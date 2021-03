Thurgau Raumplanung behindert Energiewende: Initianten einer Fernwärmeanlage stossen auf unerwarteten Widerstand Eine Holzschnitzelheizung in Engishofen läuft mit weniger als der halben Leistung. Bei drei der vier Wärmebezüger ist die Fernwärme bisher nicht angekommen. Wider Erwarten gestaltet sich der Bau der Fernwärmeleitung schwierig, denn sie würde durch die Landwirtschaftszone führen. Thomas Wunderlin 11.03.2021, 05.00 Uhr

Martin Weber und Martin Müller unterhalten sich beim Holzschnitzelbunker über die geplante Wärmeleitung, die von da zu Webers Haus führen soll (Blau im Hintergrund). Bild: Donato Caspari

Beim Umbau des elterlichen Bauernhauses in Engishofen 2019 hörte Martin Müller auf den Rat eines Fachmanns. Diese riet ihm, seine geplante Holzschnitzelheizung grösser zu dimensionieren und damit eine Fernwärmeanlage zu betreiben.

Drei Nachbarn zeigten Interesse. Darunter befanden sich die Eigentümer des ehemaligen Schulhauses und des angrenzenden früheren Kindergartens, denn ihre gemeinsame Ölheizung musste ersetzt werden. «Müllers Angebot kam mir entgegen», sagt Martin Weber, der den Kindergarten umgebaut und um ein Stockwerk erhöht hatte:

«Ich war froh, dass ich nicht einen Haufen Geld in eine Heizanlage investieren muss.»

Subventionen zugesprochen

Die geplante Anlage umfasst eine 120 Meter lange Fernwärmeleitung, die einen Meter in den Boden versenkt wird. Darin fliesst Wasser mit einer Durchschnittstemperatur von 45 Grad. Die Leitung besteht aus zwei Schläuchen – Vor- und Rücklauf, die in einem 12,5 Zentimeter dicken Rohr stecken.



Die Initianten reichten das Fernwärmeprojekt beim Kanton ein. «Prompt wurden ihm Subventionen zugesprochen», sagt Weber.

Er und die Privatschule, die im ehemaligen Dorfschulhaus eingezogen ist, rissen die Ölheizung heraus und installierten Anschlussstationen für die Fernwärmeleitung. «Wir haben alles in allem etwa 20'000 Franken investiert», sagt Weber.

Holzschnitzelanlage läuft seit Winter 2019/2020

Müller tauschte den bereits angelieferten 40-kW-Brenner gegen einen 83-kW-Brenner aus. Seine Mehrkosten betragen einige zehntausend Franken.

Schon im Winter 2019/20 wurde sein Mehrfamilienhaus durch die Holzschnitzelanlage beheizt. Doch bei den drei Nachbarn ist die Fernwärme bisher nicht angekommen.

Wider Erwarten schwierig gestaltete sich der Bau der Fernwärmeleitung, deren Kosten auf 15'000 Franken veranschlagt wurden. Denn sie würde durch die Landwirtschaftszone führen. Dafür eine Baubewilligung zu erhalten, hat sich als schwierig erwiesen.

Regierungsrat: Fernwärmeleitungen gehören in Bauzone

Das erlebten auch die Initianten einer Fernwärmeanlage in Mammern. Grundsätzlich gehören Fernwärmeleitungen in die Bauzone, erklärte der Regierungsrat unlängst in der Beantwortung einer Einfachen Anfrage. Bezüglich Ausnahmebewilligungen sei das Bundesgericht äusserst strikt. Infrastrukturanlagen zur Erschliessung von Bauzonen sollten grundsätzlich in der Bauzone selber gebaut werden.

Für die Initianten der Fernwärmeanlage Engishofen ist das keine Alternative. Die Leitung würde 50 Prozent länger, nämlich 180 Meter. Der Wärmeverlust wäre entsprechend grösser. Vor allem wäre die lange Leitung viel teurer, die Fernwärmeanlage würde völlig unrentabel. Weber sagt:

«Wir reden von Mehrkosten

von 90'000 bis 100'000 Franken.»

Nach seiner Einschätzung betragen Grabungskosten in Wiesland 50 Franken pro Meter, in einer Strasse 500 Franken pro Meter. Dabei schöpft Weber aus seiner langjährigen Erfahrung im Bau von Stromleitungen unter anderem im Dienste der Axpo und der Swissgrid.

«Hier in der Landwirtschaftszone hat es auch eine Gas- und eine Kanalisationsleitung», sagt Müller.

Für Ausnahmebewilligung zum Bau von Stromleitungen ausserhalb der Bauzone ist der Bund zuständig. Er habe diese jeweils problemlos erhalten, sagt Weber, «ausser wenn es sich um ein Naturschutzgebiet handelte». Für Fernwärmeleitungen ist jedoch der Kanton zuständig.

Um nicht zu frieren, haben Weber und die Privatschule elektrische Notheizungen in Betrieb genommen. Mangels externer Abnehmer läuft Müllers Holzschnitzelanlage mit weniger als der halben Leistung. Weber sagt:

«Das ist völlig ineffizient.»

Zuversicht nach Gespräch mit Baudepartement

Bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Departements für Bau und Umwelt am 4. März kam die Engishofer Fernwärmeleitung zur Sprache. Einer der Teilnehmer, CVP-Kantonsrat Josef Gemperle, zeigt sich zuversichtlich, dass eine Ausnahmebewilligung möglich ist. Man sei übereingekommen, dass die Initianten weitere Unterlagen einreichen sollten. Weber kümmert sich darum.