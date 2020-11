Thurgau ist Schweizer Meister im Plastik-Recycling – und teilt sich die Spitze mit Aargau In den Kantonen Thurgau und Aargau ist letztes Jahr in der Schweiz am meisten Plastik gesammelt worden. Dies zeigt das neue Monitoring des Vereins Schweizer Plastik Recycler (VSPR). 19.11.2020, 17.00 Uhr

Im Kanton Thurgau sind letztes Jahr etwas mehr als 1000 Tonnen Kunststoffabfälle gesammelt worden. Bild: Patrick Huerlimann

(agl) Die Möglichkeit, gemischte Kunststoffabfälle aus dem Haushalt zu sammeln und zu recyclen, habe sich in den letzten Jahren «als echtes Bedürfnis in der Bevölkerung herausgestellt», schreibt der VSPR auf seiner Website. Ab diesem Jahr will der Verein deshalb jährlich Informationen zu Sammelmengen und Verwertung publizieren. Einen ersten solchen Monitoringbericht hat der VSPR am Donnerstag veröffentlicht.