Thurgau Kantonsräte fordern höhere Bussen: Vermüllen könnte teurer werden Gemäss den vorliegenden Zahlen hat das Litteringproblem im Kanton Thurgau abgenommen. Viele Kantonsräte zweifeln daran. Regierungsrätin Haag will sich der Forderung nach höheren Bussen nicht verschliessen. Thomas Wunderlin 05.05.2021, 20.09 Uhr

Urs Schär, SVP Eggethof, ist Miturheber der Motion gegen Littering. Bild: Donato Caspari

Nur einer benannte das Problem auf deutsch: «Vermüllung.» So übersetzte Peter Bühler (CVP, Ettenhausen) Littering, das Wegwerfen von Abfall an öffentlichen Orten. Wie eine längere Diskussion klar machte, findet eine Mehrheit der Kantonsräte, der Kanton müsste mehr dagegen tun. Anlass war eine Interpellation von Urs Schär (Eggethof) und Pascal Schmid (Weinfelden), beide SVP.

Gemäss den vom Regierungsrat vorgelegten Zahlen hat das Problem in den letzten Jahren abgenommen, was mehrere Sprecher bezweifelten. Schär erklärte die Diskussion zur Ideenbörse. Er selber schlug einen kantonsweiten Litteringtag an den Schulen vor. Auf Verpackungen sollten Warnhinweise stehen wie:

«Red Bull verleiht Flügel – direkt in den Kübel.»

Er verlangte auch, die derzeit geltenden Bussen von 50 oder 80 Franken müssten erhöht werden – eine Forderung, die von mehreren Votanten geteilt wurde. Regierungsrätin Haag zeigte sich dafür offen. Am erfolgversprechendsten scheine ihr aber, Kinder für das Problem zu sensibilisieren.

Mathis Müller (GP, Pfyn) wollte Weichmacher verbieten, die bei der Herstellung von Kunststoff verwendet werden. Paul Koch (SVP, Oberneunforn) schlug vor, Litterer im Internet mit Name und Foto an den Pranger zu stellen. Egon Scherrer (SVP, Egnach) sagte, als Besitzer von Landwirtschaftsland an einer stark befahrenen Strasse fordere er die Ratskollegen auf, Wahlplakate so aufzuhängen, dass sie nicht beim ersten Windstoss runterfliegen.