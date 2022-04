Thurgauer Konzept: Die Thur wird auf 22 Kilometern renaturiert

Thurgau Freier Lauf zwischen den Dämmen: Der neue Weg der Thur ist vorgezeichnet Die Thur soll doppelt so breit und der Artenvielfalt wieder gerecht werden. Der Kanton Thurgau hat das Konzept einer Flussrenaturierung abgeschlossen. Auf die Landwirtschaft wird auf einzelnen Abschnitten Rücksicht genommen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.30 Uhr

Der Auenwald bei der Murgmündung in Frauenfeld soll wieder ans Fliessgewässer angebunden werden. Bild: PD

Der Thurgau hat die Grundlagen für den Hochwasserschutz und die Renaturierung der Thur ausgearbeitet. Das Konzept zeigt auf, wie der Kanton die 22 Kilometer der Thur von Bischofszell bis zur Zürcher Kantonsgrenze bei Neunforn in den nächsten Jahrzehnten neu gestalten will. Es ist das behördenverbindliche Planungsinstrument für zahlreiche einzelne Bauprojekte, die konkret noch ausgearbeitet werden müssen. Nun liegt die Botschaft der Thurgauer Regierung an den Grossen Rat vor. Er kann die Ausführungen nur zur Kenntnis nehmen, wird aber später bei konkreten Baubeschlüssen und Kreditanträgen mitbestimmen können.

Das Konzept mit dem Namen «Thur+» verfolgt drei Hauptziele: Der Hochwasserschutz muss verbessert werden. Die Siedlungen sind in den vergangenen Jahrzehnten näher an die Thur gewachsen, die Dämme sind vielerorts nicht mehr genügend belastbar und müssen gestärkt werden. Und aufgrund der Klimaveränderung ist vermehrt mit Wetterextremen zu rechnen. Anderseits führte die Kanalisierung der Thur zu einem starken Rückgang der Biodiversität: Viele Arten am und im Wasser sind verschwunden. Sorgen bereitet auch die sogenannte Sohlenerosion. Die Thur führt fortlaufend Geschiebe, Sand und Kies weg, wodurch das Grundwasser gefährdet ist.

Die Thur soll wieder ein naturnahes Gewässer werden. Der zentralste Punkt ist aus Sicht des Regierungsrates, dass die Dämme entlang der Thur – die Auenschutzgebiete ausgenommen – weiterhin als Fixpunkt bestehen bleiben. Mit dem neuen Konzept erhält die Thur jedoch zwischen den bestehenden Dämmen mehr Freiraum: Das heute 45 Meter breite Flussbett wird auf 80 Meter ausgeweitet. «So finden grössere Wassermassen Platz und der Wasserspiegel steigt im Hochwasserfall weniger stark an», heisst es in der Botschaft. Der Raum innerhalb der Dämme wird der Thur überlassen. Analysen hätten gezeigt, dass die natürliche Flussbreite der Thur bei rund 100 Metern läge.

Verteilt auf einen Zeitraum von 30 Jahren schätzt der Kanton die Kosten für die die Umsetzung des Hochwasserschutz- und Revitalisierungskonzepts im Thurtal auf 325 Millionen Franken. Diese Grobschätzung beinhalte eine Unschärfe von plus-minus 30 Prozent, schreibt der Kanton in seiner Botschaft. Die betroffenen Gemeinden haben sich mit rund 5 Prozent zu beteiligen. Für wasserbauliche Massnahmen leiste der Bund Beiträge in der Höhe zwischen 35 und 45 Prozent.

Das Konzept sieht drei Hauptetappen vor. Zuerst soll der Abschnitt von Weinfelden bis zur Murgmündung in Frauenfeld abschnittweise angepackt werden. Dabei dürfte es zahlreiche einzelne Bauprojekte benötigen. Als zweite Etappe ist der Abschnitt Bischofszell bis Bürglen vorgesehen. Den Schluss bildet die Strecke von der Murgmündung bis zur Zürcher Kantonsgrenze. Auf diesem Abschnitt sind bereits heute erste Renaturierungsprojekte realisiert.

Für die Umsetzung einzelner Projekte muss der Kanton noch Grundstücke erwerben. Er hat deshalb ein Interesse, möglichst früh Land kaufen zu können, um die Planungssicherheit zu erhöhen. «Erste Priorität hat demnach der Erwerb von Vorlandflächen und den Dämmen.» Als Anreiz bezahlt der Kanton bis Ende 2023 höhere Preise. «Für die Vorländer inklusive der Dämme zahlen wir den dreifachen Preis, konkret 15 statt 5 Franken pro Quadratmeter Acker, Wiese, Weide und 7,50 statt 2,50 Franken für Wald», sagt Regierungsrätin Carmen Haag. Die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden vom kantonalen Amt für Umwelt schriftlich darüber informiert. Der Kanton schreibt 470 Landbesitzer an, darunter auch Erbengemeinschaften mit mehreren Personen, sagt Haag. Der Kanton hat auch Interesse, Land ausserhalb des Thurperimeters zu erwerben, um es später gegen die benötigten Flächen an der Thur abtauschen zu können.

Durch das Projekt geht landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Bauern wehren sich entschieden dagegen. Auch Umweltschützer lehnen das Konzept ab. Ihnen geht es bezüglich ökologischer Aufwertung viel zu wenig weit. Für den Kanton ist das vorliegende Konzept ein Kompromiss. Dennoch sind während der Vernehmlassung 1300 Stellungnahmen eingegangen. Als Folge der Fundamentalkritik habe das Amt für Umwelt zentrale Elemente des Konzepts Thur+ von ausgewiesenen und unabhängigen Fachspezialisten überprüfen lassen. «Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der bisher eingeschlagene Weg und das Konzept Thur+ richtig sind und fachlich bestätigt wurden», schreibt der Kanton in der Botschaft an das Parlament. Dennoch sind einzelne, situative Anregungen aus den Stellungnahmen ins überarbeitete Projekt eingeflossen.

Regierungsrätin Carmen Haag Bild: Donato Caspari

Für die Bonau sieht der Kanton eine Speziallösung vor, da die Dämme hier sehr weit vom Mittelgerinne der Thur entfernt lägen. Das Gebiet wird heute intensiv bewirtschaftet und ist als Fruchtfolgeflächen ausgewiesen. «Im Rahmen des kommenden Projektes in diesem Abschnitt muss eine Lösung unter Abwägung aller Interessen gefunden werden», heisst es in der Botschaft. Auch bei Weinfelden kommt es nach starkem Widerstand zu einer Speziallösung zugunsten der Landwirtschaft. Eine solche sei mit dem Bundesamt für Umwelt abgesprochen, sagt Haag.

Das Konzept will die drei heute von der Thur abgeschnittenen Auenschutzgebiete bei Pfyn, in der Allmend Frauenfeld und unterhalb von Frauenfeld wieder an die Dynamik des Wassers anzubinden. Die bestehenden Dämme und Seitenverbauungen werden dafür rückgebaut und an neuer Lage wieder erstellt. Und die Verbreiterung des Flusslaufs innerhalb der Dämme trägt dazu bei, dass die Thur wieder ein Fliessgewässer mit eigener Dynamik und grosser Biodiversität werden kann, wo Kiesbänke für Vögel und Strudellöcher als Rückzugsorte für Fische bei Niedrigwasser entstehen. Der Kanton schreibt: «Für strömungsliebende Fischarten ist die Thur heute zu stark verbaut, und es fehlt ihr an abwechslungsreichen Strukturen; Laichhabitate existieren kaum mehr. Auch Vögel, Insekten, Frösche und Salamander wären auf naturnähere Lebensräume angewiesen.»

1890 schloss der Thurgau die erste Thurkorrektur ab und lenkte den Wildfluss, dessen Lauf von seiner Quelle im Alpstein bis zur Mündung in den Rhein nirgends durch einen See ausgeglichen wird, in vorgegebene Bahnen. Bei Starkniederschlägen gewinnt das Wasser im kanalisierten Fluss schnell an Fahrt. Grosse Gefahr besteht, wenn die Thur über ihre Ufer tritt und Dämme sprengt. Das derzeit bestehende Thurrichtprojekt datiert aus dem Jahr 1979 und war das Resultat der letzten Hochwasser von 1977 und 1978. Stand heute seien bei einem Jahrhundertereignis Schäden von bis zu 219 Millionen Franken zu erwarten, bei einem Extremereignis Schäden von bis zu 573 Millionen Franken, schreibt der Kanton.

