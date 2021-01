Thurgau Die Demokratie ist eingeschränkt: Im aktuellen Notstand hat der Regierungsrat freie Hand – auch wenn es um 18 Millionen Franken geht Bei der Auseinandersetzung um das Härtefallprogramm sitzt der Thurgauer Regierungsrat gegenüber dem Parlament am längeren Hebel. Denn dieses kann nur Ja oder Nein sagen. Thomas Wunderlin 12.01.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Not kennt kein Gebot: Die derzeit amtierenden Regierungsräte sind am 15. März 2020 gewählt oder wiedergewählt worden. Bild: Reto Martin

Die Demokratie funktioniert im Thurgau zurzeit eingeschränkt. Der Regierungsrat hat auf den 1. Februar per Notrecht ein Härtefallprogramm beschlossen. 47,8 Millionen Franken sollen an Betriebe gehen, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen Verluste erleiden. Zwar kommt der grössere Anteil vom Bund. Der Kanton steuert aber 18 Millionen Franken bei. Diese Summe liegt weit über der Finanzkompetenz des Regierungsrats.



Für neue einmalige Ausgaben dürfte er lediglich 100'000 Franken ausgeben. Ausgaben bis 3 Millionen Franken müsste der Grosse Rat bewilligen. Bei höheren Ausgaben hätte das Volk das letzte Wort. So bewilligten beispielsweise die Stimmbürger am 29. November einen Kredit von 13,65 Millionen Franken für den Bau einer Lehrlingsturnhalle in Frauenfeld.



Bei grosser Not hat die Regierung freie Hand

Um Grossen Rat und Volk umgehen zu können, beruft sich der Regierungsrat beim Härtefallprogramm auf Paragraf 44 der Kantonsverfassung. Darin heisst es in einfachen, aber dramatisch klingenden Worten:

«Bei grosser Not oder schwerer Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit kann der Regierungsrat von Verfassung und Gesetz abweichen.»

Auf keinen Fall hat das Volk ein Mitspracherecht bei den Notstandsmassnahmen, wie der Regierungsrat in seiner Botschaft an den Grossen Rat festhält: «Sie unterstehen nicht dem Referendum, selbst wenn sie Volksbefugnisse berühren.»

Die Verfassung verlangt aber, dass der Regierungsrat «dem Grossen Rat darüber unverzüglich Rechenschaft abzulegen» hat. Diese Vorgabe hat der Regierungsrat mit einer Botschaft ans Parlament erfüllt.

Am Freitag, 15. Januar, wird sich deshalb die neugebildete Spezialkommission damit befassen, die für alle Geschäfte in Zusammenhang mit Covid-19 zuständig ist. Danach könnte der Grosse Rat an seiner Sitzung vom 27. Januar die Notstandsmassnahmen beraten, wie Kommissionspräsident Gallus Müller (CVP, Guntershausen) bestätigt.

Bedingung sei allerdings, dass die Kommission mit ihrer Beratung am 15. Januar fertig werde. Im optimalen Fall kann das Programm also sogar mit dem Segen des Parlaments am 1. Februar beginnen.

Der Grosse Rat kann keine Details an Notstandsentscheiden ändern

Allerdings haben die Fraktionspräsidenten in einem offenen Brief an den Regierungsrat eine Änderung der Vorlage verlangt. Man darf davon ausgehen, dass sie die grosse Mehrheit ihrer Fraktionen hinter sich haben. Geholfen werden soll auch Einmannbetrieben, nicht nur Betrieben mit mindestens drei Vollzeitstellen. Der Grosse Rat hat keine Kompetenz, an den Notstandsmassnahmen Details zu ändern.

Lenkt der Regierungsrat nicht vorher ein, kann der Grosse Rat nur Ja oder Nein sagen. Der Regierungsrat hat sich bisher nicht zum offenen Brief geäussert. Nur der Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit hat darauf hingewiesen, dass Selbstständigerwerbende Erwerbsersatz beantragen können.

Staatsschreiber Paul Roth. Bild: Andrea Stalder

Was passiert, wenn der Grosse Rat das Härtefallprogramm ablehnt? In diesem Fall «fehlt dem Regierungsrat per sofort die Rechtsgrundlage für die weitere Umsetzung des Härtefallprogramms», antwortet der Thurgauer Staatsschreiber Paul Roth. Der Regierungsrat hätte dann nur die Möglichkeit, mit einem neuen, angepassten Beschluss das Härtefallprogramm rechtlich neu abzustützen, wobei dieser neue Beschluss wiederum der Genehmigung durch den Grossen Rat unterläge.

Auch Kommissionspräsident Müller sagt, wenn der Grosse Rat ablehne, sei das Programm gestoppt. Das wolle aber niemand: «Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.» Alle wollten ja den notleidenden Betrieben helfen.

Daraus folgt, dass der Grosse Rat wohl zähneknirschend zustimmen würde, wenn der Regierungsrat den Einbezug der Einmannbetriebe weiterhin ablehnt.

Andererseits ist es schwer vorstellbar, dass der Regierungsrat sein Programm gegen ein geeintes Parlament durchstieren würde. Wichtig ist deshalb der Dialog, um die gegenseitigen Positionen klar zu machen.

Möglicherweise kommt es am Freitag zu einer Einigung, wenn Regierungsrat Walter Schönholzer an der Sitzung der vorberatenden Kommission teilnimmt. «Die Schwierigkeit ist immer», sagt Kommissionspräsident Müller, «die Zusammenhänge zu erkennen.»