Thurgau Gemeinden können ohne Rechtsgrundlage an Asylbewerbern verdienen Der Bund vergütet den Kantonen ihren Aufwand im Asylwesen mit einer Globalpauschale pro Asylbewerber. Die wird im Thurgau nicht auf deren Sozialhilfekonto verbucht. Eine gesetzliche Grundlage dafür aber fehlt – noch. Christian Kamm 04.03.2021, 05.10 Uhr

Wo soll die Globalpauschale im Asylbereich künftig verbucht werden? Der Grosse Rat wird die Frage beantworten müssen. Christian Beutler / key

Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach und Präsident des Verbands Thurgauer Gemeinden, will den Ball flach halten. Er spricht von einer «buchhalterischen Frage», die geregelt werden müsse. Doch ist diese immerhin so bedeutend, dass sie schon mehrfach Anwälte beschäftigt und Rekurse ausgelöst hat.

Kurt Baumann (SVP), Präsident Verband Thurgauer Gemeinden. Reto Martin

Wo das Problem liegt, zeigt exemplarisch ein Urteil des Thurgauer Verwaltungsgerichts vom November. Anlass war der Rückerstattungsanspruch einer Gemeinde gegenüber einem afghanischen Staatsangehörigen, der 2014 als Asylbewerber in die Schweiz eingereist war. Die Gemeinde verlangte von dem Mann nun über 22'000 Franken Sozialhilfe zurück.

Verwaltungsgericht entdeckte Gesetzeslücke

Der Afghane erhob dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht und forderte, dass Sozialhilfekosten nur in dem Umfang in Rechnung gestellt werden dürften, als sie die Leistungen des Bundes in Form der Globalpauschale übersteigen. Das wiederum liegt mit der im Thurgau gelebten Praxis im Clinch, wonach die Globalpauschale des Bundes eben nicht auf den Sozialhilfekonten der Asylbewerber verbucht wird. Man stellt sich hier auf den Standpunkt, dass das eine globale Bundessubvention sei und nicht eine Kopf- beziehungsweise Fallpauschale.

Dumm nur: Dieser Modus Vivendi wird von der heutigen Rechtslage im Kanton nicht gedeckt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist in diesem Punkt eindeutig:

«Die vorstehenden Bestimmungen und Ausführungen lassen nur den Schluss zu, dass die Pauschalabgeltungen des Bundes im Sozialhilfekonto der unterstützten Person auf der Einnahmenseite verbucht werden müssen.»

Eins zu null also für den Afghanen beziehungsweise seinen Anwalt.

Gesetzgebung im Eilverfahren

Doch die Freude könnte von kurzer Dauer sein. Denn: Wenn die Rechtsgrundlage fehlt, kann sie geschaffen werden. Genau das hatte die Regierung vor, als sie einen entsprechenden Passus in die laufende Revision des Sozialhilfegesetzes aufnahm. Gesetzgebung im Schnellzugstempo: Am 27. Januar wurde mit einer Einfachen Anfrage auf das Problem aufmerksam gemacht und schon am 23. Februar legte der Regierungsrat die Botschaft für die Gesetzesänderung vor. «Es ist sicher zügig gegangen», sagt der zuständige Regierungsrat Urs Martin (SVP). Weil das Sozialhilfegesetz ohnehin teilrevidiert werde, bestehe die Möglichkeit, gleich auch diese strittige Frage zu klären.

Den Überschuss zurückzahlen?

Kurt Baumann verweist auf die momentane Unsicherheit in den Gemeinden, wie die Globalpauschalen verrechnet werden sollen. Es brauche wieder Rechtssicherheit. Die heutige Praxis mit der Handhabung als globale Subvention statt einer Verbuchung auf den Klientenkonten sei vernünftig und mache Sinn. In ihrer Botschaft verteidigt die Regierung zudem die Möglichkeit zur Rückforderung von Sozialhilfe. Eine Gutschreibung direkt auf das Konto des Asylbewerbers könne den «absurden Effekt» haben, «dass gar keine Bedürftigkeit und demzufolge auch kein Anspruch auf Sozialhilfe mehr bestünde». Mehr noch: Ein Konto könnte auch einen Überschuss aufweisen, der mutmasslich ausbezahlt werden müsste.

Opposition formiert sich

Gina Rüetschi, Kantonsrätin Grüne. PD

Unterdessen zeichnet sich ab, dass die Beratung im Grossen Rat kein Spaziergang werden wird. «Ich finde die Vorlage relativ daneben», sagt Kantonsrätin Gina Rüetschi von den Grünen. Wer etwa eine Ungleichbehandlung von Schweizer Sozialhilfebezügern mit Sozialhilfebezügern unter den Asylbewerbern reklamiere, vergleiche Äpfel mit Birnen. Auch wirft sie dem Departement von Urs Martin Widersprüchlichkeit vor, weil es bei Rekursen etwa gegen die Rückerstattung argumentiert habe. «Globalpauschale» sei zudem ein unglücklicher Begriff. Im Kern handle es sich sehr wohl um eine Pro-Kopf-Pauschale, betont Rüetschi.

Der Ball liegt nun beim Parlament

Widersprüchlich? «Das kann man so konstruieren», räumt Martin. Wenn nicht berücksichtigt werde, dass er als Departementschef aufgrund der geltenden gesetzlichen Grundlagen entscheiden müsse. Nun aber wolle die Gesamtregierung das Gesetz ändern, «damit bei Rekursen dann auch anders entschieden werden kann». Unabhängig davon, wie der Grosse Rat votieren werde:

«Wichtig ist, dass sich jetzt das Parlament zu dieser Frage äussern kann.»