Thurgau «Gewisse Leute nehmen die Polizei nicht mehr ernst»: Der Präsident des Thurgauer Polizeiverbandes verteidigt den sogenannten Kaugummi-Paragraph Gaffer riskieren eine Busse, wenn sie sich nicht wegschicken lassen. Pascal Schmid, Präsident des Personalverbands der Kantonspolizei, erklärt, weshalb das für die Polizei wichtig ist. Thomas Wunderlin 19.02.2021, 05.10 Uhr

«Wer Anordnungen der Kantonspolizei missachtet, die sie im Rahmen ihrer Befugnisse erlässt, wird mit Busse bestraft.» Der Grosse Rat hat am Mittwoch in erster Lesung beschlossen, diesen Satz ins kantonale Einführungsgesetz zum Schweizerischen Strafgesetz einzufügen. Ähnliche Bestimmungen gelten unter anderem in den Städten Zürich und Winterthur und im Kanton Schaffhausen.

In der Debatte erhielt er die Bezeichnung Kaugummiparagraf, da ein Gegner argumentiert hatte, nun könne man für das Kauen eines Kaugummis bestraft werden. Dies werde möglich, wenn in einer Kontrolle ein Polizist erkläre, er verstehe den Kontrollierten nicht, er solle den Kaugummi aus dem Mund nehmen und sich dieser weigere.

Zu den Befürwortern der neuen Bestimmung zählt Pascal Schmid (SVP, Weinfelden), Präsident des Verbands Kantonspolizei Thurgau und Präsident des Weinfelder Bezirksgerichts.

Kann die Polizei in Zukunft jemanden büssen, weil er sich weigert, einen Kaugummi aus dem Mund zu nehmen?

Pascal Schmid: Nein, ganz sicher nicht.

Das sei eine mögliche Folge der neuen Bestimmung, hiess es in der Grossratsdebatte. Im Thurgau riskiert man neu eine Busse, wenn man sich einer Anordnung eines Polizisten widersetzt.

Das Beispiel ist an den Haaren herbeigezogen. Wer das behauptet, spricht den Polizisten jeglichen gesunden Menschenverstand ab. Selbst wenn ein Polizist deswegen jemanden verzeigen würde, gäbe es keine Busse. Ein Staatsanwalt müsste sie verhängen und einen Strafbefehl erlassen, den man ausserdem vor Gericht anfechten könnte.

Es ist mühsam, eine Busse anzufechten.

Im Strassenverkehr kann die Polizei direkt Ordnungsbussen verteilen. Wir kennen ihn alle, den unangenehmen Einzahlungsschein hinter der Windschutzscheibe. Hier geht das nicht. Der Polizist muss den Fehlbaren bei der Staatsanwaltschaft verzeigen. Also nach der Schicht noch einen Rapport schreiben, statt nach Hause zu gehen. Das wird er nur mit Grund tun.

Aber Gaffer riskieren eine Busse?

Ja, wenn sie die Arbeit der Polizei behindern oder deren Anweisungen nicht befolgen. Das ist der Unterschied zum Kaugummi. Wenn die Polizei jemanden im Rahmen ihrer Befugnisse wegweist und er sich weigert, kann er gebüsst werden.

Ein Kantonsrat glaubt, er könne in Zukunft nur schon gebüsst werden, wenn er blöd schaue. Kommen wir in die Nähe eines Polizeistaats?

Ganz bestimmt nicht. Gegen jede Busse gibt es Einsprachemöglichkeiten. Sie kommt nicht einmal ins Strafregister. Es geht um die passive Hinderung einer Amtshandlung, das ist nur eine Übertretung. Bereits jetzt macht sich strafbar, wer aktiv eine Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Das ist gemäss Strafgesetzbuch ein Vergehen, das im Strafregister eingetragen wird. Mit der kantonalen Bestimmung schliessen wir eine Lücke.

Ist die Missachtung polizeilicher Anordnungen nicht vor allem ein Problem der Städte?

Tendenziell ja. Am Bahnhof Weinfelden haben wir grade sehr urbane Probleme. Auf dem Land gibt es solche natürlich weniger, das ist klar. Die neue Bestimmung wird nicht oft zur Anwendung kommen. Für die Polizei ist es gut, wenn sie eine Busse androhen kann. Das hat eine abschreckende Wirkung.

Ist sie nötig?

Leider ja, die Sitten verrohen. Es geht darum, der Polizei den Rücken zu stärken. Sie steht heute viel mehr unter Beschuss als vor 20 Jahren. Gewisse Leute nehmen die Polizei schlichtweg nicht mehr ernst. Übergriffe nehmen zu. Regelmässig sind auch Sanitäter betroffen. Die Polizei soll Gaffer wegschicken, damit die Sanitäter helfen können.

Ein Brand zieht Schaulustige an; wenn sie die Absperrung missachten, riskieren sie eine Busse.

Ist es nicht legitim, wenn ein Passant beispielsweise bei einem Unfall den Einsatz der Retter beobachten möchte?

Ja, so lange er nicht stört. Es kommt auf den Einzelfall an. Die Polizei muss die Kompetenz haben, einen Ort abzusperren. Zuschauer können die Rettung behindern. Es ist schon vorgekommen, dass die Rega ihretwegen kaum landen konnte. Rettungsfahrzeuge können nicht hinfahren. Es geht auch darum, die Opfer zu schützen. Auf Social Media sieht man geschmacklose Aufnahmen von Opfern, die nicht gefragt worden sind, ob sie gefilmt werden wollen. Wenn ein Verletzter am Boden liegt, muss die Polizei die Möglichkeit haben, Leute wegzuschicken, die filmen. Da hat man im Moment keine Handhabe. Hingegen werden Beschimpfungen, Drohungen und Tätlichkeiten vom Bundesrecht erfasst.

Im Grossen Rat wurden auch Autoposer erwähnt, gegen die man mit der neuen Bestimmung vorgehen könne. Wie soll das gehen?

Das Beispiel stammt nicht von mir. Dort greift eigentlich das Strassenverkehrsrecht. Fortgesetztes unnötiges Herumfahren in Ortschaften und unnötiges Verursachen von Lärm ist strafbar. Autoposer haben zudem oft Autos, die nicht ganz regelkonform sind.