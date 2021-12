Am schweizerischen Bodenseeufer könnte Erdgas knapp werden

Die Erdgas Ostschweiz AG (EGO) befindet sich im Gespräch mit den Stadtwerken Konstanz über eine neue Hochdruck-Gasleitung, bestätigt Andreas Bolliger, Vorsitzender der EGO-Geschäftsleitung: «Wir haben grosses Verständnis dafür, dass Konstanz diese realisieren will, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.» Konstanz befinde sich «am letzten Strang» des Hochdruck-Netzes der Terranets BW in Baden-Württemberg. Die neue Leitung, die im kantonalen Richtplan aufgeführt ist, soll im Raum Amlikon-Buhwil ans EGO-Netz angeschlossen werden. Der genaue Ort ist noch nicht bestimmt.

Die Kosten betragen laut Bolliger grob geschätzt 20 bis 25 Millionen Franken. Finanziert werden die Baukosten durch die EGO. Die Stadtwerke Konstanz zahlen sie über 20 bis 25 Jahre ab. Das Projekt könnte in drei Jahren realisiert werden; der eigentliche Bau dauert ein halbes Jahr. Die neue Leitung wäre 15 bis 20 Kilometer lang, der Durchmesser beträgt rund 20 Zentimeter. Sie wird mindestens einen Meter in den Boden versenkt, vorwiegend in Landwirtschaftsland. Die genaue Linienführung ist noch nicht bestimmt. Verhandlungen mit den Grundeigentümern müssen noch geführt werden.

Laut Bolliger wird heute darauf geachtet, dass der Boden ebenso fruchtbar bleibt wie zuvor. Beim Bau der ersten Erdgasleitungen in den Siebzigerjahren sei der Boden zu sehr verdichtet worden. Getreide beispielsweise sei nicht mehr so hochgewachsen wie auf dem Boden rundum. Die EGO mit Sitz in Zürich/Schlieren betreibt das grösste Hochdrucknetz der Schweiz mit einer Länge von rund 630 Kilometern.

Hauptaktionär ist die Stadt Zürich mit 66 Prozent der Aktien. Beteiligt sind unter anderem Frauenfeld, Weinfelden und St. Gallen. Die EGO transportiert nur Gas. Für die Beschaffung ist die Open Energy Platform AG zuständig, die dasselbe Aktionariat hat. Sie besorgt das Erdgas auf dem internationalen Markt. In die Schweiz geliefert wird es über Netzverbindungen zu Deutschland, Frankreich und Italien. (wu)