Kurt Frieden ist vierfacher Ballonweltmeister

Thurgau «Ich wäre gerne 100 Stunden in der Luft»: Der vierfache Ballonweltmeister Kurt Frieden im Interview Kurt Frieden ist als Ballonpilot vierfacher Weltmeister in der Langdistanz. Den 53-jährigen Thurgauer reizt es, den Weltrekord zu knacken.

Judith Schuck Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.15 Uhr

Kurt Frieden fährt einen Ballon der Augsburger Firma Wörner. Bild: Reto Martin

Vom Heissluftballon kam Kurt Frieden zum Gasballon. Die Luft ist sein Element. Dort hält er sich so gerne und lange auf, dass kaum Zeit für seine irdischen Hobbys wie das Campen bleibt.



Kurt Frieden, Sie sind im August mit Ihrem Partner Pascal Witprächtiger zum vierten Mal Weltmeister im Gasballonfahren geworden. Der Coupe Aéronautique Gordon Bennett gilt als härtestes Rennen. Schweben Sie mit diesem Titel in der Tasche auf Wolke Sieben?

Kurt Frieden: Natürlich ist das eine Riesenfreude, aber auf Wolken schweben wäre überheblich. Schliesslich braucht es für so einen Erfolg ein ganzes Team.



Wer gehört zu Ihrem Team?

Ein Meteorologe, zwei Strategen und eine Person für die Flugsicherung. Wir Piloten könnten alleine wirklich nicht gewinnen. Damit ein Team erfolgreich ist, muss einiges stimmen.

Was ist die grösste Herausforderung bei einem Gasballonrennen?

Das Wetter und das Finden der richtigen Windströmung. Das war dieses Jahr sehr aufwendig. Am 21. August sind wir im polnischen Torún vor einer Schlechtwetterfront gestartet. Diese mussten wir erst einmal umfahren. Wir mussten darauf achten, nicht in Regen und Schneefälle zu kommen. Wir sind die ganze Zeit trocken geblieben, weil wir Geduld hatten.



Dabei helfen Ihnen dann die Meteorologen von unten?

Ja, und die beiden Taktiker. Sie berechnen die Luftströmungen, denn Lenken in diesem Sinne können wir Piloten ja nicht. Manchmal droht ein Gewitter, da muss die Wetterlage schon sehr gut angeschaut werden.

Es ist sicher wahnsinnig kalt da oben, vor allem bei Schnee und Regen?

Die kalten Temperaturen in 4000 bis 6000 Metern Höhe, und wenn man das Sauerstoffgerät braucht, ist wohl das Anstrengendste für den Körper. Es können schon mal bis –25 C° werden.



Wie kleiden Sie sich als Ballonpilot, um diese Extreme auszuhalten?

Die Firma Bina aus Bischofszell gibt uns dafür Anzüge, die das Personal dort in den Kühllagern der Migros trägt. Diese Art Kleidung hält uns warm.



Und trotz schlechtem Wetter geht man da in die Luft bei so einem Rennen?

Ja, aber mit der nötigen Vorsicht. Es gab Teams, die am Anfang vor uns lagen. Wir haben schwache Winde gesucht, bis das schlechte Wetter vorbei war. Wir blieben trocken und waren deshalb bis zum Schluss belastbar.

Macht sich Ihre Frau keine Sorgen, wenn Sie bei so kritischer Lage abheben?

Sie ist schon froh, wenn ich wieder unten bin. Aber sie weiss ja immer, wo wir sind. Sie fährt mit dem Auto die Strecke mit. Das Gefährliche ist eigentlich die Landung in unbekanntem Gelände oder bei schwieriger Wettersituation. In der Luft kann nicht wahnsinnig viel passieren. Mit der Flugsicherung sind wir ständig in Kontakt, Grossflughäfen müssen wir ausweichen. Meine Frau ist sicher nicht die ganze Zeit in Sorgenfalten und fährt ja auch gerne im Ballon mit.

Achten Sie für den Sport auf Ihr Gewicht?

Das schon. Je leichter man ist, desto mehr Ballast in Form von Sandsäcken können wir mitnehmen. Im Grunde braucht es keine speziellen körperlichen Voraussetzungen für diesen Sport, nur viel Geduld.

Beim diesjährigen Rennen waren Sie mit Pascal Witprächtiger auf dem Weg von Polen an die französische Atlantikküste bei Nantes 85 Stunden in der Luft. Gerät man auf so dichtem Raum nicht mal aneinander?

Wir nicht! Wir wechseln alle vier Stunden ab, dann hat der eine von uns die Verantwortung und der andere kann Pause machen. Wir können nicht alle Entscheidungen alleine treffen. Später sprechen wir über unsere Entscheidungen, aber wir beschuldigen uns nie für Fehler. Es geht um Vertrauen und Miteinander.



Ist das nicht unheimlich anstrengend, so lange in so einem kleinen Korb?

Der Weltrekord ist 92 Stunden. Den hätten wir dieses Jahr geschafft, wäre da nicht der Atlantik gekommen. Ich würde gerne mal 100 Stunden in der Luft sein.

Also haben Sie das Ziel, den Weltrekord zu knacken?

Absolut.

Wünschen Sie sich da oben manchmal ein spezielles Lieblingsgericht?

Hunger habe ich gar nicht so viel, wir bewegen uns ja kaum und verbrauchen demnach nicht viel Energie. Meistens gibt es einen Quicklunch wie eine aufgewärmte Suppe oder etwas Kaltes. Darum freue ich mich nach der Landung dann schon auf ein feines Stück Fleisch im Hotel.

Was machen Sie als Erstes, wenn Sie nach so vielen Stunden aus dem Korb klettern?

Die Luft im Ballon entleeren und mich wieder an den Boden gewöhnen. Im ersten Moment schwankt alles ein wenig, da sich der Ballon ja ähnlich wie ein wankendes Schiff bewegt.

Sie schauen viel von oben herab. Beobachten Sie über die Jahre Veränderungen im Thurgau?

Ein bisschen schon. Als ich 1992 mit dem Ballonfahren anfing, gab es viel mehr Apfelbäume. Heute gibt es auch weniger Kühe, dafür mehr Ackerbau. Aus meteorologischer Sicht beobachte ich, dass es weniger Bodennebel gibt als früher. Meistens haben wir Hochnebel.

Wollten Sie schon als Kind Ballonfahrer werden?

Absolut! Wenn wir in der Schule aus dem Fenster einen Ballon haben vorbeifahren sehen, wusste der Lehrer immer: Das war's jetzt mit dem Unterricht.

Was machen Sie, wenn Sie nicht in den Lüften schweben?

Natürlich Zeit mit meiner Frau verbringen, arbeiten, schlafen …

Sie haben einen völlig anderen Beruf, der nichts mit Ihrem Sport zu tun hat?

Ja, ich arbeite als Sachbearbeiter im Sanitärbereich.

Und was machen Sie in Ihrer «Erden-Freizeit»?

Eine weitere grosse Leidenschaft von meiner Frau und mir ist das Campen. Wir wollen unser Auto zum Camper umbauen, aber bisher fehlt uns die Zeit. Das Ballonfahren ist schon unsere Hauptfreizeitbeschäftigung.

Ihnen scheint es zu gefallen, auf engem Raum an der frischen Luft zu sein. Campen Sie dann in der Schweiz?

Ja, aber auch in Frankreich oder Spanien. Dort gibt es wunderschöne Plätze.

Sie leben in Hohentannen. Vom Ballon aus sehen Sie viele schöne Orte. Hat Sie ein anderer Ort nie gereizt?

Ich bin voll zufrieden, das ist ein fantastisches Dorf mit Blick auf den Säntis. Heimat ist für mich dort, wo meine Wurzeln sind. Darum wollte ich auch nie weg. Aber ich bin im Ballon natürlich viel rumgekommen und habe beeindruckende Landschaften gesehen, zum Beispiel in Myanmar.

Wenn nicht Ballonpilot, was wären Sie dann geworden?

Etwas anderes in der Luft. In der Luft zu sein, ist etwas Wunderschönes!

Am liebsten abgehoben Kurt Frieden ermöglicht es mit seiner Frau Jris auch Passagieren, in die Lüfte zu steigen. Dafür betreiben sie die Firma Ballon Frieden GmbH in Hohentannen. Für seine Frau und ihn gibt es nichts Schöneres, als über der Erde zu schweben. Seit 1992 nimmt er bereits am Gordon Bennett teil, was er als bestes Training überhaupt für Langdistanzen bezeichnet. Irdische Gegenstände interessieren ihn wenig, auch wenn er das Handy als nützliche Erfindung betrachtet. (jus)