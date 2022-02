Thurgau «Respekt davor, in ein Loch zu fallen»: Armin Jungi stellt sich weiter als Aushilfe zur Verfügung – neu auch in Märstetten Notnagel für Thurgauer Gemeinden: Fast 17 Jahre Stadtschreiber von Diessenhofen waren nicht genug. Armin Jungi hilft bei Vakanzen in Verwaltungen im Thurgau gerne aus, zuletzt in Sirnach und Felben-Wellhausen, neuerdings auch in Märstetten. Der 68-Jährige fühlt sich noch jung und dynamisch, sein Wissen weiterzugeben. Samuel Koch Jetzt kommentieren 18.02.2022, 04.20 Uhr

«Der persönliche Bezug war bei den Mandaten immer wichtig»: der 68-jährige Armin Jungi im Gespräch im Restaurant Promenade in Frauenfeld. Bild: Belinda Schmid

Passender könnte sein Lieblingsbild nicht sein. «Der Gemeindeschreiber» von Albert Anker. Als Schreiber der Stadtgemeinde Diessenhofen amtete Armin Jungi während fast 17 Jahren. An einem emotionalen Abend im Mai 2019 verabschiedete er sich von der Gemeinde, nicht aber von seiner Arbeit in öffentlichen Verwaltungen. Seit seiner bereits um ein Jahr verspäteten Pensionierung wegen des Wechsels im Stadtpräsidium hilft der 68-Jährige noch heute gerne in Verwaltungen von Thurgauer Gemeinden aus, zunächst in Sirnach, später in Felben-Wellhausen und neuerdings auch in Märstetten.

Jungi spricht von einem Helfersyndrom für Gemeinden in Not, von der gesuchten Flucht nach vorne, verfällt in philosophische Gedanken und sagt: «Ich habe Respekt davor, in ein Loch zu fallen.» Heute fühle er sich noch jung, dynamisch und befähigt, sein Wissen weiterzugeben. Er fürchtet aber den geistigen Abbau im Alter und möchte ihn so lange wie möglich hinauszögern. Jungi sagt:

«Man muss und kann etwas dagegen tun.»

So hat sich Jungi wie der Mann auf dem Gemälde Albert Ankers von 1874 auch nach seiner Pensionierung weiterhin beruflich an die Schreibtische gesetzt. Schön in seiner Position sei, dass er seine befristeten Mandate immer auswählen kann, hat er doch einzelnen Gemeinden auch schon Absagen erteilt. «Der persönliche Bezug und die Identifikation waren mir immer wichtig», sagt Jungi, der nach seinem eigenen Motto der 4Ms lebt: Man muss Menschen mögen.

Armin Jungi im Büro als Stadtschreiber von Diessenhofen. Bild: Thomas Brack (21.08.2018)

Ein Mandat folgte aufs nächste

Seine Zeit als Notnagel für Gemeinden im Thurgau hat in Sirnach angefangen, bereits wenige Wochen nach seiner Pensionierung, mit dessen Verwaltung Jungi Beziehungen über den Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) pflegte. Mehrere Monate half er als Projektleiter der Bauverwaltung und als Gemeindeschreiber interimistisch aus. Jungi sagt:

«Wichtig war mir immer, dass die Mandate ein 50-Prozent-Pensum nicht übersteigen.»

Wegen Personalmangels war Jungi in Sirnach fast zweieinhalb Jahre angestellt, später arbeitete er bis zur Turnhallen-Abstimmung weiter auf Stundenbasis. Kaum ging seine Arbeit im Hinterthurgau zu Ende, rief ihn Werner Künzler an, Gemeindepräsident von Felben-Wellhausen, wo die Gemeindeschreiberin nach kurzer Zeit wieder kündigte. Der bereits designierte Nachfolger Nico König habe nicht etwa in fachlicher Hinsicht Jungis Unterstützung gebraucht. «Ich führte ihn während dreier Monate lediglich in die Gepflogenheiten ein», sagt Jungi.

Armin Jungi bei seiner offiziellen Verabschiedung neben Diessenhofens Stadtpräsident Markus Birk. Bild: Thomas Brack (03.05.2019)

Und vor kurzem ereilte Jungi also ein weiterer Hilferuf aus Märstetten, um dem aktuell rekonvaleszenten Gemeindeschreiber Thomas Fleischmann unter die Arme zu greifen, einem «alten Freund», wie Jungi in der Bar des Restaurants Promenade in Frauenfeld erzählt. Die Hauptstadt ist ihm nicht fremd, so pflegt er ins unweit gelegene Rathaus gute Kontakte. «Stadtschreiberin Bettina Beck kenne ich gut, und unsere Tochter arbeitet beim kantonalen Konkursamt», sagt er stolz. Wie lange sein Mandat in Märstetten dauert, ist noch ungewiss. «Ich kümmere mich unbefristet um einzelne Aufträge und erledige klassische Gemeindeschreiberarbeit.»

Machtlos gegen Personalnotstände

Personalfluktuationen bei der öffentlichen Hand sind per se nichts Neues. Jungis jüngste Springerarbeit aber zeigt, dass Gemeinden immer mehr Mühe bekunden, um junges und qualifiziertes Personal zu halten. Was tun? Wie überall gebe es Vor- und Nachteile, meint Jungi. Einerseits zählt er die grosse Flexibilität bei den Arbeitszeiten und die Wertschätzung aus der Bevölkerung auf. Andererseits hingegen steigen die Komplexität und die Schwierigkeit, Beruf und Privates zu trennen. Jungi sagt:

«Abends am Stammtisch wird man halt auf Probleme angesprochen.»

Und wie hat Jungi reagiert? Er habe auch dort den Dialog gesucht, aber bei heiklen Gesprächen mit Betroffenen stets einen Termin vereinbart, um hinter geschlossenen Bürotüren darüber zu sprechen. «In der Verwaltung führt kein Weg daran vorbei, Dienstleister des Volkes zu sein», meint Jungi. Und selbst bei guter Bezahlung sei das nicht immer einfach, zumal die Konkurrenz in der Privatwirtschaft riesig sei.

Eine endgültige Lösung für die Personalnotstände gebe es nicht. Das weiss Jungi, aber auch der VTG, für den Jungi immer mal wieder in die Tasten schlägt, zuletzt für einen Beitrag «Mit Neuentwicklungen Schritt halten – auch nach 65». Grundsätzlich glaubt Jungi, die Gemeinden im Thurgau befänden sich «auf einem guten Weg».

Lieber am Computer als im Garten

Sich selbst bezeichnet Jungi als sozial, reflektiert und kommunikativ, der gerne Ratschläge erteilt, aber auch einfach mal zuhören kann. Ein Kopfmensch, der lieber am Computer sitzt, als mit dem Rasenmäher im Garten arbeitet. Bei seinen Mandaten tue er jeweils seine Sichtweise der Dinge kund. Das heisse aber nicht gleichzeitig, dass dies so umgesetzt werden müsse. Jungi ergänzt:

«Jeder muss seinen Weg selber finden und die Dinge so anpacken, wie er es für richtig hält.»

Aufgewachsen ist Jungi in Weinfelden, seine Ausbildung zum Primarlehrer hat ihn in jungen Jahren wegen des Lehrermangels nach Diessenhofen gebracht. Stadtschreiber ist er schliesslich als Quereinsteiger geworden. «Damals habe ich meine erste Bewerbung geschrieben», sagt Jungi und lacht. Diessenhofen sei sein Zuhause, in Weinfelden empfindet er Heimatgefühle, wenn er sich an seine Kindheit erinnert. «Aber ich liebe den ganzen Thurgau», versichert Jungi, der sich in seiner Freizeit weiterhin für den FC Diessenhofen, als Moderator bei Tele D und als Präsident der SP Diessenhofen engagiert.

Und die verbleibende Zeit geniesst Jungi mit seiner Frau, die ob der vielen Aktivitäten ihres Ehemannes «nicht ganz unglücklich» sei, sagt Jungi und schmunzelt. Im Zentrum aber steht das Ziel, sich auch im Pensionsalter weiter herauszufordern und dem geistigen Abbau vorzubeugen. Jungi sagt: «Man muss und kann etwas dagegen tun.»

