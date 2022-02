Thurgauer Kunstmuseum fördert junge Künstler mit Ankäufen

Thurgau Kunst kommt von Kaufen: Wie das Kunstmuseum seine Sammlung erweitert Die Ankaufskommission des Thurgauer Kunstmuseums zeigt sich wohlwollend zu jungen Künstlern, will aber nicht fürsorgerisch wirken. Dieter Langhart 17.02.2022, 04.30 Uhr

Hans Jörg Höhener, Mitglied der Ankaufskommission. Ralph Ribi

Das Kunstmuseum in der Kartause Ittingen ist der wichtigste Sammler von Thurgauer Kunst. In der aktuellen Ausstellung «Neue Kollektion – Kunst hier und jetzt» sind Werke von rund zwei Dutzend Kunstschaffenden zu sehen, die in den letzten vier Jahren erstanden worden sind.