Thurgau Kanton will alternative Rundbogenzelte für Freilandhaltung von Schweinen ermöglichen An einem zweiten runden Tisch haben sich verschiedene Interessensvertreter auf das weitere Vorgehen verständigt. Die künftig erlaubten Rundbogenzelte sollen nicht aus reflektierenden Plastikplanen bestehen, sondern landschaftsverträglicher sein. Bis Mitte Januar 2021 werden Alternativen geprüft. 18.12.2020, 11.23 Uhr

Solche Rundbogenzelte will der Kanton auch künftig nicht bewilligen. Bild: Andrea Stalder

(red) Am Mittwoch trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Raumplanung, der Landwirtschaft und des Landschaftsschutzes erneut zu einem Runden Tisch zum Thema Freilandhaltung. Das schreibt das zuständige Amt in einer Mitteilung. Anknüpfend an den ersten Runden Tisch von Ende November wurden die Anforderungen für eine Freilandhaltung von Schweinen als eigenständiger Betriebszweig und konkrete Lösungsansätze diskutiert. Neben den Vertretern, die bereits am ersten Runden Tisch teilgenommen hatten, waren deshalb neu ein erfahrener Stallbauer und ein Spezialist im Bereich Freilandschweinehaltung dabei.