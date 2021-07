Elektroniker aus Hefenhofen holt sich Berufsmatura mit Note 6

Thurgau «Ich lerne halt gerne»: Elektroniker aus Hefenhofen holt sich die Berufsmatura mit einer glatten 6 Er schafft das scheinbar Unmögliche: Pascal Heiniger schliesst die Berufsmatura am Bildungszentrum für Technik mit der bestmöglichen Note ab. Dazu holt der Elektroniker auch noch einen Award für die beste Projektarbeit. Christoph Heer 10.07.2021, 05.30 Uhr

Haben die Berufsmatura mit 5,3 oder besser abgeschlossen: Laurin Kilian Imhof (Dritter von links), Julius Tillmetz, Benjamin Peter, Julia Schär, Daniel Odermatt, flankiert von BZT-Rektor René Strasser, den Lehrpersonen Elisabeth Broger, Stefanie Meister und Jörg Engel sowie Prorektor Manfred Hollenstein. Bild: Christoph Heer

Das hat es am Bildungszentrum für Technik (BZT) in Frauenfeld noch gar nie gegeben. Die Berufsmaturität mit der bestmöglichen Note überhaupt abzuschliessen, das sei eigentlich unmöglich, war an der Abschlussfeier am Donnerstagabend im Frauenfelder Casino zu vernehmen.

Doch Pascal Heiniger beweist das Gegenteil. Mit der absoluten Bestnote, einer glatten 6,0, holt sich der Elektroniker aus Hefenhofen das Diplom ab und bleibt dabei äusserst bescheiden. Auf die Frage, wie man dieses fast unmögliche Ziel erreichen kann, sagt er kurz und knapp:

«Ich lerne halt gerne.»

Pascal Heiniger Bild: Christoph Heer

Seine Bescheidenheit in Ehren, doch an Fleiss, Talent und Willen wird es ihm bestimmt nicht gefehlt haben. Denn in acht Semestern hat er bei insgesamt 34 Fachnoten stets die Note 6 erreicht.

Ein grosser Schritt

Die Feier findet im kleinen Rahmen statt, also ohne Berufsbildner und Angehörige. Trotzdem geniessen die Diplomandinnen und Diplomanden verschiedenster Berufsgruppen die offizielle Festivität während zweier Stunden in vollen Zügen. Landwirte, Laboranten, Milchtechnologen, Forstwarte, Gärtner, Informatiker, Polymechaniker und viele weitere nehmen stolz ihr Diplom entgegen.

René Strasser, Rektor Bildungszentrum für Technik Frauenfeld, weiss, dass sie alle einen weiteren, grossen Schritt gemacht haben:

«Die Lehrabschlussprüfung und jetzt also auch die Berufsmatur, zwei wichtige Abschlüsse in Eurer beruflichen Laufbahn.»

Strasser ist sich bewusst, dass diese Berufsgattungen einem Fachkräftemangel entgegengehen, umso wichtiger sei es, junge und motivierte Berufsleute zu begleiten und zu unterstützen. «Bis zu diesem Punkt hin habt Ihr schon viel Unterstützung erhalten, sei es von Euren Eltern, den Ausbildungsbetrieben, der Schule, oder auch von Eurem Umfeld, ihnen allen muss man dankbar sein.»

Zuerst die Bestnote, dann der Award

Pascal Heiniger kommt indes nicht mehr aus dem Feiern heraus. Nachdem er sein Diplom mit der Bestnote überreicht erhält, wird er erneut auf die Bühne gerufen. Zusammen mit Alexander Grunder erhält er den ZHAW-Award für die interdisziplinäre Projektarbeit in Technik, Architektur, Life Sciences. Die Arbeit der beiden beinhaltet ein «expandierendes Wireless Charging System» für Smartphones. Tönt kompliziert, ist es auch. Vereinfacht heisst das: Handy auf den Tisch legen – und der Akku lädt automatisch.

Ehre, wem Ehre gebührt: Alle Berufsmaturanden am BZT sind an diesem Abend Gewinner. Und wohl fast alle von ihnen werden weiter studieren, damit dem Fachkräftemangel Paroli geboten werden kann.