Thurgau: Politikerinnen feiern Frauenstimmrecht

Thurgau Politikerinnen diskutieren über Frauenstimmrecht: «Männer kennen die Lebensrealität oft gar nicht» Thurgauer Frauenorganisationen feiern auf dem Arenenberg 50 Jahre Frauenstimmrecht. Sechs Kantonsrätinnen sprechen über die Partizipation von Frauen in der Politik. Judith Schuck 27.09.2021, 05.10 Uhr

Die Politikwissenschafterin Sarah Bütikofer erforscht die politische Partizipation der Frauen. Judith Schuck

Seit den Wahlen 2020 ist der Frauenanteil im Grossen Rat im Thurgau mit 31 Prozent so hoch wie nie. Damit ist das Geschlechterverhältnis aber noch lange nicht ausgeglichen. Zum Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts diskutierten Brigitta Engeli-Sager (Grüne), Denise Neuweiler (SVP), Corinna Pasche-Strasser (CVP), Martina Pfiffner-Müller (FDP), Nina Schläfli (SP) und Nicole Zeitner (GLP) mit der Politikwissenschafterin Sarah Bütikofer, wie sie zur Politik kamen.

Brigitta Engeli, Denise Neuweiler, Corinna Pasche, Sarah Bütikofer, Martina Pfifner, Nina Schläfli, Nicole Zeitner. Judith Schuck

Dabei waren sich alle Kantonsrätinnen darüber einig, dass sich Frauen parteiübergreifend solidarisch zeigen sollten, um ihre Anliegen durchsetzen zu können. Sarah Bütikofer, die das Podium moderierte, arbeitete an der Studie «Politische Partizipation von Frauen in der Ostschweiz. Analyse der aktuellen Situation» mit, die 2019 erschien. Darin zeigt sie auf, dass progressive Parteien schon immer einen viel höheren Anteil an Politikerinnen hatten als die traditionellen.

Nicht in erster Linie feministische Themen

Wer glaube, dass Frauen in erster Linie feministische Themen vertreten würden, liege falsch. «Gerade mal fünf Prozent der Vorstösse im Parlament waren seit 2019 frauenpolitische Themen», resümiert Bütikofer. Allerdings werden Anliegen von Frauen, wie eine bessere Rentensituation für Bäuerinnen, tatsächlich von Frauen angestossen, «weil Männer diese Lebensrealität oft gar nicht kennen». Im Gegensatz zu Männern treten Frauen meist nicht von sich in eine Partei ein, sondern erst, wenn sie von Parteimitgliedern angesprochen werden. Sie ermutigt die Anwesenden:

«Es gibt wirklich noch etwas zu tun, lassen Sie nicht nach.»

Nicole Zeitner, die ursprünglich aus dem Aargau stammt, sagt, dass sie sich durch ihre politische Tätigkeit im Thurgau integriert habe. Denise Neuweiler betont, dass die SVP im Thurgau gut aufgestellt sei, was die Frauen betrifft. Dies liege auch daran, dass die männlichen Kollegen sie unterstützten.

Nina Schläfli ist mit 31 Jahren die jüngste und gleichzeitig erfahrenste Politikerin in der Runde. Seit 2016 ist die SP-Kantonsrätin auch Präsidentin ihrer Partei. Dass die Sozialdemokraten viele und junge Frauen in Ämtern haben, liege neben den Parteithemen an der Vorarbeit ihrer Vorgängerinnen.

Brigitta Engeli sagt, dass es gerade bei Minderheitenparteien einen langen Atem brauche: «Es vergehen oft zehn, fünfzehn Jahre, bis unsere Themen in der Gesellschaft ankommen. Wir müssen von unseren Ideen überzeugt sein, sind aber auch gewohnt, nicht zu siegen, und können daher mit Niederlagen umgehen.»

Beruf und Familie noch ungenügend vereinbar

«Uns muss bewusst sein, dass Männer auch nur mit Wasser kochen», so Corinna Pasche von der Mitte. Häufig trauten sich Frauen einfach nicht zu, in die Politik zu gehen. Was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffe, müsse noch viel geschehen. Auch mit Blick auf die Einbussen bei der Rente, die Frauen durch unbezahlte Care-Arbeit oder Teilzeitpensen später haben, gilt es nach besseren Lösungen zu suchen.

In Frankreich und den skandinavischen Ländern, in denen eine gute externe Betreuung und damit gleichberechtigte Erwerbstätigkeit gewährleistet ist, zähle ein Vollzeitpensum im Schnitt 35 Arbeitsstunden pro Woche, womit trotz Vollbeschäftigung Zeit für Familie bleibe, gibt Bütikofer als Anreiz zu bedenken.