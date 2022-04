Ernüchterung: «Globalisiert, aber keinen Schritt weiter»

Zwischen Inflation und Stagflation

Man erwartet sie seit zehn Jahren. Nun ist sie da, und alle sind überrascht: die Inflation, im Volksmund Teuerung genannt. Nach Jahren sinkender Preise (Deflation) und negativer Zinsen bekommen Schulden plötzlich wieder ein Preisschild. «Sparer wurden in den letzten zehn Jahren bestraft, Schuldner belohnt, ein ökonomischer Unsinn», sagt AWA-Chef Daniel Wessner. Doch nun ist die Teuerung zurück: In der Schweiz hat sie 2,4 Prozent erreicht, was in den Augen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im grünen Bereich liegt. Sie strebt eine (am liebsten lineare) Inflation von 2 Prozent an. Doch die Teuerung lässt sich nicht so leicht steuern.

Aktuell wird sie vor allem durch stark gestiegene Energiepreise und mangelnde Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe, Produkte und Transportkapazitäten befeuert. In mehreren Ländern, darunter die USA und Deutschland, ist die Inflation auf 7 bis 8 Prozent gestiegen, während sich die Nationalbanken wegen der gigantischen Staatsverschuldungen mit Zinserhöhungen schwertun. Dass die Inflation in der Schweiz viel tiefer liegt, ist dem starken Schweizer Franken als Fluchtwährung zu verdanken, was wiederum die Exportwirtschaft vor Probleme stellt.

Es könnte noch weiteres Ungemach drohen: Daniel Wessner fürchtet sich nämlich weit mehr vor einer Stagflation als vor der Inflation. Aus gutem Grund: Bei einer Stagflation steigen die Preise zwar auch, aber gleichzeitig stagniert die Wirtschaftsleistung. Ausserdem ist das Phänomen der Stagflation wirtschaftspolitisch schwer zu bekämpfen, gängige Rezepte fehlen. In der Ökonomie wird meist eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik empfohlen: Massnahmen, welche die Unternehmen auf der Kostenseite entlasten. Das dürfte in erste Linie den Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge haben. (hs)