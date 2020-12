Thurgau Lukas Auer will Präsident des Gewerkschaftsbunds werden – dafür wechselt er von der CVP zur SP Arbons Stadtparlamentspräsident Lukas Auer kehrt der CVP den Rücken. Bei der SP fühlt er sich besser aufgehoben. Als Sozialdemokrat will er 6000 Thurgauer Gewerkschafter vertreten.

Lukas Auer wird oft auf seinen Vater angesprochen. «Du bist doch der Sohn vom Köbi?», lautet meist die Frage an den 30-jährigen Arboner. Sein Vater Jakob Auer hat sich einen Namen als SP-Kantonsrat und Präsident der Unia Ostschweiz-Graubünden gemacht. Sohn Lukas fand zwar ebenfalls den Weg zur Gewerkschaft, bisher politisierte er aber bei der CVP.



Bei der Mittepartei stand er immer am linken Rand. Lukas Auer sagt:

«Mein politisches Profil dehnt sich weiter nach links als bei einigen SP-Politikern.»

Dadurch fühlte er sich bei der CVP teilweise im Stich gelassen. Etwa bei Themen wie der Ehe für alle oder der Forderung nach einem kantonalen Mindestlohn von 20 Franken pro Stunde fand er sich als parteiinterner Einzelkämpfer wieder.

Nun wechselt Auer die Parteifarben von Orange auf Rot. Den Ausschlag habe seine Kandidatur als Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbunds gegeben. Auer will dieses Amt von Edith Graf-Litscher übernehmen. Sie tritt per Ende März 2021 nach acht Jahren zurück.



Auer braucht eine Partei auf Gewerkschaftslinie im Rücken

Für Lukas Auer zeichnet sich beim Gewerkschaftsbund eine steile Karriere ab. Erst vor einem Monat ist er zum Vizepräsidenten gewählt worden. Seine Kandidatur als Präsident sei bisher die einzige für dieses Ehrenamt, für das es weder Sitzungsgelder noch Spesen gebe. Bis am 13. Januar könnte aber noch Konkurrenz auftauchen.



Auer geht mit der Unterstützung seiner Arbeitgeberin, der Gewerkschaft Unia, ins Rennen. Um für dieses Amt auch eine Partei im Rücken zu haben, die ganz auf Gewerkschaftslinie steht, füllt er bei den Sozialdemokraten das Beitrittsformular aus. Damit könne er die 6000 Thurgauer Gewerkschafter kompromisslos vertreten, ohne zusätzlich gegen parteiinternen Widerstand ankämpfen zu müssen. Am Montag informierte er deshalb die CVP-Bezirkspartei über den anstehenden Parteiwechsel.



Auer beendet das Präsidium als CVPler

Den Parteiwechsel werde er erst im Juni 2021 vollziehen, sagt Lukas Auer in einem Gespräch. Solange bleibe er der CVP treu. Bis dahin amtet er als CVP-Vertreter auch als Präsident des 30-köpfigen Arboner Stadtparlaments. Danach wolle er dort als Vertreter der Fraktion SP/Grüne seinen Sitz behalten. Schliesslich sei er zumindest bis Ende der Legislatur im Sommer 2023 gewählt.



Als Sekretär der Unia-Sektion Säntis-Bodensee bringt Auer Gewerkschaftserfahrung mit. Er wolle frischen Wind in den Thurgauer Gewerkschaftsbund bringen, der Überalterung bei den Mitgliedern entgegenwirken. Auer sagt:

«Wir müssen wieder Leute unter 50 für die Gewerkschaft begeistern können.»

Im Vorstand sei bereits eine Verjüngung im Gang. Bei neuen Mitgliedern will er mit sozialen Medien punkten. Ausserdem wolle er die einzelnen Gewerkschaften besser vernetzen, gemeinsame Stossrichtungen ausarbeiten, sie vermehrt an einen Tisch bringen.



Engagiert und unerschrocken

Bisher verpasste Jungpolitiker Lukas Auer zwei Mal die Wahl in den Thurgauer Grossen Rat. Dennoch machte er sich einen Namen als engagierter Politiker. Er präsidierte die Jungpartei der kantonalen CVP und amtete in Arbon als CVP-Bezirksparteipräsident. An den meisten Vorstössen seiner Partei der vergangenen Monate sei er zumindest beteiligt gewesen, sagt er.

«Von den letzten 18 Vorstössen der CVP im Stadtparlament Arbon waren 10 von mir.»

Auch nimmt der Gewerkschafter kein Blatt vor den Mund. In Arbon forderte er einst unmissverständlich den kompletten Stadtrat zum Rücktritt auf, an einer nationalen Delegiertenversammlung der CVP zog er die Blicke auf sich, als er von seinen Parteimitgliedern mehr Engagement in den Regionen verlangte.

Lukas Auer sagt, er habe noch nie an einer Parlamentssitzung in Arbon gefehlt, auch nicht an einer Kommissionssitzung. Einem Parlamentariertreffen unter den Thurgauer Städten sei er aber absichtlich ferngeblieben, weil ein Besuch der Firma Mowag in Kreuzlingen auf dem Programm stand. «Eine Firma, die Kriegsmaterial herstellt, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.» Auer ist ein Linker.