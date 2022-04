Thurgau: Grosser Rat will Kommission für Energie, Klima, Umwelt

Thurgau Neue Kommission für Klima, Energie und Umwelt? Der Regierungsrat will nicht, die Ratsmehrheit aber wohl schon Im Grossen Rat zeichnet sich eine Mehrheit für eine neue ständige Kommission ab. Dies gegen den Willen des Regierungsrats und der beiden Parteien SVP und EDU. Die Entscheidung wurde aber vertagt. Hans Suter 20.04.2022, 16.27 Uhr

Sie hat gut lachen: Erstunterzeichnerin Karin Bétrisey.

«Die Themen Klima, Energie und Umwelt werden zentrale, vorherrschende Themen der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein», heisst es in der Motion «Bildung einer ständigen Kommission Klima, Energie und Umwelt».

«Es ist wichtig, dass eine Konstanz und Kontinuität erreicht wird und diese Themen in der Agenda einer ständigen Kommission des Grossen Rates behandelt werden.»

Nur: Eine solche ständige Kommission gibt es bislang nicht – und gegen eine neue wehrte sich das Parlament in der Regel vehement. Das dürfte sich nun ändern.

Die Motion mit Erstunterzeichnerin Karin Bétrisey (GP, Kesswil) wird von allen Parteien ausser der SVP und der EDU mitgetragen. Sie verlangt eine Anpassung der Geschäftsordnung des Grossen Rates, um die ständige Kommission «Energie, Klima und Umwelt» ins Leben zu rufen. Es wäre die fünfte ständige Kommission des Grossen Rates. Viele Geschäfte und Vorlagen werden projektbezogen in Sonderkommissionen vorbereitet. Nach Erledigung des Geschäfts wird die Sonderkommission wieder aufgelöst.

SVP kann sich nicht für die Kommission erwärmen

Der Regierungsrat möchte an diesem hybriden Modell festhalten. «Das bestehende System mit vier ständigen Kommissionen und Spezialkommissionen zur Vorberatung bestimmter Vorlagen oder Geschäfte hat sich bewährt», argumentiert er. «Zudem dürfte in der Praxis die Abgrenzung der Aufgaben der Kommission Klima, Energie und Umwelt (KEU) und derjenigen der Raumplanungskommission (RPK) schwierig sein, da klima-, energie- und umweltpolitische Themen oft gleichzeitig Auswirkungen auf den Richtplan haben.» Diese Auffassung teilen nur die SVP und die EDU. SVP-Fraktionschef Stephan Tobler (Egnach) sagte:

«Die SVP hat die Motion nicht unterzeichnet und kann sich auch jetzt nicht dafür begeistern.»

Die Sprecherinnen und Sprecher der anderen Fraktionen stellen sich klar hinter die Schaffung der KEU: «Die Zeitbombe tickt, es geht um den Leidensdruck unserer Umwelt» (Christina Pagnoncini, GLP, Alterswilen), «das sind Kernthemen» (Daniel Eugster, FDP, Freidorf), «die Aufgabe soll im Wesentlichen eine fachliche Begleitung der Regierung sein» (Simon Wolfer, Mitte, Weinfelden), «das Parlament wird insgesamt aufgewertet» (Christine Steiger Eggli, SP, Steckborn).

Entschieden ist aber noch nichts: Die Debatte wurde aus Zeitgründen unterbrochen und wird am 4. Mai fortgesetzt.