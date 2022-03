Verein der Thurgauer Veteranenschützen ist fast 100 Jahre alt

In Berlingen trafen sich die Thurgauer Veteranenschützen zur 99. Jahresversammlung. Auch kurz vor dem 100. Geburtstag wirkte der TVSV alles andere als verstaubt. 150 Mitglieder konnte Präsident Markus Brandes in der Unterseehalle in Berlingen begrüssen.

Walter Gerber 09.03.2022, 16.40 Uhr