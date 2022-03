66 Thurgauer Contact-Tracer verlieren Stelle

Thurgau «Nicht fair und transparent»: 66 von 80 Contact-Tracer verlieren ihre Stelle – einige können für die Ukraine-Hotline weitertelefonieren Die Firma JDMT AG fährt den Betrieb am Standort Felben per Ende April herunter. Der Chef Andreas Juchli informiert nach eigenen Angaben transparent. Diese Meinung teilen nicht alle. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angestellte der JDMT AG in Felben rufen Leute an, die einen positiven Coronatest erhalten haben. Bild: Donato Caspari

Seit dem 1. Januar 2021 schickt die Firma JDMT AG Thurgauer Coronavirus-Träger in Isolation. Mitte Februar haben 66 von 80 Angestellten in Felben die Kündigung erhalten. Die Kündigungsfrist beträgt für die meisten nur einen Monat.

Zunächst sollten die Leistungen für den Kanton Thurgau per Ende März vollständig eingestellt werden. Jetzt wird im April sicher noch mit einem Teil des Teams weitergearbeitet. Als Grund für die Verlängerung nennt JDMT-Chef Andreas Juchli die Thurgauer Ukraine-Hotline, welche die JDMT seit zwei Wochen betreibt.

Insgesamt entlässt die JDMT 400 Leute, die in den Kantonen Thurgau, Zürich und Schwyz das Contact-Tracing besorgen. Juchli nimmt für sich in Anspruch, das Personal stets transparent informiert zu haben. Eine Person, die in Felben arbeitet, bestreitet das:

«Es war klar, dass die Kündigungen kommen werden. Aber das Vorgehen ist nicht fair und transparent.»

Einen Sozialplan gebe es keinen, obwohl ein solcher laut der Gewerkschaft Syndicom bei Massenentlassungen vorgeschrieben sei. Innert sieben Tagen habe man Vorschläge machen können, wie die Arbeitsstellen gerettet werden könnten. Auch habe man angeben können, ob man sich vorstellen könne, am JDMT-Hauptsitz im zürcherischen Pfäffikon weiterzuarbeiten. Antworten seien keine gekommen.

Einzelne seien von Führungsleuten wegen einer Weiterbeschäftigung angerufen worden. Sie hätten jedoch kurz darauf die Kündigung erhalten, die offensichtlich vor dem Gespräch abgeschickt worden sei. Bei einigen Kündigungen habe das Datum ebenso wie der letzte Arbeitstag gefehlt.

Gekündigt worden seien Kranke, Militärdienstleistende und eine Schwangere. Diese Kündigungen seien zurückgenommen worden, sagt Juchli:

Andreas Juchli, CEO der JDMT AG. Donato Caspari

«Wenn uns jemand nicht meldet, dass er im Militär ist, hat er eine Kündigung erhalten.»

Er mache alles, was er könne, um die Leute weiterzubeschäftigen, versichert der JDMT-Chef. So beschäftige er drei Personen weiter, die Mühe hätten, auf dem Arbeitsmarkt etwas zu finden, auch wenn sonst die Nachfrage gross sei. Juchli ärgert sich darüber, dass sich jemand bei den Medien beschwert:

«Es gibt nichts, was nicht beantwortet worden ist. Wir haben Führungsleute vor Ort, die Auskunft geben. Jeder hat meine Natelnummer und kann mich anrufen.»

Er könne nicht mehr informieren, als er selber wisse. So sei noch nicht klar, ob am 31. März wirklich alle Contact-Tracing-Leistungen enden. Unbekannt sei, ob es im Herbst wieder ein Contact-Tracing brauche. Eine Pflicht für einen Sozialplan gebe es nicht.

Vorschläge für eine Weiterbeschäftigung seien schwer umzusetzen, wenn das Contact-Tracing beendet werde. Beispielsweise sei vorgeschlagen worden, mehr im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu machen. Das werde geprüft: «Aber das gibt uns nicht die Möglichkeit, die Leute weiterzubeschäftigen.»

Laut Juchli war das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) informiert über die Entlassungen. «Wir nehmen zu Einzelfällen keine Stellung», sagt Judith Müller, Leiterin des Rechtsdienstes des AWA. Sie weist nur darauf hin, dass Sozialpläne erst zwingend sind, wenn ein Betrieb mehr als 250 Mitarbeiter umfasst. Gemäss Gerichtsurteilen sei eine Konsultationsfrist zwischen 5 und 14 Tagen angemessen.

Die JDMT AG unterstehe nicht dem Gesamtarbeitsvertrag der Contact- und Callcenter-Branche, sagt der Winterthurer Arbeitsrechtler Daniel Mägerle, der die JDMT berät:

«Und wenn auch – sämtliche Arbeitsbedingungen bei der JDMT sind besser als diejenigen im Gesamtarbeitsvertrag.»

Die Kommunikation sei anspruchsvoll gewesen, es habe nach der bundesrätlichen Anordnung eine hektische Stimmung geherrscht, sagt Mägerle: «Ich verstehe, dass Kritik da ist.» Es habe vereinzelt Fehler gegeben.

Bei einem einzelnen Kündigungsschreiben ohne Datum etwa handle es sich um einen bedauerlichen Flüchtigkeitsfehler, der beim Versand von 400 Serienbriefen passieren könne; die Kündigung gelte trotzdem. Bei einer Info-Veranstaltung in Felben hätten Mitarbeiter unbeantwortete Mails mitgebracht. Viele Fragen hätten vor Ort geklärt werden können, wofür die Mitarbeiter dankbar gewesen seien.

Die Gewerkschaft Syndicom verteilt Flugblätter

Die Gewerkschaft Syndicom hat am Dienstag in Pfäffikon bei der JDMT Flugblätter verteilt. Die Gewerkschafter wurden aufgefordert, das Privatgrundstück zu verlassen, bestätigt JDMT-Chef Juchli. Die Syndicom-Vertreterin Azra Ganic sagt: «Wir haben mit der Firma JDMT Kontakt aufgenommen.» Weiter will sie derzeit keine Stellung nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen