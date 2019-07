Thurgau: Noch kein Feuerverbot Der Kanton Thurgau erlässt derzeit noch kein Feuerverbot. Auch ein Wasserentnahmeverbot wird noch nicht ausgesprochen. Aber: Der Fachstab Trockenheit wurde nun offiziell eingesetzt. Sebastian Keller

Die Pegelstände der Thurgauer Fliessgewässer sind derzeit tief. Wie hier beim Giessen in Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder, 19. Juli 2019)

Aufgrund der aktuellen Lage wurde im Kanton Thurgau nun offiziell ein Fachstab Trockenheit eingesetzt. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Die Fliessgewässer im Kanton Thurgau sind derzeit grösstenteils zu warm und führen wenig Wasser, wie der Kanton weiter mitteilt. Rund 22 Kilometer Fliessgewässer mussten bisher abgefischt werden.

Durch die hohen Temperaturen wird ausserdem der Sauerstoffgehalt im Wasser immer mehr zum Problem. «Deshalb sind wir froh um jeden Liter Wasser, der in den Fliessgewässern bleibt», wird Marius Küttel von der Jagd- und Fischereiverwaltung in der Mitteilung zitiert. Aufgrund der aktuellen Lage ist ein Wasserentnahmeverbot in naher Zukunft realistisch, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Fachstab wartet diesbezüglich das Wochenende mit den angekündigten Niederschlägen ab.

Totales Feuerverbot für 1. August eher unwahrscheinlich

Das Wochenende und der angekündigte Regen werden auch hinsichtlich eines möglichen Feuerverbotes abgewartet. Noch ist weiterhin nicht ganz ausgeschlossen, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit zumindest ein partielles Feuerverbot in Wald und Waldesnähe erlassen werden muss. Ein totales Feuerverbot für den 1. August ist nach wie vor eher unwahrscheinlich.

Bei der Kantonspolizei Thurgau, die ebenfalls Teil des Fachstabes Trockenheit ist, gehen öfters Meldungen ein, dass Hunde oder Kinder im Auto zurückgelassen werden. Nach wenigen Minuten kann dies bereits lebensbedrohlich

Die Lagebeurteilung im Detail

Die Thurgauer Fachstelle Hydrometrie hat eine neuerliche Lagebeurteilung im Zusammenhang mit der Hitze und Trockenheit vorgenommen. Folgende Punkte sind einem Dokument zu entnehmen, welches die Fachstelle aufgeschaltet hat.