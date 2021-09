Thurgau Krebsliga kann dank Corona auf mehr Freiwillige zählen In der Pandemie hat die Thurgauische Krebsliga viel Solidarität erfahren. Die Menschen hätten mehr Interesse am Freiwilligendienst gezeigt, berichtet die Geschäftsführerin. Isabelle Schwander 22.09.2021, 04.10 Uhr

Cornelia Herzog-Helg, Geschäftsführerin der Thurgauischen Krebsliga, mit Mitglied Elgar Brühwiler Bild: Isabelle Schwander

Sie sind eine wichtige Säule: Auf derzeit über 60 Freiwillige dürfen Cornelia Herzog-Helg, Geschäftsführerin der Thurgauischen Krebsliga, und ihr Team zählen. Die meisten stellen sich als Fahrer für die Klienten zur Verfügung. Gelegentlich leisten sie Übersetzungsdienste und palliative Begleitung. Freiwillige übernehmen zudem Versandarbeiten und beteiligen sich an Standaktionen.

«Insbesondere während dieser pandemischen Zeiten spürten wir noch mehr Interesse am Freiwilligendienst. Die Menschen wollten durch ihre Unterstützung ihre Solidarität mit Betroffenen bezeugen», berichtet Cornelia Herzog. Dieses trage dazu bei, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Krankheit Krebs durch das Dauerthema Corona nicht in Vergessenheit gerät. So benötigten im Thurgau über 2300 Patientinnen, Patienten und Angehörige finanzielle, psychoonkologische oder palliative Unterstützung und Beratung durch die Thurgauische Krebsliga.

Empathie der Freiwilligen ist gefragt

Was sind ganz typische Situationen im Alltag von Betroffenen, bei denen Freiwillige mit Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung nützliche Entlastung leisten können? Cornelia Herzog bezeichnet besonders die Empathie ihrer Freiwilligen als ihre grösste Stärke. «Einfühlungsvermögen ist gefragt bei jedem Einsatz, sei es die Begleitung von Betroffenen und ihren Angehörigen in palliativen Situationen, für eine Fahrt zur Chemotherapie oder Übersetzungen für Menschen mit Migrationshintergrund.»

Ab Frühjahr 2020 löste die Pandemie in vielen Bereichen eine Welle der Solidarität aus. Dass es dabei nicht nur bei Worten blieb, bestätigt Cornelia Herzog: «Es war in der Tat in den letzten Monaten der Fall, dass sich Menschen von bestehenden Strukturen lösten. Sie nutzten die Zeit für eine Umorientierung im Arbeitsalltag oder änderten gar ihren Lebensfokus.» Manche gaben den angestammten Job auf und hatten so mehr Zeit für einen Freiwilligendienst.

«Wir sind sehr dankbar für alle unsere Freiwilligen und unsere Wertschätzung ihnen gegenüber ist sehr gross.»

Oft haben die Freiwilligen der Thurgauischen Krebsliga selbst eine Krebskrankheit hinter sich und können sich gut einfühlen in die Menschen, die sie betreuen. Etwas vom neu gewonnenen Lebensmut in ein Ehrenamt fliessen zu lassen, gebe grosse Zufriedenheit, bekundeten Freiwillige am Rande der Mitgliederversammlung im Thurgauerhof in Weinfelden.