Thurgau «Handgelenk mal Pi funktioniert nicht mehr»: Regierungsrätin Carmen Haag zur Kritik am Baudepartement Alles daure viel zu lang: Die Breite und Heftigkeit der Kritik im Grossen Rat habe sie schon überrascht, gesteht die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag (CVP) im Interview. Dem aufgestauten Ärger will sie mit einem Reorganisationsprojekt begegnen. Interview: David Angst, Christian Kamm 05.12.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmen Haag leitet das Thurgauer Departement für Bau und Umwelt. Bilder: Andrea Stalder

In einer parlamentarischen Debatte über die schleppende Behandlung von Baugesuchen ging kürzlich die Post ab. Haben Sie eine derart heftige Kritik erwartet?

Carmen Haag: Nein, so heftig nicht. Wir haben ja in der Beantwortung des betreffenden Vorstosses selber aufgezeigt, wo wir die Schwachstellen sehen und mit der Überprüfung unserer Abläufe hin wollen. Deshalb hat mich die Breite und Heftigkeit der Kritik schon erstaunt.

Sie wirkten im Parlament ziemlich konsterniert und einigermassen sprachlos.

Ich habe während der Debatte damit begonnen, meine Argumente vorzubereiten. Doch dann gewann ich den Eindruck, dass das nicht zielführend sein würde. Wenn die Empfindung der Sprechenden so ist, ist das zu akzeptieren. So habe ich beschlossen, diese Kritik entgegenzunehmen und nochmals darauf hinzuweisen, was wir jetzt planen. Es war ein bewusster Entscheid, nicht in die Rechtfertigung zu gehen.

Haben Sie sich auch persönlich angegriffen gefühlt?

Es gab einzelne Votanten, die darauf hingewiesen haben, dass es nicht um mich persönlich gehe. Also eher Nein. Aber ich bin verantwortlich für dieses Departement und insofern geht es mich sehr wohl etwas an.

Wie erklären Sie sich diese geballte Ladung Kritik am DBU?

Es hat sich ein aufgestauter Ärger entladen. Von jenen, die schon einmal einen ablehnenden Entscheid erhalten haben, die ein Vorhaben nicht realisieren konnten oder nicht zufrieden waren mit einer Stellungnahme von uns. Aber auch von jenen, die tatsächlich lange warten mussten oder die Kundenfreundlichkeit in bestimmten Fällen vermissten.

«Beim Bauen und Planen geht es um ein Kerngeschäft, bei dem Gemeinden und Bauherren direkt betroffen sind.»

Das Thema interessiert, es sind Emotionen drin und jeder kann mitreden.

Haben Sie sich unterdessen mit dem einen oder anderen Frontalkritiker ausgesprochen?

Vor allem mit einem, ja. Seine Stellungnahme konnte ich auch inhaltlich nicht nachvollziehen und ich habe deshalb nachgefragt, wo denn genau das Problem liege.

Lassen Sie uns raten: War das der Stadtpräsident von Weinfelden?

Nein, nicht er. Ich will jetzt auch nicht einzelne Gemeinden in dieses Interview hineinziehen.

Kritik gibt es immer und überall. Weshalb aber diese Explosion, wie man sie im Grossen Rat seit Jahren nicht mehr gehört hat. Woher kommt der Frust im Baugewerbe?

Vor allem daher, wenn Investoren nicht schnell genug bauen können oder nicht so, wie sie wollten. Dabei handelt es sich um Einzelprojekte, bei denen jemand nicht vorwärtskommt.

Und die Gemeinden?

Dort spielt auch der immer kleiner werdende Spielraum eine Rolle. Die Regelungsdichte ist sehr hoch geworden und es hat eine Kompetenzverlagerung stattgefunden von der Gemeinde zum Kanton und zum Bund. Die Stossrichtung des neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetzes ist in der Umsetzung für viele noch neu. Nicht mehr auf der grünen Wiese bauen, sondern Verdichtung nach innen ist anspruchsvoll. Das gibt es Fragestellungen, in denen sich alle Beteiligten noch finden müssen.

Auffällig häufig wird kritisiert, das DBU nutze seine Spielräume nicht und verliere das Augenmass. Gibt es diesen Spielraum tatsächlich?

«Wir haben bewiesen, dass wir den Spielraum auch nutzen.»

Doch, den gibt es noch. Wenn auch nicht überall gleich, und er ist auch kleiner geworden. Wir haben bewiesen, dass wir den Spielraum auch nutzen, zum Beispiel bei den Kleinsiedlungen, wo ein thurgaufreundlicher Weg eingeschlagen wurde. Umgekehrt gibt es Bereiche, bei denen wir bewusst genauer hinschauen wollen: Etwa bei der Frage, ob ein grosses Bauwerk in ein Dorfbild passt. Auch wenn es dann Kritik gibt, ist es wichtig und richtig, dass wir dort hinschauen.

Fühlen Sie sich als Sündenbock? Man schlägt den Sack und meint eigentlich den Esel, den Bund.

Nein, wir haben bei uns auch Handlungsbedarf. Und wir haben in unserer Beantwortung des Vorstosses auch dargelegt, wo wir das Problem sehen.

Nämlich?

Die Baubewilligung ist einer der komplexesten Prozesse in der Verwaltung. Dieses Jahr verzeichnen wir nahezu 2500 Baugesuche, die an bis zu 15Fachstellen gehen. Das macht den Prozess schwerfällig. Vor allem haben wir gemerkt, dass zum Teil nicht mehr klar ist, was genau angeschaut werden muss und in welcher Tiefe. Oder was an Rückmeldung erwartet wird. Das analysieren wir nun: Die Prozesse, den Prüfungsumfang, die Produkte, die es gibt und sicher die Organisation.

Wo könnte bei der Organisation der Hebel angesetzt werden?

Zum Beispiel bei der Frage, ob es künftig eine Triage braucht. Ganz einfache Gesuche könnten aussortiert werden, die kann jemand allein bearbeiten − fertig. Mittlere Gesuche bearbeitet ein kleineres Gremium mit den fünf wichtigsten Fachleuten. Und dann gibt es weiterhin die komplizierten Fälle.

Der Hauptvorwurf lautet, dass vieles viel zu lange dauert.

Über alles gesehen, lasse ich den Vorwurf so stehen. Allerdings: Wenn man die betreffenden Fälle im Einzelnen anschaut, stellt man oft fest, dass Unterlagen fehlen, weil sie nicht eingereicht worden sind.

Gibt es den oft zitierten «Kanton der kurzen Wege» noch?

Ich stelle fest, dass er je nach Thema entweder vermisst oder verteufelt wird.

«Es gibt nach wie vor nicht viele Kantone, in denen man so einfach den Kontakt zu den Ämtern oder auch zur Regierung herstellen kann wie im Thurgau.»

Insofern ist der «Kanton der kurzen Wege» noch da. Aber: Das Regelwerk, das vollzogen werden muss, wird immer dichter.

Kann da die Chefin nicht hinstehen und die Devise ausgeben: Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf und gehen den direkten Weg.

Nein, hier ist absolute Sorgfalt gefragt. Für Baubewilligungen innerhalb der Bauzone ist meist die Gemeinde zuständig, ausserhalb der Bauzone das Amt für Raumentwicklung. Als Chefin DBU bin ich im Bau-, Planungs- und Umweltrecht erst Rekursinstanz. Das ist per Gesetz so definiert. Wenn ich mich einmischen würde, könnte ich ein solches Rekursverfahren nicht mehr behandeln. Die Zeiten, in denen einfach der Regierungsrat entscheidet − mit Daumen rauf oder runter − sind vorbei. Das ist in der heutigen Gesellschaft auch nicht mehr vertretbar.

Es gab im Thurgau auch schon Baudirektoren, bei denen man das Gefühl hatte, sie machen ein bisschen ihr eigenes Gesetz.

Das geht so definitiv nicht mehr. Die Zeiten haben sich unterdessen geändert. Und ich vermisse die alten Zeiten auch nicht.

Womöglich ist dieser Bewusstseinswandel aber noch nicht in allen Gemeinden angekommen.

Da stelle ich beides fest. Es gibt Gemeinden, die je nach dem entscheiden, obwohl es keinen Ermessensspielraum gibt. Gleichzeitig stellen sich die Gemeinden aber je länger desto professioneller auf. Mit der starken Zunahme an Rechtsfällen geht es fast nicht anders. Handgelenk mal Pi funktioniert nicht mehr. Leider, werden die einen sagen. Vielleicht geht da auch etwas verloren.

Zwischen den Gemeinden und dem DBU gibt es auch andernorts immer wieder Differenzen: Weilerzonen etwa oder Denkmalpflege.

«Das Verhältnis zwischen DBU und Gemeinden ist nicht grundsätzlich schlecht.»

Das ist dem Thema geschuldet, denn mein Departement hat sehr viele Berührungspunkte mit den Gemeinden und das bei Themen, wo diese wiederum sehr viele Berührungspunkte mit der Bevölkerung haben. Zur Denkmalpflege: Wir befinden uns hier in einem Spagat zwischen schützen und bewahren und alles ermöglichen. Das Verhältnis zwischen DBU und Gemeinden ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist eine Unzufriedenheit da mit den Abläufen und der Zeit, die sie brauchen. Ansonsten stehen wir in einem guten und konstruktiven Austausch.

Braucht es auch auf der kommunikativen Ebene Verbesserungen?

Wir benutzen viele Kommunikationskanäle: Jährliche Gemeindeorientierungen, Newsletter, Schulung der Bauverwalter und in der Raumplanungskommission legen wir quartalsweise alle Themen dar. Aus meiner Sicht ist der Handlungsbedarf da nicht so gross. Das komplexe Thema Bau, wie es heute ist, lässt sich auch nicht schönreden. Jetzt braucht es Taten nicht Worte.

Gerade wenn es schwierig wird, macht aber der Ton die Musik. Auch der Ton wurde im Grossen Rat kritisiert.

Das notwendige Fingerspitzengefühl ist mir ein grosses Anliegen, und wir haben in diesem Bereich schon Schulungen durchgeführt. Denn eines darf man nicht vergessen: Zwischen dem Kanton und den Gemeinden besteht ein Machtgefälle.

«Dort, wo wir an Stelle einer Gemeinde entscheiden, fühlt sich diese uns ausgeliefert.»

Dann spielt es eine grosse Rolle, ob es gelingt, die Überlegungen in einer anständigen Art und Weise darzulegen. Oder ob etwas von oben herab kommt.

Wenn es im Gebälk knirscht, dann könnte das Problem auch mit der Auswechslung von Personal gelöst werden. Ist das eine Option?

Das würde diesem Prozess nicht gerecht. Es sind so viele Leute involviert − da kann eine einzelne Person wenig ausrichten. Für mich ist das keine Option. Es geht um den Prozess.

Ein offener Prozess könnte aber auch dazu führen, dass letztlich Personen in den Fokus geraten.

Der Prozess ist völlig offen, richtig. Es kann also zu organisatorischen Veränderungen kommen.

Organisatorisch?

Es ist alles möglich.

Ein offener Prozess und alles ist möglich?

Ja, genau.