THURGAU-TICKER 192 km/h bei Islikon: Polizei zieht zwei Raser aus dem Verkehr +++ 217 neue Coronafälle – deutlich weniger Patienten im Spital +++ Viele Reaktionen auf Weihnachtsmenü von Polizisten 28.12.2020, 11.43 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Montag, 28. Dezember, 11:42 Uhr

Polizei zieht zwei Raser aus dem Verkehr

Die Raser wurden geblitzt.

Bild: Bruno Kissling

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat zwei Autofahrer ermittelt, die am 19.Juni 2020 in Islikon massiv zu schnell unterwegs waren. Eine Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei registrierte damals kurz vor 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Frauenfeld zwei Autos, die kurz nacheinander die Messstelle mit 182 und 192 Stundenkilometern passierten. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritten die Lenker die Höchstgeschwindigkeit ausserorts um 95 und 105 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

Spezialisten der Verkehrspolizei konnten die beiden Schweizer im Alter von 21 und 29 Jahren ermitteln, wie es heute in einer Medienmitteilung heisst. Ihre Führerausweise wurden zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Montag, 28. Dezember, 10:52 Uhr

Deutlich weniger Coronapatienten im Spital

(lsf) Im Vergleich zu Freitag meldet der Kanton Thurgau heute 217 bestätigte Neuinfektionen mit Covid-19. Acht Personen sind wegen des Virus gestorben. Zurzeit sind 78 Coronapatienten im Thurgau hospitalisiert, 18 davon auf einer Intensivstation. Das sind deutlich weniger als am Freitag.

Montag, 28. Dezember, 10:45 Uhr

Auch Polizisten feierten Weihnachten

(lsf) Vor Beginn der 10-stündigen Schicht an Heiligabend haben sich zwei Polizisten ein kurzes Weihnachtsmenü gegönnt. Die Kantonspolizei Thurgau veröffentlichte das Foto vom Raclette-Ofen auf dem dekorierten Tisch auf Facebook. Unter dem Post sammeln sich Dutzende Kommentare, in denen sich Menschen für den Einsatz der Polizisten bedanken.

Montag, 28. Dezember, 09:57 Uhr

Frauenfeld-Wil-Bahn soll in Wil West halten

Die Frauenfeld-Wil-Bahn in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

(red) Der Thurgauer Regierungsrat begrüsst die Stossrichtung des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene. Wie er in seiner Vernehmlassungsantwort ans Bundesamt für Verkehr schreibt, nimmt er wohlwollend zur Kenntnis, dass die Haltestelle Wil West auf der Linie Wil-Frauenfeld im Sachplan als beschlossen enthalten ist. Ebenfalls ausdrücklich begrüsst er laut Mitteilung die Grundsätze zum Schutz der Umwelt und des Kulturerbes. Den Hinweis, dass Umweltthemen bei der Planung frühzeitig miteinzubeziehen sind, erachtet der Regierungsrat als wichtig. Ausserdem hat er laut Mitteilung einige Anregungen für Ergänzungen in Bezug auf Projekte im Kanton Thurgau angebracht.

Sonntag, 27. Dezember, 14:46 Uhr

21-Jährige kommt in Bernhausen von der Strasse ab

Beim Unfall wurde die Autofahrerin verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die 21-jährige Autofahrerin am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der Bernhauserstrasse in Bernhausen in Richtung Zihlschlacht unterwegs. Kurz vor Ortsausgang verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. Dieses geriet rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Wiesland und kam auf dem Dach zum Stillstand.



Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.



Sonntag, 27. Dezember, 13:16 Uhr

Die Kantonspolizei Thurgau warnt vor Trickbetrügern. Symbolbild: Keystone

Frau von Kriminellen mit der «Falsche Polizisten»-Masche betrogen



(kapo) Am Samstagabend erhielt die Kantonspolizei Thurgau laut einer Mitteilung vermehrt Meldungen über Anrufe von Unbekannten, die Informationen über Bankkonten oder Wertsachen im Haus einholen wollten. Sie gaben sich als Polizisten aus und sagten, dass die Wertsachen der Angerufenen nicht mehr sicher seien und der Polizei übergeben werden sollten.



Kurz nach 18 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei einer 77-jährigen Frau. Er gab sich ebenfalls als Polizist aus. Die Seniorin wurde schliesslich dazu gebracht, einem unbekannten Mann in Frauenfeld Geld und Wertsachen zur angeblichen sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Die gesamte Deliktsumme beläuft sich auf mehrere tausend Franken.



Verhaltensempfehlungen der Kantonspolizei Thurgau:



Echte Polizisten werden niemals die Übergabe von Geld oder Wertsachen verlangen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie, ob es sich um einen echten Polizisten handelt. Beenden Sie das Gespräch (Hörer aufhängen!), rufen Sie die Notrufnummer 117 an, lassen sie sich mit ihm verbinden und fragen sie nach dem Sachverhalt. Die Betrüger sprechen Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch.

Lassen Sie sich nicht durch Telefonnummern auf Ihrem Telefondisplay in die Irre führen. Es ist technisch einfach möglich, die Nummer des Anrufenden zu verändern.

Im Telefonbuch ist vielfach der volle Name der Geschädigten zu finden. Wenn dieser auf eine ältere und allenfalls alleinstehende Person hindeutet, ist das für die Betrüger interessant. Überlegen Sie, ob für Sie auch eine Abkürzung (beispielsweise «E. Muster» anstatt «Elisabeth Muster») möglich wäre.

Mehr Präventionstipps und Infos gibt es auch auf diese Webseite.

Samstag, 26. Dezember, 14:34 Uhr

Beim Unfall wurde eine Person verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Beim Abbiegen in Weinfelden kollidiert

(kapo/stm) Am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr, war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Amriswilerstrasse in Weinfelden stadtauswärts unterwegs. Bei der Verzeigung mit der Deucherstrasse wollte er nach links in Richtung Bürglen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto einer 30-Jährigen, die auf der Amriswilerstrasse in Richtung Umfahrungsstrasse unterwegs war.



Eine 13-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.



Mittwoch, 23. Dezember, 16:35 Uhr

Regierungsrat erteilt Projektauftrag für die Thurgauer Klimastrategie

Die Thurgauer Regierung ist sich einig: Beim Klima braucht es eine Strategie. Bild: Reto Martin

(red) Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat den Projektauftrag «Erarbeitung der Thurgauer Klimastrategie» genehmigt. Die Strategie soll die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung umfassen und es werden konkrete Massnahmen im Aktionsplan Klima definiert. Bei der Umsetzung der Strategie sollen dann auch die Gemeinden, die Verbände, die Bevölkerung und die Wirtschaft einbezogen werden.

Mittwoch, 23. Dezember, 13:12 Uhr

17 Personen auf der Intensivstation - 4 neue Todesfälle

218 neue Fälle sind seit gestern im Thurgau zu verzeichnen. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE

(sba) Der Kanton Thurgau meldet seit gestern 218 neue Coronafälle. 1277 Personen befinden sich derzeit in Isolation, 88 Erkrante liegen im Spital. Auf der Intensivstation sind derzeit immer noch 17 Menschen. In Zusammenhang mit Covid gibt es seit gestern vier neue Todesfälle zu beklagen. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Personen im Kanton seit Beginn der Pandemie auf 176.

Mittwoch, 23. Dezember, 12:29 Uhr

Kreuzlinger Stadtrat beruft betreffend Coronahilfe Treffen mit Verbänden ein

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: PD

(red/rha) An seiner Sitzung vom 22. Dezember hat der Kreuzlinger Stadtrat beschlossen, im Januar ein Treffen mit diversen Verbänden einzuberufen, heisst es in einer Medienmitteilung. Damit reagiere die Exekutive auf einen offenen Brief der Gemeinderäte Christian Brändli (FDP) und Andreas Hebeisen (SP). Sie hatten den Stadtrat aufgefordert, Massnahmen zur Milderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Coronakrise zu prüfen und schnellstmöglich umzusetzen. «Unser Ziel ist, im Rahmen des runden Tisches herauszufinden, wo der Schuh drückt», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Konkret will sich der Stadtrat mit folgenden Verbänden treffen: Sportnetz, Kulturdachverband, Gastro Kreuzlingen, Arbeitgeberverband Kreuzlingen und Umgebung, Gewerbeverein Kreuzlingen sowie die Fraktionspräsidenten der politischen Parteien.

Mittwoch, 23. Dezember, 11:40 Uhr

Im Kreisel kollidiert - eine Frau verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Weinfelden wurde am Dienstagnachmittag eine Velofahrerin verletzt. Eine 60-jährige Velofahrerin war kurz nach 17 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Rothenhausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah ein 28-jähriger Autofahrer die Frau und befuhr von der Dufourstrasse her den Kreisel, worauf es zur Kollision kam. Dabei wurde die 60-Jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Mittwoch, 22. Dezember, 11:15 Uhr

Kollision zwischen Lastwagen und Auto in Diessenhofen

(kapo/dar) Am Dienstagnachmittag kam es in Diessenhofen zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Kurz nach 15.15 Uhr bog ein Lastwagenchauffeur von der Chlosterlinde nach rechts in die Schaffhauserstrasse ein. Um mit dem Sattelauflieger beim Abbiegen keinen Schaden zu verursachen, holte der 28-Jährige mit dem Zugfahrzeug über die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 19-Jährigen, der in Richtung Schlatt unterwegs war.

Bei der Kollision wurde der Autofahrer mittelschwer verletzt Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Autofahrer wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Zur Klärung des Unfallhergangs sicherte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau die Spuren. Im Bereich der Unfallstelle musste die Schaffhauserstrasse für rund vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Diessenhofen leitete den Verkehr örtlich um.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfall machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Diessenhofen unter 058 345 28 00 zu melden.

Dienstag, 22. Dezember, 17:58 Uhr

Die «300-Stellenprozent-Regel» soll weg

Der Kreuzlinger Stadtrat interveniert beim Regierungsrat gegen das Härtefallprogramm. Hier ist die Exekutive an einer Information zum Stadthaus-Neubau zu sehen. Bild: Reto Martin

Der Kreuzlinger Stadtrat begrüsst das Härtefallprogramm des Regierungsrats, bedauert jedoch die «300-Stellenprozent-Regelung». Das schreibt die Kreuzlinger Exekutive in einer Mitteilung. Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit dieser Regelung der Regierungsrat Kleinstunternehmen ausschliesst, obwohl diese in Kanton eine bedeutende und wichtige Aufgabe erfüllen würden. In einem Brief fordert der Stadtrat von Kreuzlingen Regierungsrat Walter Schönholzer deshalb auf, zugunsten zahlreicher Kleinstunternehmen auf die «300-Stellenprozent-Regelung» zu verzichten. Die übrigen Anforderungskriterien von Bund und Kanton für die Teilnahme am Härtefallprogramm erachtet der Stadtrat als ausreichend, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dienstag, 22. Dezember, 17:25 Uhr

Das Kulturforum hofft auf den Februar

(man) «Nichts ist im Moment so schnelllebig wie Ansage und Absage», schreibt der Verein Kulturforum in einer Mitteilung. Mit viel Freude und Umsicht habe man noch im November und Anfang Dezember die drei Veranstaltungen mit Ferruccio Cainero, Manuel Stahlberger und Sarah Hakenberg durchführen und jeweils alle 50 erlaubten Plätze besetzen können.

Im Februar soll es mit Michel Gammenthaler wieder losgehen. Bild: PD/Mirco Rederlechner

Nun muss jedoch auch das Kufo die Segel streichen und die beiden Veranstaltungen im Januar definitiv absagen. Einerseits war ein Abend mit Patti Basler geplant und andererseits hätte die traditionelle Veranstaltung für Kinder stattfinden sollen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie am 12. Februar wieder Gäste im Kufo begrüssen können, wenn Michel Gammenthaler mit seinem Programm «Blöff – Comedy & Schwindel auftritt.

Dienstag, 22. Dezember, 16:30 Uhr

Wegen Covid-Massnahmen bleibt auch die Winterwasser zu

Die Traglufthalle Winterwasser in Romanshorn bleibt bis Ende Januar geschlossen. Bild: Reto Martin

(red) Aufgrund der Covid-Massnahmen des Bundesrates vom 18. Dezember bleibt die Traglufthalle im Seebad über dem 25-Meter-Becken bis am 22. Januar 2021 für die Öffentlichkeit geschlossen.

Dienstag, 22. Dezember, 14:03 Uhr

Fussgänger auf Zebrastreifen angefahren

Ein 83-jähriger Mann wurde in Romanshorn angefahren, als er die Strasse überquerte. Bild: Reto Martin

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen in Romanshorn ein Fussgänger verletzt. Eine 60-jährige Autofahrerin war gegen 8 Uhr auf der Arbonerstrasse Richtung Kreuzlingerstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es beim Verlassen des Kreisels Hubzelg zu einer Kollision mit einem Fussgänger, der die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.

Der 83-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Dienstag, 22. Dezember, 11:12 Uhr

Sieben Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Seit gestern gab es knapp 160 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) Der Kanton Thurgau meldet seit gestern 159 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie haben sich 10'546 Thurgauerinnen und Thurgauer mit dem Virus infiziert. 17 Personen befinden sich im Moment auf der Intensivstation, das sind gleich viele wie gestern. Knapp 100 Personen sind hospitalisiert. Sieben Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Todesfälle auf 172.

Dienstag, 22. Dezember, 10:55 Uhr

Hochprozentiger Schmuggel

Ein Foto der geschmuggelten Whiskyflaschen. Bild: PD/Zollamt Singen

(red) Deutsche Zöllner haben Mitte Dezember 2020 bei einer Kontrolle in Konstanz im Fahrzeug einer Reisenden 27 Flaschen Whisky im Wert von über 40'000 Euro entdeckt, das schreibt das Hauptzollamt Singen in einer Mitteilung. Aufgefallen war die 28-jährige Frau aus dem Kanton Thurgau, als sie vor den Augen einer Zollstreife vor einem Paketshop in der Konstanzer Innenstadt gerade vier Kartons aus ihrem Fahrzeug lud.

Auf Nachfrage gab die Frau gegenüber den Zöllnern an, dass sich in den Kartons Spirituosen befinden würden, die sie nun zum Versand an ein deutsches Auktionshaus aufgeben wolle. Die Spirituosen habe sie zuvor aus der Schweiz eingeführt, ohne diese beim Grenzübertritt anzumelden. Die anschliessende Kontrolle ergab, dass sich in den Kartons insgesamt 27 Flaschen Whisky verschiedenster Marken befanden, wobei einige der edlen Destillate bereits über 70 Jahre alt waren.

Bei einer ersten Recherche stellten die Ermittler fest, dass sich der Wert der Whiskyflaschen auf mindestens 40'000 Euro beläuft. Zur genauen Wertermittlung wurde die gesamte Sendung als Beweismittel sichergestellt. Wegen des Nichtanmeldens der mitgeführten Waren wurde gegen die Frau ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Dienstag, 22. Dezember, 09:34 Uhr

Beim Unfall wurde eine Frau leicht verletzt. Bild: Kapo TG

Beim Fahrer besteht Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum

(kapo) Ein 20-jähriger Autofahrer wollte gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau am Montag kurz vor 15 Uhr in Eschlikon von der Hauptstrasse in die Winterthurerstrasse einfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem 51-jährigen Lieferwagenlenker, der gleichzeitig von der Winterthurerstrasse in die Hauptstrasse abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen in ein weiteres Auto geschoben.

Die 45-jährige Beifahrerin des Lieferwagenlenkers wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Feuerwehr Münchwilen unterstützte bei der Bergung und der Verkehrsregelung. Der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch.

Weil beim Unfallverursacher Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis des 20-jährigen Schweizers wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Dienstag, 22. Dezember, 09:11 Uhr

Fraktionspräsidenten wollen auch Hilfe für Kleinstbetriebe

Der Kantonsrat tagt derzeit in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 9. September, 2020)

(red) Alle Fraktionspräsidenten der kantonalen Parteien schreiben wegen des Härtefallprogramms einen offenen Brief an die Regierung. Man frage sich, ob das Programm dem übergeordneten Ziel ganz gerecht wird. Es sei nicht hinnehmbar, dass kleine und kleinste Betriebe durch die Maschen des Hilfsnetzes fallen «Unsere gemeinsame Sorge muss gerade auch kleinen Firmen gelten, wenn Existenzen gefährdet sind.» Ebenso würden die Anforderungen Zulieferbetriebe ausschliessen, welche unter Umständen ebenso hart von den staatlich angeordneten Massnahmen getroffen werden.

Die Fraktionspräsidenten plädieren dafür, die Massnahmen nochmals zu überdenken. Etwa ob die Hürde für die Beanspruchung von Darlehen von 300 auf 100 Stellenprozente gesenkt werden könne sowie die Anforderung nach der direkten und unmittelbaren Betroffenheit ganz weggelassen werden könne. Weiter heisst es im Brief: «Wir bitten Sie höflich, auch die anderen Eckpfeiler des Programms noch deutlicher auf eine rasche und wirksame Hilfe auszurichten.»

Montag, 21. Dezember, 18:37 Uhr

Ajoie und Thurgau spielen dieses Jahr nicht mehr

Der Spielbetrieb pausiert für den HC Ajoie und den HC Thurgau - zumindest bis Jahresende. Bild: freshfocus

(sda/mlb) Der HC Ajoie, der sich schon zum zweiten Mal in Quarantäne befindet, und der HC Thurgau müssen weitere Spiele verschieben. Die Swiss-League-Klubs können auch am 27. und 29. Dezember nicht wie vorgesehen antreten. Die Quarantäne läuft zwar am 26. Dezember aus, doch anschliessend müssen sich die infizierten Spieler ausgiebigen Tests unterziehen, ehe sie wieder spielen dürfen.

Montag, 21. Dezember, 16:42 Uhr

Empörung über Vandalismus im Salensteiner Bürgerwald

Ein Schild wurde in den Weiher geworfen. (Bild: PD)

(red) Die Bürgergemeinde Salenstein hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um den Besuchern die alten Flurnamen näher zu bringen. So sind seit geraumer Zeit die Flurnamen, die sonst nur auf den Karten zu finden sind, wie etwa Grauweier, Bannholz, Nonnenchlösterli, beim entsprechenden Waldteil ausgeschildert.

Am Freitagnachmittag erhielt die Bürgergemeinde jedoch die Meldung einer Spaziergängerin, dass zwei Schilder mit Pfosten umgedrückt, abgebrochen und ausgerissen wurden. Bei einer anschliessenden Kontrolle musste festgestellt werden, dass noch weitere betroffen sind. Die Bürgergemeinde schreibt in einer Mitteilung:

«Dieses rücksichtslose und sinnlose Verhalten, ist für uns nicht nachvollziehbar und macht uns betroffen und ratlos.»

Das betroffene Gebiet liege, ausgehend vom Reservoir Ackertobel (welches auch in Mitleidenschaft gezogen wurde), mit «Höhli, Schnetzenwiese, Schelmengässli, Torggelbaum und Götschenholz» auf einem schönen Rundgang durch den Salensteiner Bürgerwald.

Die Bürgergemeinde sei nicht bereit ein solch rücksichtloses Benehmen zu tolerieren, heisst es weiter. Eine Anzeige bei der Polizei sei bereits erfolgt. Diese habe nun ihre Ermittlungen aufgenommen. Man bittet Waldgänger, die in der Zeit vom 16. bis 18. Dezember Beobachtungen gemacht haben, sich beim Bürgerpräsidenten Roland Ilg (bgsalenstein@gmail.com) zu melden. Auch den Verursachern der Sachbeschädigungen sei ein letztes Mal Gelegenheit geboten, sich zu melden und die Sache in Ordnung zu bringen, heisst es abschliessend.

Das Schild wurde umgedrückt. (Bild: PD)

Montag, 21. Dezember, 16:41 Uhr

In Steckborn brennt ein Gartenhaus

(kapo) Beim Brand eines Gartenhauses in Steckborn entstand am Montag Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurz nach 5.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Rodelstrasse ein Gartenhaus brenne. Die Feuerwehr Steckborn war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von cirka 20'000 Franken.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau.

Montag, 21. Dezember, 14:48 Uhr

Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Stefan Haffter untersuchte die Wahlfälschung bei den Grossratswahlen 2020. (Bild: Reto Martin -15.4.2020)

SVP gibt bekannt: Der Wahlfälscher ist kein Mitglied

(red) Bei den Kantonsratswahlen vom vergangenen März ist in der Stadt Frauenfeld ein Wahlbetrug entdeckt worden. Gemäss der Generalstaatsanwaltschaft sei die beschuldigte Person nicht Mitglied der SVP. Dies schreibt die SVP Thurgau am Montag in einer Medienmitteilung.

Seit die Generalstaatsanwaltschaft bekanntgegeben hat, dass es bei den Kantonsratswahlen in der Stadt Frauenfeld offensichtlich zu einem Wahlbetrug gekommen ist, war die SVP Thurgau immer wieder mit Mutmassungen konfrontiert, der Täter oder die Täterin könnte aus den Reihen der SVP kommen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Dies sei gemäss Aussagen von Generalstaatsanwalt Stefan Haffter ausdrücklich nicht der Fall. «Bei der beschuldigten Person handelt es sich nicht um ein SVP-Mitglied», zitiert die SVP Stefan Haffter. Die SVP habe immer betont, dass der rechtsaatlich korrekte Ablauf von Wahlen ausser Frage stehe. Es sei Aufgabe von Kanton und Gemeinden, dies unbedingt sicherzustellen und das Vertrauen in die Demokratie zu schützen.

Die SVP hofft, dass die letzten Zweifel bald ausgeräumt sind und das Motiv des Täters für seine unverständliche, gefährliche Tat bekannt wird.

Montag, 21. Dezember, 13:59 Uhr

Thurgau informiert am Dienstag über Impfungen

(red) Am Wochenende hat Swissmedic die erste Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff in der Schweiz erteilt. Der Regierungsrat, die Kantonsärtzin, die Kantonsapothekerin sowie das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee informieren nun am Dienstag, 16 Uhr, die Medien über das geplante Vorgehen betreffend Impfung im Kanton Thurgau.

Montag, 21. Dezember, 12:14 Uhr

Ein Dutzend Corona-Opfer übers Wochenende

(ubr) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 475 neue bestätigte Coronafälle im Vergleich zum Freitag. Zwölf Personen sind in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben. Auf einer Intensivstation befinden sich derzeit 17 Personen, in Spitalbehandlung deren 86. In Isolation befinden sich 1262 Menschen im Thurgau.

Montag, 21. Dezember, 10:18 Uhr

Kaum ausgeliefert und schon im Einsatz

Der Schlauchverleger (links) und das Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr Frauenfeld. (Bild: PD)

(red) Eigentlich war ein Fototermin geplant, bei dem die Feuerwehr Frauenfeld zwei neue Fahrzeuge der Firma Brändle aus Wängi übernimmt. Doch dafür blieb keine Zeit, wie die Feuerwehr Frauenfeld in einer Mitteilung schreibt. Die Fahrzeuge mussten sofort in den Einsatz und hatten bei einem Hausbrand in Guntershausen ihre Feuertaufe.

Die Feuerwehr Frauenfeld konnte im Dezember zwei neue Fahrzeuge in Betrieb nehmen. Das eine Fahrzeug ist ein Mercedes Sprinter, der dem Verkehrszug zur Verfügung steht. Eingesetzt wird dieses Verkehrsfahrzeug, um Strassensperrungen und Umleitungen zu erstellen. Neben viel Verkehrslenkungsmaterial können darin auch bis zu acht Personen transportiert werden. Das zweite Fahrzeug ist ein Schlauchverleger. Dieses Fahrzeug ist mit einer mobilen Motorspritze und 1500 Meter Schlauch beladen. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass innert kürzester Zeit eine temporäre Wasserleitung gebaut und so von entlegenen Orten Wasser zum Brandplatz transportiert werden kann.

Montag, 21. Dezember, 9:34 Uhr

Corona-Hotline auch über Festtage erreichbar

Einblicke in die Arbeit der Thurgauer Corona-Hotline beim Zivilschutz Ausbildungszentrum Galgenholz in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder - 14.12.2020 )

(red) Die kantonale Corona-Hotline ist die zentrale Anlaufstelle für alle Thurgauerinnen und Thurgauer beim Thema Covid-19. Seit Aufnahme des Betriebs im März wurden rund 24'000 Anfragen beantwortet. Im Nachgang an die Verschärfungen der Massnahmen sowie im Hinblick auf die Festtage stieg die Anzahl Anfragen markant an. Darum wird die kantonale Corona-Hotline auch über die Festtage ihren Betrieb aufrechterhalten und der Bevölkerung bei Fragen zur Verfügung stehen.

Die Corona-Hotline ist über die Festtage wie folgt unter 058 345 34 40 erreichbar:

Donnerstag, 24. Dezember 2020 9 – 16 Uhr

Freitag, 25. Dezember 2020 9 – 12 Uhr

Samstag, 26. Dezember 2020 9 – 12 Uhr

Sonntag, 27. Dezember 2020 9 – 12 Uhr

Montag, 28. Dezember 2020 9 – 17 Uhr

Dienstag, 29. Dezember 2020 9 – 17 Uhr

Mittwoch, 30. Dezember 2020 9 – 17 Uhr

Donnerstag, 31. Dezember 2020 9 – 16 Uhr

Freitag, 1. Januar 2021 9 – 12 Uhr

Samstag, 2. Januar 2021 9 – 12 Uhr

Sonntag, 3. Januar 2021 9 – 12 Uhr

Weiter steht die Hotline des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) bei Fragen zum Coronavirus zur Verfügung: 058 463 00 00, täglich 6 bis 23 Uhr.

Zudem hat das Kriseninterventionszentrum der Spital Thurgau AG eine Corona-Hotline bei Sorgen, Ängsten und psychischer Belastung eingerichtet: 071 686 48 02, aaz.pdt@stgag.ch (Betreff: Corona), montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten kann bei psychischen Krisen rund um die Uhr das Abklärungs- und Aufnahmezentrum (AAZ) kontaktiert werden, +41 848 41 41 41.

Wichtige Informationen sind überdies auf der Webseite des Kantons Thurgau zu finden www.tg.ch/coronavirus

Sonntag, 20. Dezember, 10:58 Uhr

Das Auto wurde auf der Verzweigung vom Zug erfasst. Kapo TG

Warnsignal übersehen - mit Zug kollidiert

(kapo/tn) Am Samstagnachmittag ist das Auto einer 21-Jährigen in Matzingen von einem Zug erfasst worden. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Gemäss ersten Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau übersah die 21-Jährige eine blinkende Warnleuchte und den in Richtung Wil fahrenden Zug, der eben die Haltestelle Matzingen verlassen hatte. Obwohl der Zugführer eine Schnellbremsung einleitete, kollidierte der Zug mit dem Auto. Die Autolenkerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Zugführer und die Bahnpassagiere blieben unverletzt.



Am Auto und an den Bahneinrichtungen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Bahnverkehr zwischen Matzingen und Wängi war während zwei Stunden unterbrochen.

Samstag, 19. Dezember, 14:48 Uhr

76-Jährige in Neukirch vom Lastwagen angefahren und tödlich verletzt

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau wollte ein 76-Jährige um 15.45 Uhr vor dem Kreisel im Zentrum von Neukirch die St.Gallerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren, als sie von einem aus Winden kommenden Lastwagen erfasst wurde. Durch die Kollision wurde die Frau schwer verletzt, sie verstarb trotz der notärztlichen Versorgung durch die Einsatzkräfte noch auf der Unfallstelle. Der 67-jährige Lenker des Lastwagens gab in der Einvernahme an, die Frau nicht gesehen zu haben.

Bild: Kapo TG

Zur Klärung des Unfallhergangs sicherte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau die Spuren. Während der Unfallaufnahme war die St. Gallerstrasse vom Ortseingang Neukirch bis zum Kreisel gesperrt. Die Feuerwehr Neukirch-Egnach regelte den Verkehr.

Der genaue Unfallhergang sei gemäss noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen, die dazu Angaben machen können. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter der Telefonnummer 058 345 22 00 zu melden.