Thurgau bekämpft Lärm mit Belägen und Wänden

Thurgau Lärmarme Beläge und Lärmschutzwände – nur von lärmarmen Reifen spricht niemand Der Kampf gegen den übermässigen Strassenlärm ist für das Thurgauer Tiefbauamt eine Daueraufgabe. Autofahrer könnten mit der Reifenwahl einen Beitrag leisten. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 06.05.2022, 04.40 Uhr

An exponierten Stellen wie an der Kreuzlinger Seetalstrasse werden lärmarme Beläge mit Lärmschutzwänden kombiniert. Ralph Ribi

An 107 Stellen des 740 Kilometer langen Thurgauer Kantonsstrassennetzes fahren Autos auf lärmarmen Belägen der neuesten Generation. Insgesamt sind es 24,3 Kilometer, auf denen das Tiefbauamt bis Ende 2020 für 4,9 Millionen Franken gehörschonende Oberflächen ausgelegt hat.

Ausserdem hat es für 15,8 Millionen Franken 88 Lärmschutzwände auf einer Länge von 3,4 Kilometern errichtet, zudem für 32,7 Millionen Franken 22'991 Schallschutzfenster finanziert. Es gab auch Temporeduktionen, allerdings nie ausschliesslich zum Lärmschutz.

Damit hat der Thurgau die sogenannte Erstsanierung der Kantonsstrassen «weitgehend fristgerecht» abgeschlossen, wie das Tiefbauamt in seiner kürzlich veröffentlichten «Strategie Lärm- und Ruheschutz» feststellt.

Sechs Landgemeinden sind Oasen der Ruhe

Als lärmsaniert gelten 73 der 80 Thurgauer Gemeinden. In Hüttwilen war ein Projekt aufgrund einer Einsprache blockiert. In sechs ländlichen Gemeinden gab es keine Liegenschaften, an denen die Grenzwerte überschritten wurden (Homburg, Raperswilen, Hüttlingen, Thundorf, Stettfurt, Lommis).

Ivo Spalinger, Ressortleiter Lärmschutz im Tiefbauamt des Kantons Thurgau. PD

Die Frist zur Umsetzung des Umweltschutzgesetzes und der Lärmschutzverordnung hatte 1985 zu laufen begonnen. Sie sollte 2002 enden, wurde dann auf 2018 verlängert, da die Kantone und Städte mehr Zeit brauchten. Mittlerweile ist man zur Einsicht gekommen, dass die Lärmbekämpfung eine dauernde Aufgabe ist, erklärt Ivo Spalinger, Ressortleiter Lärmschutz im Tiefbauamt. Rund 25'000 Personen sind noch nicht vollständig vor Überschreitungen des massgebenden Grenzwerts geschützt. Deshalb stehen nun die Zweitsanierungen an.

Als erste Gemeinde ist Egnach an der Reihe. Auf der Bahnhofstrasse beim Bahnhof Neukirch-Egnach soll ein Belag des Typs SDA 4-12 angebracht werden. Dieser reduziert den Lärm anfangs um 7 Dezibel und nach zehn Jahren immer noch um 3 Dezibel. Bei Steigungen über 6 Prozent kommt dieser Belag aber nicht in Frage, da ihm die Lastwagen zu sehr zusetzen würden. Über 600 Meter über Meer kann er auch nicht verbaut werden, da dort mit Schneeketten gerechnet werden muss, welche die genoppte Oberfläche beschädigen.

Thundorferstrasse: Belag mit 3 Dezibel Reduktion

Als Standard verwendet das Tiefbauamt deshalb den robusteren Belag SDA 8-12, der den Lärm am Anfang um 3 Dezibel reduziert, was einer Halbierung der Verkehrsmenge entspricht. Am Ende seiner Lebensdauer nach 15 Jahren ist es noch 1 Dezibel, was immer noch einen Mehrverkehr zirka 20 Prozent ausgleicht. Diesen Belag hat unter anderem die frisch sanierte Frauenfelder Thundorferstrasse erhalten.

Lärmarme Beläge gelten als besonders wirksames Mittel der Lärmbekämpfung. Ebenso wichtig sind Temporeduktionen. Gemäss der neuen Strategie des Tiefbauamts wird bei allen Strassenbau- und Unterhaltsprojekten als Erstes geprüft, ob lärmarme Beläge, die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit oder verkehrslenkende Massnahmen in Frage kommen. Auf jeden Fall soll die gefundene Lösung wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig sein. Zur Lärmbekämpfung kommt laut Spalinger «ein ganzer Strauss» von Massnahmen in Frage:

«Wir müssen überall Dezibel zusammenkratzen. Es gibt keine einzelne absolut heilbringende Massnahme, ausser wir würden aufs Auto verzichten.»

Tempo 30 kommt laut Spalinger grundsätzlich auch auf Kantonsstrassen innerorts in Frage, «vor allem, wenn lärmarme Beläge nicht möglich sind». Ausserorts ist Tempo 30 kein Thema, aber Temporeduktionen sehr wohl. So ist beispielsweise an der Frauenfelder St.Gallerstrasse ein Tempo-60-Ausserortsbereich stadtauswärts umgesetzt worden. Manchmal werden mehrere Massnahmen kombiniert, beispielsweise ein lärmarmer Belag mit Lärmschutzwänden wie an der Kreuzlinger Seetalstrasse.

Nur im unteren Geschwindigkeitsbereich hörbar ist der Ersatz von Verbrennern durch elektrobetriebene Fahrzeuge. Bei Personenwagen übertönt das Reifengeräusch ab 38 km/h den Motorenlärm, bei Lastwagen ab 60 km/h. Grosse schwere Autos sind wegen der breiteren Reifen lauter als kleine leichte, weshalb die Ausbreitung der SUV mit einer stärkeren Lärmbelastung einhergeht. «Wenn jeder ein leises Fahrzeug wählen würde, wäre schon viel gemacht», sagt Spalinger.

Durch Reifenwahl bis zu 3 Dezibel weniger

Eine erstaunlich starke Reduktion des Lärms würde die Wahl von lärmarmen Reifen bringen: bis zu 3 Dezibel, was einer Halbierung des Verkehrsaufkommens entspricht. Doch wissen die wenigsten Autofahrer, dass lärmarme Reifen gleichwertig wie andere Reifen zum gleichen Preis erhältlich sind. «Auch Reifenhäuser wissen es oft nicht», sagt Spalinger, «die Pneuwirtschaft kommuniziert es nicht aktiv.»

