abstand der grösste Teil der Gäste in Thurgauer Hotels kommt aber ohnehin aus der Schweiz: 2019 machten sie 65 Prozent aller Logiernächte aus.

Die Coronazahlen sind auch im Thurgau steigend. Am Freitag kamen zwei Neuinfizierte dazu. Damit sind es zum Ende der vergangenen Woche insgesamt 551 Fälle, wieder genesene Personen sind dabei eingerechnet.

Sonntag, 23. August, 14:56 Uhr

Christoph Zarth ist neuer Gemeindepräsident von Bichelsee-Balterswil

(red) Christoph Zarth ist der neue Gemeindepräsident von Bichelsee-Balterswil. Der 45-Jährige hatte sich als einziger Kandidat offiziell zur Wahl gestellt. So stand auf 277 der 322 gültigen Wahlzetteln sein Name. Die Wahlbeteiligung lag bei 17 Prozent.

Christoph Zarth übernimmt das Amt per 1. Januar 2021. Donato Caspari

«Ich freue mich darüber, die Geschicke der Gemeinde in die Hände eines kompetenten Nachfolgers geben zu können», sagte der abtretende Gemeindepräsident Beat Weibel an der Wahlfeier.



Sonntag, 23. August, 12:50 Uhr

Stadtrat Bischofszell: Susanne Scheiwiler-Noser (CVP) setzt sich durch

(red) Bei der Ersatzwahl in den Stadtrat Bischofszell setze sich Susanne Scheiwiler-Noser (CVP) mit 712 Stimmen durch. Auf Matthias Fröhlich (SVP) entfielen 391 Stimmen, auf Vereinzelte 16. Die Stimmbeteiligung betrug 32,2 Prozent.

Susanne Scheiwiler-Noser (CVP). Reto Martin

Sonntag, 23. August, 12:18 Uhr

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wängi verletzt

(kapo/rms) Am Samstag musste in Wängi ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall ins Spital gebracht werden.Gegen 18.30 Uhr war der 59-Jährige auf der Eichlibachstrasse in Richtung Rosenbergstrasse unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr der Mann beim Überqueren der Wilerstrasse in die Seite eines in Richtung Wängi fahrenden Autos.

Während die 30-jährige Autofahrerin unverletzt blieb, zog sich der 59-Jährige beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt einige tausend Franken.

Sonntag, 23. August, 12:14 Uhr

Autofahrerin im Kreisel mit Motorrad kollidiert

(kapo/rms) Bei einem Verkehrsunfall in Amriswil wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt. Kurz nach 15 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin von der Romanshornerstrasse her den Pentorama-Kreisel. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es im Kreisel zur Kollision mit einem 62-jährigen, vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der von Arbon herkommend in Richtung Weinfelden unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Er wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.