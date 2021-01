Thurgau Ständerat Jakob Stark wird Axpo-Verwaltungsrat: GLP, GP und SP nehmen die Wahl «mit Befremden zur Kenntnis» Die Axpo-Aktionärsversammlung hat den Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark in den Verwaltungsrat gewählt. GLP, GP und SP kritisieren die Wahl in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Thomas Wunderlin 19.01.2021, 05.00 Uhr

Jakob Stark und Roland Eberle fahren am 5. August 2019 an die Fête des vignerons. Bild: Andrea Stalder

Nur einer der neun Verwaltungsräte trat zurück: der 67-jährige Roland Eberle. An seiner Stelle wählte die Generalversammlung der Axpo Holding AG am Freitag den 62-jährigen Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark, der 2019 schon Eberles Platz im Ständerat übernommen hatte.

Die Thurgauer Kantonalparteien GLP, GP und SP nehmen die Wahl «mit Befremden zur Kenntnis», schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Axpo verfolge damit weiterhin einen rückwärts gerichteten Kurs in der Energiepolitik. Mit Stark werde ein Mann gewählt, «der die Klimaziele und die Energiepolitik des Bundes und der Axpo-Kantone nur widerwillig akzeptiert».

Gefragt sei jetzt der Wechsel weg von Atom- und fossiler Energie zu erneuerbaren Energien. Das entspreche dem Auftrag der Besitzer der Axpo, nämlich der Bevölkerung der Axpo-Kantone. Die Thurgauer Bevölkerung habe sich mehrfach mit deutlichen Mehrheiten «für eine zukunftsgerichtete Energiepolitik» ausgesprochen.

Thurgauer Regierung nominierte auch SP-Nationalrätin

Die Axpo, die ehemalige NOK, gehört den nordostschweizerischen Kantonen, inklusive Aargau. Die Thurgauer Aktien sind im Eigentum der EKT Holding AG, wobei das EKT (Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau) zu 100 Prozent dem Kanton gehört.

Gemäss Axpo-Geschäftsbericht beträgt das Honorar der Verwaltungsräte je nach den zusätzlichen Funktionen, die sie übernehmen, zwischen 84'000 Franken und 100'000 Franken jährlich. Eberle als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhielt 125'000 Franken.

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Regierungsrat hatte nebst Stark auch die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher nominiert. Der Axpo-Verwaltungsrat empfahl daraufhin Mitte Dezember Stark zur Wahl - eine Empfehlung, der die Generalversammlung gefolgt ist.

Energiestrategie: Selbstverständliche Vorgabe

«Die Verwaltungsräte der Axpo stehen hinter der Energiestrategie 2050 und sind an die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gebunden», schreibt der Regierungsrat in der am Freitag veröffentlichten Beantwortung einer Einfachen Anfrage von Ueli Fisch (GLP, Ottoberg). Deren Einhaltung sei kein spezielles Wahlkriterium, sondern eine selbstverständliche Voraussetzung.

GLP-Kantonsrat Ueli Fisch. Bild: Reto Martin

«So wie die Regierung meinen Vorstoss beantwortet», sagt Fisch auf Anfrage, «erfüllt Stark nicht das verlangte Profil.» Stark sei kein Vertreter der fortschrittlichen Thurgauer Energiepolitik. Der Regierungsrat hätte ihn nicht nominieren sollen.

Stark erklärt auf Anfrage: «Die Schweiz hat sich für diesen Weg entschieden, weshalb es jetzt wichtig ist, dass alle Kräfte mithelfen, die Energiestrategie 2050 umzusetzen.»

Gemäss allen Szenarien, die das Bundesamt für Energie eben publiziert habe, werde die inländische erneuerbare Energieproduktion bis 2050 stark ausgebaut. Ein Schlüssel bei der Umsetzung wird laut Stark «bei den hohen Kosten und deren Verteilung liegen»:

«Ein besonderes Augenmerk werde ich auf die Stromversorgungssicherheit legen, die vom Bund seit Jahren als grösstes Risiko der Schweiz – neben einer Pandemie – bezeichnet wird.»

Er teile die Strategie der Axpo, die sich in der Schweiz auf ihre führende Rolle beim Übergang in eine CO 2 -freie Energiezukunft fokussieren wolle. International konzentriere sie sich auf das Kunden- und Handelsgeschäft sowie den Ausbau der Erneuerbaren.

Stark deckt «Kompetenz-Profil nationale Politik» ab

Der Axpo-Verwaltungsrat sei in den letzten Jahren «entpolitisiert» worden, erklärt der Regierungsrat weiter. Sitzansprüche gebe es keine mehr. Der Thurgau habe aufgrund seiner 12,25-prozentigen Beteiligung «immerhin das Recht auf eine Nominierung für einen Sitz».

Tatsächlich seien im Axpo-Verwaltungsrat anders als vor zehn Jahren nicht mehr vornehmlich kantonale Politiker vertreten, schreibt Axpo-Sprecher Rainer Meier. Die Zusammensetzung sei «geprägt von verschiedenen Kompetenz-Profilen». Eines davon sei «das Kompetenz-Profil nationale Politik». Dieses werde nun von Jakob Stark abgedeckt.

Geschlechterrichtwerte nicht beachtet

«Ebenso rückwärtsgerichtet» erscheint laut GLP-GP-SP-Stellungnahme die Wahl eines Mannes. Dabei beziehen sich die drei Parteien auf die seit dem 1. Januar geltenden Geschlechterrichtwerte, wonach in Verwaltungsräten 30 Prozent Frauen Einsitz nehmen sollten. «Die Axpo ist vermutlich das erste Unternehmen, das diese Richtlinien nach Inkrafttreten nicht einhält. Für ein Unternehmen der öffentlichen Hand ist das ein bedenkliches Zeichen», heisst es in der Mitteilung.

Der vom geänderten Aktienrecht verlangte Frauenanteil gilt allerdings nur für börsenkotierte Unternehmen. Axpo-Sprecher Meier weist darauf hin, dass der Frauenanteil im Axpo-Verwaltungsrat durch Starks Wahl nicht verändert werde.

EKT-Verwaltungsratspräsident hatte keine Auswahl

EKT-Verwaltungsratspräsident Peter Schütz. Bild: Urs Bucher

Sie gratuliere Stark zur Wahl, teilt Edith Graf-Litscher mit. «Die Anfrage des Regierungsrats hat mich gefreut und geehrt.»

Er habe nicht persönlich an der Axpo-Generalversammlung teilnehmen können, sagt EKT-Verwaltungsratspräsident Peter Schütz. Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen habe er einen Stimmrechtsvertreter instruieren müssen. Schütz betont, dass er nur zum Vorschlag des Verwaltungsrats habe ja oder nein sagen können: «Ich hatte nicht die Wahl zwischen Stark und Graf-Litscher.» So habe er selbstverständlich Stark gewählt, damit der Thurgau weiterhin im Axpo-Verwaltungsrat vertreten sei.