Thurgau Kinder sollen bis 25 ohne Kampf Alimente erhalten

Thurgauer Gemeinden bevorschussen bisher Alimenten nur bis zur Volljährigkeit. In Zukunft sollen sie bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung des Kindes oder bis zu dessen 25. Altersjahr zahlen müssen. Thomas Wunderlin 10.03.2021, 04.00 Uhr

Cornelia Hasler-Roost (FDP, Aadorf) präsidiert die vorberatende Kommission. PD

Junge Erwachsene sollen nicht selber Vater oder Mutter betreiben müssen, um zu ihren Alimenten zu gelangen. Sie befänden sich meist noch mitten in der Ausbildung und hätten oft genug schwere Erlebnisse zu verarbeiten.

Gegen den Widerstand der Thurgauer Regierung erklärte der Grosse Rat deshalb am 26. Februar 2020 eine überparteiliche Motion mit 65 zu 41 Stimmen für erheblich, die den Anspruch auf Alimentenbevorschussung bis zur Beendigung der Erstausbildung verlängert.

Der Regierungsrat erarbeitete einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. In der vorberatenden Kommission wurde die Verlängerung nochmals in Frage gestellt. Ein Antrag von Pascal Schmid (SVP, Weinfelden) gar nicht darauf einzutreten, wurde mit 4 zu 9 Stimmen abgewiesen, wie dem Kommissionsbericht zu entnehmen ist. Erfolg hatte jedoch Iwan Wüst (EDU, Tuttwil), der die Alimentenbevorschussung mit dem 25. Altersjahr beenden wollte.



Angemessene Ausbildung statt Erstausbildung



Denise Neuweiler (SVP, Zuben) wollte die Grenze sogar beim 20. Altersjahr. Ausserdem ersetzte die Kommission den Begriff Erstausbildung durch «angemessene Ausbildung». Der Begriff Erstausbildung sei veraltet, so die Begründung.

Welche Ausbildung angemessen ist, darüber bestehen in der Praxis riesige Unterschiede, wie Nathanael Huwiler, Generalsekretär des Departements für Finanzen und Soziales, der Kommission klar machte. In einem Fall kann bereits eine Anlehre angemessen sein, da sie es ermöglicht, ein Einkommen zu erzielen. Eine angemessene Ausbildung könnte auch erst mit dem Anwaltspatent erreicht sein. Huwiler wird im Kommissionsbericht von Cornelia Hasler (FDP, Aadorf) wie folgt zitiert:

«Nämlich dann, wenn das 15-jährige Kind konkret den Plan anstrebt, Anwalt zu werden und dies auch realistisch erscheint.»

Die Alimentenbevorschussung wurde einst eingeführt, damit eine geschiedene Frau den Ex-Mann nicht selber betreiben muss, wenn er die Alimente für das gemeinsame Kind nicht rechtzeitig überweist. An seiner Stelle zahlt die Gemeinde und versucht danach, den Vorschuss bei ihm wieder einzutreiben – oder bei der Mutter, wenn das Kind beim Vater lebt und die Mutter die Alimente nicht zahlt.

Die Thurgauer Gemeinden sind nach geltendem Recht aber nur bis zur Volljährigkeit des Kindes verpflichtet, die Alimente zu bevorschussen. Diese Altersgrenze wurde mit der Senkung der Volljährigkeit um zwei Jahre gesenkt.

Der Regierungsrat hatte argumentiert, die Gemeinden würden den jungen Erwachsenen ja mit einer unentgeltlichen Inkassohilfe beistehen. Die Verlängerung sei auch eine Ungleichbehandlung mit Kindern von verheirateten Eltern. Damit konnte er nicht zuletzt deshalb nicht überzeugen, weil unter anderem die Kantone Zürich und St. Gallen darin kein Problem sehen.