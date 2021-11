Thurgauer Regierung verteidigt staatliche Weiterbildungskurse

Thurgau Pilates, Yoga und Antipasti sind Staatsaufgaben: Regierung verteidigt Weiterbildungskurse der Gewerbeschulen Der Markt für Weiterbildungskurse kann nicht verzerrt werden, meint der Regierungsrat. Es gebe gar keinen Markt. Thomas Wunderlin 03.11.2021, 04.30 Uhr

Blick in einen Yogakurs für Frauen. Fotolia

Die Ostschweizer Migros-Klubschulen haben Mühe, ihre Kurse zu füllen, wie die «Thurgauer Zeitung» am 31. August berichtete. In dieser Zeit lancierte das Gewerbliche Bildungszentrum Weinfelden (GBW) eine Rabattaktion auf seine Weiterbildungskurse. Die Kursgebühr wurde um 15 Prozent reduziert, wenn man innerhalb von zwei Wochen buchte. Angepriesen wurde die Aktion mit einem auffälligen Kleber auf den Frontseiten der Gratiszeitung «Weinfelder Nachrichten» und weiterer mit ihr verbundenen regionalen Ausgaben.

Der Kreuzlinger GLP-Kantonsrat Reto Ammann wollte vom Regierungsrat wissen, ob da ein «ruinöser Preiswettbewerb zu Lasten der Wirtschaft» im Gang sei. In einer Einfachen Anfrage wies er darauf hin, dass man in der sehr reichhaltigen Broschüre des GBW über 200 Kurse finde. Angesichts der Schwierigkeiten, die selbst grosse Anbieter wie die Migros hätten, stellten sich verschiedene Fragen, unter anderem:

Reto Ammann, GLP. Donato Caspari

«Sind Kurse wie Pilates, Yoga, Antipasti und Tapas und viele andere wirklich notwendige Staatsaufgaben?»

Im Budget 2021 hat der Regierungsrat nach Ammanns Meinung die kantonalen Kurse fälschlicherweise mit einem Saldo Null veranschlagt. Die Raumkosten seien nicht berücksichtigt.

Ammann engagierte sich nicht in eigener Sache. Die von ihm geführte Privatschule SBW Haus des Lernens bietet keine Weiterbildungen an.

Grundsätzlich müssen die Kurse ihre Kosten decken

Der Regierungsrat beruft sich in seiner nun vorliegenden Antwort auf «sachliche Gründe» für die Weiterbildungsangebote der Berufsschulen, «die auch einem liberalen Staatsverständnis noch genügen». Gemäss Gesetz und Verordnung seien grundsätzlich kostendeckende Gebühren zu erheben. Es werde nicht verlangt, «dass die Durchführung jedes einzelnen Kurses als notwendige Staatsaufgabe erscheint».

Keine privaten Organisationen würden ein derart umfassendes und über den ganzen Kanton verfügbares Weiterbildungsprogramm wie die Berufsfachschulen anbieten:

«Wo aber keine Anbieter sind, kann auch kein Markt entstehen oder gar durch eine staatliche Tätigkeit verzerrt werden.»

Die Rabattaktion habe dazu gedient, in der schwierigen Coronasituation auf die Kurse aufmerksam zu machen. Auch wenn diese nicht stattfänden, entstünden Fixkosten. In der ersten Hälfte 2021 sei der Umsatz eingebrochen.

Die Weiterbildungskurse der Berufsfachschulen orientieren sich laut Regierungsrat grundsätzlich an den angebotenen Grundbildungen. Dazu gehörten auch Hauswirtschaft und sportliche Kurse. Das gelte auch für das Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales, das sich auch in Weinfelden befindet, sowie das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Gerade die Kurse im hauswirtschaftlichen Bereich bedürften teilweise einer Förderung, da sie weniger als Kurse in andern Berufsfeldern von Arbeitgebern unterstützt würden.

Die Weiterbildungsangebote haben den Sinn, die Kantonseinwohner arbeitsmarktfähig zu halten, sie bei einer bildungsorientierten Freizeitbeschäftigung zu unterstützen und «generell die eigenverantwortliche Lebens- und Alltagsgestaltung zu fördern», wie der Regierungsrat weiter erklärt. Dank des regionalen Angebots müssten sie dafür nicht nach St.Gallen oder Zürich fahren. Ein verbessertes Bildungsangebot auf allen Stufen inklusive Weiterbildungen entspreche einem Schwerpunktziel des Regierungsrats in dieser Legislatur.

Als Ergänzung ins Kursangebot aufgenommen werden zudem Kurse von privaten Anbietern, die an deren eigenem Standort stattfänden. Das sei auch bei einem Yogakurs so, «bei dem das GBW lediglich als Organisatorin auftritt und keine finanzielle Unterstützung stattfindet».

Ammann sucht direktes Gespräch

Er bedanke sich für die detaillierte Antwort, kommentiert GLP-Kantonsrat Reto Ammann die Antwort des Regierungsrats. «Inhaltlich sehe ich nicht alles gleich.» So finde er Giesskannenlösungen selten adäquat. Ob die Pandemie es rechtfertige, eine Rabattaktion für alle Kurse anzubieten, könne unterschiedlich gesehen werden.

«Gleichzeitig hat die Klubschule Arbon gesagt, sie habe Mühe, ihre Kurse zu füllen. In der Nordwestschweiz schliesst die Klubschule sogar drei Standorte.»

Der Weiterbildungsmarkt sei sehr umkämpft. Dabei verweist er auf eine Studie der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse von April. Er hoffe, dass er mit seinem Vorstoss etwas ausgelöst habe, fügt Ammann an. Der Kanton werde sich in Zukunft sicherlich bei Kursausschreibungen fragen, was die Staatsaufgabe sei. Er suche dazu auch das direkte Gespräch mit den Amtschefs.