Thurgau Die Corona-Hotline war nicht erreichbar –und weil sie in Quarantäne musste, konnte die Thurgauerin ihre demente Mutter nicht mehr selbst pflegen Eine Frau aus dem thurgauischen Berg musste am Wochenende dringend jemanden finden, der die Betreuung ihrer dementen Mutter übernahm. Denn sie und ihre Mutter mussten in Quarantäne. Auch Schutzmaterial musste sie auftreiben. Bei der kantonalen Corona-Hotline rief sie vergebens an. Thomas Wunderlin 07.01.2021, 05.20 Uhr

Christiane Faschon fühlt sich moralisch verpflichtet, ihre demente Mutter zu pflegen. Bild: Donato Caspari

Christiane Faschon hätte dringend Rat gebraucht, doch die kantonale Corona-Hotline war am Samstag nach 12 Uhr nicht mehr erreichbar. Eine Mitarbeiterin des Testcenters war zu ihr nach Hause gekommen, um ihre Mutter und sie auf Covid-19 zu testen.

Die 68-jährige Christiane Faschon sorgt für ihre 94-jährige Mutter, die keiner intensiven Pflege bedarf, aber wegen ihrer Demenz nicht allein gelassen werden kann. Nur vormittags unter der Woche und an zwei Nachmittagen wird Faschon von der Spitex entlastet. Mutter und Tochter wohnen in verschiedenen Wohnungen im selben Haus. Faschon betreut zudem ihren 42-jährigen Sohn, der in Kreuzlingen wohnt und wegen einer Nervenkrankheit seit Jahren pflegebedürftig ist.



Die Mutter hatte Fieber. Sie war vor einigen Tagen bei einer andern Tochter im Kanton Zürich zu Besuch gewesen. Diese war mit Fieber positiv getestet geworden. Wie die Mitarbeiterin des Testcenters erklärte, musste die Mutter per sofort in Quarantäne versetzt werden. Das galt bis zum Vorliegen des Testergebnisses auch für Christiane Faschon, die wegen einer Lungenoperation und ihrem Alter ebenfalls zur Hochrisikogruppe zählt.



Mutter würde im Heim in Panik geraten



Sie suchte an diesem 11. Dezember lange vergeblich telefonisch nach jemandem, der sich um ihre Mutter kümmern konnte: «Ich bin fast verzweifelt.» Der Hausarzt klärte ab, ob die Mutter in ein Heim gebracht werden könnte. Die Heime hätten aber nur «in absoluten Notfällen» jemanden aufgenommen, sagt Faschon. Auch die Spitäler hätten erklärt, sie hätten andere Sorgen, als jemanden aufzunehmen, «der noch einigermassen gut zwäg ist».

Sie befürchtete schon, sie müsse die Mutter doch in ein Heim geben, wo man die hochbetagte demente Frau allein in ein Zimmer hätte einschliessen und mit Medikamenten ruhigstellen müssen. Denn ihre Mutter würde sonst in Panik geraten. Sie fürchtet sich auch vor Heimen, weil sie Angehörige durch das Euthanasieprogramm der Nazis verloren hatte, wie Faschon erklärt:

«Heime sind für sie Orte, wo Insassen ermordet werden.»

Schutzmaterial aus China, von der Swiss in die Schweiz geflogen. Bild: Chris Iseli/AGR

Sie fand schliesslich eine Mitarbeiterin des Rotkreuz-Entlastungsdiensts, die bereit war, sich um die Mutter zu kümmern. Diese erklärte aber, sie habe am Wochenende keinen Zugriff auf Schutzmaterial.

Faschon konnte nach längerer Suche bei einer Apotheke in Weinfelden für rund 180 Franken zehn Schutzmäntel, 25 FFP2-Masken, zwei Visiere und zwei Schutzbrillen kaufen; sie fand auch eine Frau, die die Sachen holte und auch die Betreuung der Mutter am Samstagnachmittag übernahm. Ab Sonntag wurde sie von Rotkreuz-Mitarbeiterinnen abgelöst.

Christiane Faschon selber übernahm den Nachtdienst. Am Sonntagabend erhielt sie die Testresultate: Die Mutter war positiv, sie selber negativ.



Mit Erlaubnis der Zürcher Kantonsärztin zog ihre positiv getestete Schwester am Montagabend bei der Mutter ein und versorgte sie während der Isolation. Beide überstanden Covid-19 gut. Christiane Faschon fand auch jemanden, der ihren Sohn pflegt.



Pflegende Angehörige entlasten öffentliche Hand



Sie kritisiert rückblickend, dass die Corona-Hotline nicht länger als bis Samstagmittag erreichbar war. Auch findet sie, die Gemeinden müssten nach einem Jahr Pandemie ein Schutzmaterial-Lager angelegt haben. «Nicht jeder hat ein Auto, um es sich zu besorgen, oder jemanden, der es holt.» Die pflegenden Angehörigen würden in der Krise vergessen. Dabei würden sie der öffentlichen Hand grosse Dienste leisten, denn sie ersparten ihr teure Pflegekosten.

Ein Demenz-Heimplatz koste beispielsweise 11'000 Franken pro Monat. Niemand sei gesetzlich verpflichtet, seine Eltern zu pflegen; es gebe nur eine moralische Pflicht. Dennoch gebe es in der Schweiz 600'000 Menschen, die von ihren Angehörigen meist fast unentgeltlich gepflegt werden:

«Der Staat beutet die Mitmenschlichkeit der Angehörigen aus.»



Gemeinderätin Kristy Keller. Bild: Mario Testa

Die Berger Gemeinderätin Kristy Keller will die Frage eines Schutzmateriallagers prüfen, wie sie auf Anfrage bestätigt. Sie werde es mit dem Gemeindepräsidenten besprechen. Möglicherweise könnten auch Spitex oder Rotes Kreuz diese Aufgabe übernehmen.

Masken gehören in Notvorrat

Laut Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) werden die Betriebszeiten der Coronahotline jeweils dem Bedarf angepasst:

«Wir bemühen uns um Bürgerfreundlichkeit bei einem vertretbaren Aufwand.»

Die Hotline sei an allen Wochenenden und Feiertagen erreichbar gewesen. In diesem Fall sei es eine «unglückliche Situation» gewesen, da es Samstagmittag war und sich die betreffende Person nicht in einer Institution befunden habe: «In einem Pflegeheim wäre ein Vorrat vorhanden.» Er hätte sich deshalb an ein Heim gewandt.

SVP-Regierungsrat Urs Martin. Bild: Andrea Stalder

«Ich habe im Sommer entschieden», sagt Martin, «dass alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen Schutzmaterial lagern müssen.» Sinnvoll sei es, wenn auch pflegende Angehörige einen Vorrat hätten. Gemäss Pandemieplan des Bundes sollte jeder Haushalt 50 Schutzmasken pro Person lagern.