Vor 225 Jahren: Thurgauer Historiker Pupikofer geboren

Thurgau Ein Untertuttwiler schreibt Geschichte: Bald ist der 225. Geburtstag des Historikers Johann Adam Pupikofer Er war erste Staatsarchivar und Kantonsbibliothekar des Thurgaus. Johann Adam Pupikofer legte die Grundlagen der historischen Erforschung des Kantons. Vor 225 Jahren wurde er in Tuttwilerberg geboren. Markus Schär 15.03.2022, 12.15 Uhr

Das Schulhaus Untertuttwil. Bild: Markus Schär

Vom Tuttwilerberg fällt die Strasse steil ab zum schmucken Schulhaus, das an diesem Freitagnachmittag noch belebt ist. Über dem Türsturz am Haupteingang scheint die ganze Fensterfront nur die eine Absicht zu hegen, allen Vorbeiziehenden die schwarze Tafel mit ihren goldenen Lettern hinzuhalten.

Anzusagen, mit wem man es hier zu tun hat: «In diesem Dorfe wurde geboren Dekan Adam Pupikofer, Langjähriger Erziehungsrat und Verdienter Geschichtsschreiber des Kantons Thurgau, Gründer der thurgauischen Gemeinnützigen Gesellschaft 1797-1882».

Gründungspräsident des Historischen Vereins

Johann Adam Pupikofer lebte von 1797 bis 1882. Bild: PD

Johann Adam Pupikofer wurde vor 225 Jahren am 17. März 1797 geboren. Was die Tafel nicht verraten kann und mag: der schwächliche Bauernsohn von Untertuttwil besucht die Lateinschule in Frauenfeld, studiert in Zürich Theologie, wird Pfarrer in Güttingen und Bischofszell, lernt – für seine Studien ganz wichtig – den Handschriftensammler Joseph von Lassberg auf Schloss Eppishausen und dessen Umfeld kennen. Wird Gründungspräsident des Historischen Vereins des Kantons Thurgau, Redaktor der Thurgauischen Beiträge zur vaterländischen Geschichte und erster thurgauischer Kantonsbibliothekar und Staatsarchivar.

Weiter bergab auf der Suche nach seinem Geburtshaus. Unbeabsichtigt jedoch die Landung vor und hinter dem schön geriegelten Höpplihaus. Unerklärlich, wie nun hier ohne Vereinbarung der Ortsfremde erwartet wird. Der frühere Posthalter hält für ihn in einem Couvert gesammelt Schriftliches bereit und beschenkt den Unbekannten obendrein noch mit einer Fotografie des Geburtshauses Pupikofers.

Dieses habe jedoch auf der andern Strassenseite, dem Höpplihaus gegenüber gestanden. Es sei im Jahre 1868 durch Blitzschlag in Flammen aufgegangen.

Pupikofers Werke regen an zu weiterer Lektüre

Was der Ortskundige dem fremden Besucher sagt, versichert ihm Band II der «Thurgauer Kunstdenkmäler». Auch dass die Tafel oben am Schulhaus das Gedenken für einen «vorzüglichen thurgauischen Historiker» wachhält. Seine gedruckten Werke, allen voran «Geschichte des Thurgaus» und «Geschichte der Stadt Frauenfeld» mögen aus vergangenen Zeiten stammen. Sie animieren aber heute noch bei manchem Thema zu einer vertiefenden Lektüre und finden sich daher als Raritäten in privaten und öffentlichen Bibliotheken.

Für Ernst Herdi, selber Verfasser einer exzellent geschriebenen Thurgauer Geschichte in geraffter Form, sind Pupikofers «Geschichte des Thurgaus» und der inhaltsschwere Band «Thurgau» in der Sammlung » Gemälde der Schweiz» gewaltige Leistungen. In seinem Wirken habe er nie erlahmenden Fleiss und bewundernswerten Spürsinn bewiesen.

Hinzuweisen ist auch auf die hilfreiche, umfassende Dissertation von Hans Ulrich Wepfer aus der Perspektive der 1960er Jahre:

«Johann Adam Pupikofer, Geschichtsschreiber des Thurgaus, Schulpolitiker und Menschenfreund.»