Thurgau stellt 100 Millionen Franken für Kredite bereit ++ Mahnungen werden ausgesetzt ++ Juristische Personen erhalten Fristverlängerung für Steuererklärung Der Kanton Thurgau hat ein kantonales Massnahmenpaket verabschiedet, das die Thurgauer Wirtschaft und Gesellschaft zusätzlich zu den Massnahmen des Bundes unterstützen soll. Christa Kamm-Sager Aktualisiert 03.04.2020, 14.08 Uhr

Die Regierungsräte Walter Schönholzer, Jakob Stark und Monika Knill informierten über die Sofortmassnahemen in der Krise. pd

Ergänzend zur Bundeshilfe hat der Thurgauer Regierungsrat ein kantonales Massnahmenpaket verabschiedet: Dieses sei speziell auf die Bedürfnisse der Thurgauer Wirtschaft sowie die Sport-und Kulturlandschaft zugeschnitten. Zu diesem Programm gehörten Kredite im Umfang von 100 Millionen Franken für Unternehmen, Kleingewerbe, Selbständigerwerbende und Startups, wenn Einbussen durch das Bundesprogramm nicht oder nicht ausreichend abgedeckt würden.

Wie die Regierung an einer Medienkonferenz informierte, beteilige sich der Kanton daran mit einer Kreditgarantie von 85 Prozent, wofür er 20 Millionen Franken in einem «Spezialfonds Covid-Härtefälle» bereitstelle. Für Massnahmen im Kultur- und Sportbereich werde ein zusätzlicher Betrag von 5 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds bereitgestellt.

Koordiniert mit Nachbarkantonen vorgehen

Als ergänzende, kantonale Massnahme zur Hilfe des Bundes, schafft der Kanton Thurgau einen Spezialfonds über 20 Millionen Franken für allfällig notwendige Kreditabsicherungen von Bankkrediten. Dieser Spezialfonds greife subsidiär zu den bereits in Kraft gesetzten Massnahmen des Bundes (COVID-Kredite, Kurzarbeitsentschädigung etc.). Sämtliche vom Bund erlassenen Massnahmen müssten also erfüllt sein, ehe die kantonale Massnahme angewendet werden könne. Dabei werde die Entwicklung in den benachbarten Kantonen gut beobachtet, damit soweit möglich koordiniert vorgegangen werden könne, heisst es in den Informationen ergänzend zur Medienorientierung des Kantons.

Keine Mahnungen und Fristverlängerung bei Steuererklärung

Der Regierungsrat erachtet es zudem als sinnvoll, dass Unternehmen, die unter der Coronakrise finanziell besonders leiden würden, bereits in der Jahresrechnung 2019 eine «Corona-Rückstellung» bilden können.

Der Regierungsrat habe entschieden, dass der Kanton bis zum Ende der ausserordentlichen Lage auf die Zahlungsfristen bei der Begleichung von Rechnungen verzichte und selber den Versand von Mahnungen aussetze. Im Steuerbereich sei bis auf weiteres ein Mahnstopp für ausstehende Steuerzahlungen umgesetzt. Zudem würden Stundungsgesuche von besonders betroffenen Steuerpflichtigen grosszügig und kulant beurteilt. Als Sofortmassnahme bei den juristischen Personen seien Fristverlängerungen zur Einreichung der Steuererklärung 2019 bis zum 31. Dezember 2020 ohne Gebühren möglich.

Fünf Millionen für Kultur- und Sportbereich

Ergänzend zu den Unterstützungsleistungen des Bundes habe der Regierungsrat zusätzlich fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen im Kultur-und Sportbereich gesprochen. Wie es in der Mitteilung heisst, soll das Geld für Soforthilfen und Ausfallentschädigungen an Kulturunternehmen und Kulturschaffende im Kanton Thurgau verwendet werden.

Der Ticker der Medienkonferenz zum Nachlesen:

13:46 Uhr

Jakob Stark ruft nochmals die allgemeinen Verhaltensregeln in Erinnerung. Er ruft dazu auf, nicht ins Tessin zu fahren. Dann zeigt er mit einem Doppelmeter die Distanz von zwei Metern an, die es jetzt einzuhalten gelte. «Bliibet sie gsund», sagt der Regierungspräsident zum Abschluss.

13:42 Uhr

Beim Sport seien die Hürden für eine Unterstützung mit Bundesgeldern sehr hoch. Der Thurgauer Sport werde wohl kaum berücksichtigt werden. «Mit Ausnahme des HC Thurgau ist kein Verein in der höchsten Liga», sagt Knill. Trotzdem würden unsere Sportler unter dieser Krise leiden. Wenn die Weiterführung des Sportangebotes gefährdet sei oder ein finanzieller Schaden drohe, werde trotzdem eine Ausfallentschädigung geprüft.

13:36 Uhr

Drei Arten von Unterstützungsmassnahmen (Soforthilfe, Ausfallentschädigung, Unterstützung im Laienbereich) seien vom Bund vorgesehen. Bei den Ausfallentschädigungen beteiligten sich die Kantone zu 50 Prozent. «Wir sind mit Vollgas am Vorbereiten und wollen einheitliche Vollzugsbedingungen. Voraussichtlich sind wir Mitte nächster Woche bereit, dass das Formular online ausgefüllt werden kann», so Knill.

13:33 Uhr

Monika Knill, Chefin des Departements für Erziehung und Kultur wendet sich jetzt an die Medienvertreter. Sie äussert sich zu den Massnahmen im Kultur- und Sportbereich. «Es wurde ein zusätzliches Paket geschnürt: Fünf Millionen Franken aus dem Lotteriefonds werden bereit gestellt.»

13:31 Uhr

Im Thurgau seien bis jetzt 1762 Gesuche eingegangen und es seien 243 Millionen Franken der Bundesgelder in diesem Kanton beantragt worden. Der Kanton stelle einen Spezialfonds für Härtefälle zur Verfügung. «Wir rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 23,5 Prozent der Fälle, die das Geld nicht zurückzahlen werden können.»

13:25 Uhr

Der Kanton werde dann überprüfen, ob jemand zum Beispiel bei zwei Banken einen Kredit beantragt habe. Das Sozialversicherungszentrum habe ein Anmeldeformular entwickelt. Das Programm sei unter wesentlicher Unterstützung mit der Thurgauer Kantonalbank entwickelt worden. Das Programm laufe aber über alle Banken, die im Thurgau vertreten seien.

13:21 Uhr

Jakob Stark informiert über den Spezialfonds für Covid-19-Härtefälle: «Zusammen mit den Banken können 100 Millionen Franken bereitgestellt werden.» Es gebe viele Unternehmen, die jetzt Liquiditätsprobleme hätten. 85 Prozent dieses Fonds seien vom Kanton finanziert mit einer Kreditgarantie, 15 Prozent von den Banken. «Das alles ist subsidiär zu den Bundeshilfen.» Die Laufzeit eines solchen Kredits betrage fünf Jahre. Bedingung: Es müsse nachgewiesen werden, dass die Coronakrise diesen Liquiditätsmangel verursacht habe.

13:14 Uhr

Zu den Massnahmen im Thurgau: «Das Paket wurde über drei Departemente heute Morgen erarbeitet», so Schönholzer.

Finanzen: «12,1 Millionen Franken sind aktuell zur Auszahlung bereit. Mahnungen werden ausgesetzt. Lieferanten und Privatpersonen haben aktuell andere Probleme.»

Steuern: «Es braucht einen speziellen politischen Entscheid und Weisungen, welche die Regierung heute Morgen gefällt hat. Auch hier werden Mahnungen ausgesetzt», so Schönholzer. Den juristischen Personen werde eine Frist zur Einreichung der Steuern bis zum 31. Dezember gewährt.

Landwirtschaft: Rund 10 Prozent aller Grundnahrungsmittel in der Schweiz kommen aus dem Thurgau. Auch hier brauche es spezielle Massnahmen.

13:11 Uhr

«Wenn innerhalb von wenigen Tagen eine derartige Flut von Gesuchen auf die Mitarbeitenden zukommt, ist das ein enormer Aufwand», sagt Schönholzer. Er sei sehr dankbar über die gute Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden und den Gewerkschaften im Thurgau.

13:06 Uhr

Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer stellt jetzt die Massnahmen vor: Die Krise koste in der Schweiz 15 Milliarden Franken pro Monat. Der Bund habe die volkswirtschaftlichen Eckwerte für 2020 korrigieren müssen. Ein Tsunami von Kurzarbeitsgesuchen überrolle die Schweiz: 1,2 Millionen Personen seien von Kurzarbeit betroffen. Im Thurgau seien 30'000 Personen von Kurzarbeit betroffen. Die Arbeitslosenquote betrage per Ende März 2,4 Prozent.

13:04 Uhr

Stark sagt weiter: «Wir stehen im 36. Tag einer aktiven Corona-Epidemie. Der Regierungsrat und die Chefinnen und Chefs der Behörde sind sehr gefordert. Heute Morgen wurde die dritte ausserordentliche Regierungssitzung durchgeführt. Uns wäre es egal, wenn das bald wieder aufhören würde.»

13:00 Uhr

Die Medienkonferenz wird eröffnet. Regierungspräsident Jakob Stark ergreift das Wort. «Alle, die Einbussen haben durch die Coronakrise und durch das Bundesprogramm nicht abgesichert sind, werden durch den Kanton Thurgau mit 20 Millionen Franken unterstützt.»

12:39 Uhr

Über die Thurgauer Massnahmen informieren:

Regierungspräsident Jakob Stark

Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer

Monika Knill, Chefin des Departements für Erziehung und Kultur

12:27 Uhr

Zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise hat der Bundesrat am 20. März ein Massnahmenpaket in der Höhe von 32 Milliarden Franken beschlossen. Mit den bereits am 13. März beschlossenen Massnahmen stehen damit über 40 Milliarden Franken zur Verfügung.

Der Kanton Thurgau hat zusätzlich ein kantonales Massnahmenpaket verabschiedet. Dieses soll Akteure der Thurgauer Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen, die nicht von den Massnahmen des Bundesrates abgedeckt werden. Die Thurgauer Regierung stellt dieses Paket an einer Medienkonferenz um 13 Uhr vor. Wir berichten live.