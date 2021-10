Thurgau: Regierungsrätin Haag sucht neue Aufgabe

Thurgau «Mein Rücktritt hat nichts mit der Nichtimpfung zu tun»: Das sagt Regierungsrätin Carmen Haag im Interview zu ihrem Entscheid Die 47-jährige Vorsteherin des Departements Bau und Umwelt tritt auf Ende März 2022 aus dem Thurgauer Regierungsrat zurück. Eine Kandidatur als Ständerätin schliesst sie nicht aus. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 27.10.2021, 13.20 Uhr

Regierungsrätin Carmen Haag gibt ihren Rücktritt bekannt. Bild: Andrea Tina Stalder

Ihr Rücktritt überrascht. Sie sind nicht die amtsälteste Thurgauer Regierungsrätin. Wieso treten Sie zurück?

Carmen Haag: Ich habe gemerkt, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist. Dass ich in meinem Leben noch etwas anderes machen möchte. Es ist für mich ein guter Entscheid und er fühlt sich richtig an.

Kann es sein, dass Sie etwas anderes als Politik machen werden?

Ja, es kann auch etwas ganz anderes sein. Ich weiss es wirklich noch nicht, was ich machen werde. Ich habe mir versprochen, dass ich mir dafür Zeit nehme, um mich zu spüren und in mich hineinzuhören, und dann das machen, wo es mich hinzieht.

Vor Ihrer Wahl in den Regierungsrat hatten Sie ein Steuerberatungsunternehmen geführt. Könnte das wieder aktuell werden?

Nein, ich glaube nicht. Das ist viel zu weit weg und spricht mich nicht mehr an. Ich werde etwas anderes machen, das ich noch nicht weiss, ehrlich nicht!

Ehemalige Regierungsräte wechseln oft ins Parlament nach Bern. Auch Ihre Partei wird froh sein um eine zugkräftige Kandidatin für die eidgenössischen Wahlen 2023. Ist das ein Thema für Sie?

Nationalrat ist kein Thema. Ständerat – wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es auch kein Thema. Aber ich will nicht ausschliessen, dass ich mit ein bisschen Abstand die Politik vermissen werde und mir dann eine Kandidatur für den Ständerat vorstellen könnte. Im Moment ist das aber noch weit weg.

Haben Sie den Entscheid für ihren Rücktritt schon vor längerem gefällt?

Ja, er ist vor etwa einem Jahr gefallen.

Das war also bevor Sie wegen Ihrer Nichtimpfung in die Schlagzeilen gekommen sind?

Ja, das hat gar nichts damit zu tun.

Hat sich in diesem Punkt etwas geändert?

Nein.

Als Sie sich zum Rücktritt entschieden, hatten Sie da grad besonders viel Widerstand bei gewissen Geschäften?

Nein. Man überlegt sich ja immer, ist man noch in seiner vollen Kraft, kann man es zum höchsten Wohl aller Beteiligten machen. Ich habe gemerkt, dass es für mich zu einem Ende kommt. Ich bin gar nicht amtsmüde. Es ist ein Privileg, dieses Amt machen zu können. Es hat so viele spannende aktuelle Themen in der Raumentwicklung und in der Umweltpolitik. Ich bearbeite sie mit viel Freude, freue mich aber auch darauf, was nachher kommt.

Sie haben die meisten Volksabstimmungen gewonnen, wie dem Rückblick zu entnehmen ist, den Ihr Departement am Mittwochmorgen verschickt hat. Von daher hätten Sie weitermachen können.



Ja. Aber mein Rücktritt ist ja kein Entscheid politischer Natur, sondern ein persönlicher Entscheid.

Aus einer Stellungnahme Ihres Parteipräsidenten nach der letzten Departementsverteilung konnte man herauslesen, dass Sie gern ins Finanzdepartement gewechselt hätten.

Nein, das ist nicht wahr. Ich glaube, die CVP hätte gern die Finanzen gehabt. Aber ich wollte nie das Departement wechseln. Ich finde das Departement für Bau und Umwelt ausgesprochen spannend, ich hätte kein anderes gewollt.

Sie haben da aber auch besonders viele schwierige Themen.

Ja, sie sind oft anspruchsvoll und bewegen die Bevölkerung. Oft sind die Gemeinden involviert. Da reibt man sich oft. Wir konnten aber auch viele schwierige Fragen lösen.

Was war das harzigste Geschäft?

Nicht das harzigste, aber das anspruchsvollste Geschäft war die Weilerthematik, die Frage der Kleinsiedlungen. Es ist noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, wir sind auf ganz gutem Weg mit den Gemeinden und haben bewiesen, dass man so etwas gemeinsam machen kann.

Ihr Regierungskollege Urs Martin hat schon einen kleinen Galgen nach Hause geschickt bekommen, wie er kürzlich publik gemacht hat. Haben Sie auch schon etwas Ähnliches erlebt?

Nein. In diesen ganzen Jahren hatte ich nie das Gefühl, dass ich persönlich angegriffen werde. Man kann inhaltlich anderer Meinung sein oder Kritik am Baugesuchsprozess üben. Aber direkte Angriffe habe ich keine erlebt. Ich habe nie eine Drohung erhalten oder mich bedroht gefühlt.

Was war für Sie Ihr grösster Erfolg?

Das Ja in der Volksabstimmung zum Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes hat mich schon sehr gefreut. Solche Verwaltungsbauten mit Arbeitsplätzen für kantonale Angestellte haben es erfahrungsgemäss sehr schwierig. Eine grössere und längere Wirkung haben natürlich Sachen wie der neue Richtplan gemäss dem geänderten Raumplanungsgesetz oder die Biodiversitäts- und Klimastrategie, die auch wichtiger sind. Oder auch Thurplus-Projekt, das wir im Moment überarbeiten. Das möchte ich sehr gern noch von der Regierung verabschieden lassen, bevor ich gehe. Das sind Herzensangelegenheiten.

Gegen Thurplus – die Ausweitung und Renaturierung des Flusslaufs der Thur – gab und gibt es eine starke Opposition der Bauern.

Ja, bei Thurplus haben wir jetzt die öffentliche Bekanntmachung gemacht. Das ist eher eine planerische Sache. Schade ist, dass wir beim Thurprojekt Weinfelden-Bürglen noch keinen Schritt weiter sind.

Das ist eine alte Baustelle, auf der schon Ihr Vorgänger im Baudepartement, Jakob Stark, gearbeitet hat.

Da sind wir schon zwanzig Jahre dran!

Wieso haben Sie Ihren Rücktritt heute bekanntgegeben?

Da ich Ende Mai aufhöre, wenn das Amtsjahr endet, findet die Ersatzwahl am 13. Februar statt. Dann braucht es vorgängig eine interne Nomination der Partei, diese wird am 4. Dezember darüber entscheiden. Das ist in einem knappen Monat. Auch mein Vorgänger Bernhard Koch hatte seinen Rücktritt nach den Herbstferien bekanntgegeben.

Eckpunktein der Amtszeit von Regierungsrätin Carmen Haag veröffentlicht:

9.2.2014: Wahl zur Regierungsrätin

1.6.2014: Amtsantritt

2016: Wiederwahl mit bestem Resultat aller Kandidatinnen und Kandidaten

2016: Das Volk sagt Nein zum Planungskredit für die geplante EXPO2027 Bodensee-Ostschweiz

2016: Erste Agglomerationsstrategie des Kantons

2017: Totalrevision Wasserbaugesetz

2017: Wahl zur Regierungspräsidentin mit 116 von 117 Stimmen

2017: Erfolgreiche Abstimmung Erweiterungsbau PH Thurgau

2018: Genehmigter Kantonaler Richtplan nach neuem Raumplanungsgesetz

2019: Projektabschluss für eine kantonsweite Trinkwasserversorgungsplanung

2019: Übergabe BTS-Dossier an Bund: ausgearbeitetes «Generelles Projekt»

2020: Wiederwahl mit bestem Resultat aller Kandidatinnen und Kandidaten

2020: Projektauftrag für eine kantonsweite Brauchwasserversorgungsplanung

2020: Besetzung der Klima-Stelle und Projektauftrag zur Erstellung einer Klimastrategie

2020: Projektauftrag zur rechtlichen Sicherung der Grundwasserschutzzonen

2020: Erfolgreiche Abstimmung zum Ergänzungsbau zum Regierungsgebäude

2020: Erfolgreiche Abstimmung Turnhalle Berufsbildungszentrum für Technik

2020: Projektauftrag Neuausrichtung Denkmalpflege

2020: Vernehmlassung Generationenprojekt Thurplus

2021: Projektauftrag zur Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie

2021: Bundesrechtswidrige Kleinsiedlungen: Lösung eines anspruchsvollen Auftrages

2021: Verabschiedung Massnahmenplan Ammoniak

2021: Vernehmlassung Netzbeschluss Kantonsstrassen inkl. Strassenabtretungen