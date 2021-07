Thurgau: Viele Fehler in Covid-19-Impfzertifikaten

Thurgau Impfstoff falsch, zweiter Vorname fehlt: Viele Covid-19-Zertifikate enthalten Fehler Der Thurgauer Infodienst bestätigt, dass viele Covid-19-Impfzertifikate korrigiert werden müssen. Der Fehler liege bei den Anmeldungen, die von den Patienten selber ausgefüllt werden. Thomas Wunderlin 29.07.2021, 05.20 Uhr

Laut seinem Impfzertifikat wurde Remo Zürcher mit Moderna-Impfstoff geimpft, tatsächlich stammte er von Pfizer/Biontech.

Remo Zürcher wunderte sich über das Covid-19-Zertifikat, das er aus dem Internet heruntergeladen hatte. Weder der Impfstoff noch das Datum der zweiten Impfung stimmte.

Der 51-jährige Drogist aus Horn hatte in Wirklichkeit zwei Impfungen mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff erhalten; gemäss dem Zertifikat handelte es sich jedoch um ein Moderna-Produkt. Den zweiten Nadelstich hatte er gemäss Zertifikat am 2. Juli erhalten, in Wirklichkeit war es fast einen Monat vorher, am 6. Juni.

Damals hatte man ihm im Impfzentrum Weinfelden den Moderna-Impfstoff verabreichen wollen. Zürcher hatte protestiert und verlangt, denselben Stoff wie bei der ersten Impfung, also Pfizer, zu erhalten. Möglicherweise wurde es dabei unterlassen, die Angabe des Impfstoffs im Impfverwaltungssystem zu korrigieren.

Für die Fehler der Impfbehörde hat Zürcher kein Verständnis. Auch die Bürger müssten die vielen Vorgaben, die ihnen von Bund und Kanton gemacht würden, peinlich genau befolgen:

«Ein Wirt, der die Maskenpflicht nicht durchsetzt, wird gebüsst.»

Nicht einmal eine Entschuldigung habe er für die Fehler in seinem Zertifikat erhalten. Er räumt aber ein, dass die Korrektur schnell erfolgt sei.

Fehlender zweiter Vorname könnte Reise verhindern

Offenbar sind mangelhafte Impfzertifikate nicht selten. Zwei Redaktoren der «Thurgauer Zeitung» haben in ihrem Impfzertifikat entdeckt, dass ihr zweiter Vorname fehlt. Nachdem sie das unvollständige Zertifikat gemeldet haben (covid-zertifikat@tg.ch), erhalten die Redaktoren ebenfalls innert Minuten einen Link zu einem korrigierten Zertifikat.

Während die falsche Angabe des Impfstoffs und des Impfdatums möglicherweise ohne Folgen bleiben, könnte ein fehlender Vorname zum Stolperstein etwa bei Antritt einer Flugreise werden. So schreibt «Travelnews», ein Internetportal der Schweizer Tourismusbranche:

«Damit die verschiedenen Zertifikate gültig sind, müssen die persönlichen Daten wie der vollständige Name zwingend mit dem Reisepass/ID übereinstimmen.»

Die Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) empfiehlt: «Wenn Angaben in Ihrem Zertifikat nicht mit Ihren Ausweisdokumenten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, die Ihnen das Zertifikat ursprünglich ausgestellt hat und verlangen Sie ein neues Zertifikat.»

Eine mobile Impfequipe ist bei der Saurer AG in Arbon im Einsatz. Ralph Ribi

«Es ist tatsächlich so, dass regelmässig Impfzertifikate korrigiert und ein zweites Mal ausgestellt werden müssen», schreibt Miriam Hetzel vom kantonalen Informationsdienst. «Die grösste Fehlerquelle ist hierbei ein nicht vollständig oder nicht korrekt ausgefülltes Anmeldeformular bei der Terminregistration.»

Denn dieses diene als Basis für das Zertifikat. Etwa die Hälfte aller Anfragen beträfen Namensanpassungen. Vereinzelt seien bei der Dateneintragung in den Impfzentren Fehler passiert:

«Sollte ein Fehler unsererseits passiert sein, bitten wir um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten.»

Die meisten Rückmeldungen seien positiv, fügt Hetzel an: «Viele Personen bedanken sich für die rasche und unkomplizierte Bearbeitung ihrer Korrekturen.»

Die Verwendung eines zweiten Vornamens ist in der Schweiz eher unüblich. Kann man erwarten, dass ihn ein Impfwilliger bei der Anmeldung eingibt? Müsste er da nicht darauf hingewiesen werden, dass dies wichtig ist? Ausserdem werden die eigenen Angaben vom Impfzentrum geprüft und mit dem Personalausweis verglichen. Wird dabei nicht auf den zweiten Vornamen geachtet?

Infodienst appelliert an die Eigenverantwortung

Hetzels Antwort: «Das Personal bei der Administration im Impfzentrum ist bemüht, jeweils auch nochmals zu kontrollieren, dass die Angaben vollständig sind. Jedoch müssen wir hier an die impfwilligen Personen appellieren, dass sie die Anmeldung vollständig und korrekt ausfüllen.»

Alle Angaben müssten den Angaben auf der Identitätskarte oder im Pass entsprechen. «Das heisst zum Beispiel, dass nicht der Rufname, sondern der amtliche Name geführt ist und auch ein allfälliger Zweitname nicht vergessen geht.»