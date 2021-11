Thurgau: Dominik Diezi kandidiert als Regierungsrat

Thurgau «Es wäre vermessen zu sagen, das könne nur der Diezi»: Der Arboner Stadtpräsident will Regierungsrat werden Der 48-jährige Jurist Dominik Diezi bewirbt sich um die Nomination der Mitte-Partei als Nachfolger der zurücktretenden Carmen Haag. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 01.11.2021, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Diezi steht vor dem Aufstieg vom Stadtpräsidenten zum Regierungsrat. Ralph Ribi

Man attestiert Ihnen, dass Sie als Stadtpräsident Ruhe in die Arboner Politik gebracht haben.

Dominik Diezi: Nicht ich allein, der ganze Stadtrat. Aber ich sehe es auch so, dass wir aktuell in Arbon ruhig arbeiten können.

Was ist Ihre Methode?

Das kann man relativ einfach sagen. Die Leute ernst nehmen – das ist das Wichtigste. Zuhören, Sachen aufgreifen, berechtigte Anliegen umsetzen. Bescheiden und demütig unterwegs sein. Andere Leute haben auch gute Ideen. Ernst nehmen heisst zuhören und dann nicht nur das machen, was man selber will.

Ist es nicht zu früh für Sie, Arbon wieder zu verlassen? Sie sind erst 2019 Stadtpräsident geworden.

Wenn es zu meiner Wahl in den Regierungsrat kommt, verlasse ich Arbon nicht. Ich nehme Verantwortung für Arbon auch auf höherer Ebene wahr. Ich würde in Arbon gern weitermachen, wenn es mit dem Regierungsrat nicht klappt. Alle Leute, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, haben mir gesagt: Wenn du dir das vorstellen kannst, dich voll für den ganzen Kanton einzusetzen, musst du da antreten. Diese Chance hast du jetzt. In Arbon ist es momentan gut am Laufen. Wenn das Stadtpräsidium ausgeschrieben wird, werden sich gute Leute melden. Es wäre vermessen zu sagen, das könne nur der Diezi.

Wieso möchten Sie Regierungsrat werden?

Ich bin als Kantonsrat und Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission bereits sehr in die kantonale Politik involviert und würde das nun gern an vorderster Front tun.

Was sind Ihre Ziele?

Der Kanton Thurgau ist gut unterwegs. Ich würde nicht alles anders machen. In einigen Bereichen könnte er mutigere Akzente setzen.

Wo?

Zum Beispiel im Bildungsbereich. Es sollte gelingen, einen Ableger einer Fachhochschule im technischen Bereich in den Thurgau zu holen. Wir sind ein wichtiger Werkplatz. Bisher haben wir nur die Pädagogische Hochschule und die An-Institute der Universität Konstanz.

Haben Sie damit Ihre Bewerbung als Chef des Departements für Erziehung und Kultur abgegeben?

Dominik Diezi (wu) 1973 geboren. Als Sohn eines Bahnhofvorstands in Steckborn und Kreuzlingen aufgewachsen. Matur Typ B Kreuzlingen. Jus-Studium in Freiburg, Anwaltspatent. Promotion in Basel. Seit 1998 in Arbon. Praktikant, dann Gerichtsschreiber am Bezirksgericht, 2006 Richter und Vizepräsident. Verheiratet, zwei Söhne (10 und 13). 2016 Kantonsrat, 2020 Panaschierkönig im Bezirk Arbon. 2019 Stadtpräsident von Arbon.

Nein. Da müsste der Gesamtregierungsrat Gas geben. Auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kantonen liegt Potenzial brach, vor allem in der Ostschweiz. Wir müssen in die Offensive gehen und gegenüber Bundesbern mit mehr Power auftreten. Auch St.Gallen ist gefordert.

Wo sehen Sie dieses Potenzial?

Wir sollten schauen, dass wir den Metropolitanraum Bodensee doch noch zu Stande bringen. Damit könnten wir zeigen, dass es nicht nur Zürich, Basel, Bern und Genf gibt.

Der Thurgauer Regierungsrat wollte sich nicht daran beteiligen.

St.Gallen hat den Metropolitanraum ohne den Thurgau lanciert. Jetzt hängt er im Nirwana. So wird es nichts werden. Beide haben ihren Anteil. St.Gallen ist vorgeprescht. Der Thurgau hätte das genauer anschauen müssen. Gut gelaufen ist es mit dem neuen Innovationspark Ost in St.Gallen, einem Forschungsstützpunkt des Bundes. Diesen haben St.Gallen und der Thurgau gemeinsam in die Ostschweiz geholt. Das ist ein positives Beispiel dafür, was gemeinsam möglich ist.

Sie haben sich im Grossen Rat für den Oberthurgau eingesetzt; Arbon profitiert jetzt von der Reform des Soziallastenausgleichs. Wieso soll man Sie in anderen Kantonsteilen wählen?

Als Regierungsrat hat man das Wohl des ganzen Kantons zu vertreten. Das ist klar. Der Thurgau muss aber eine Regionalpolitik betreiben, die diesen Namen verdient, damit die Diskrepanz unter den Regionen nicht zu gross wird. Beispielsweise sind beim Vorschlag zur Verteilung der TKB-Millionen auch die Bezirke Münchwilen und Kreuzlingen kaum vorgekommen. Alle Regionen sollten partizipieren.

Möchten Sie weitere Akzente setzen?

Beispielsweise in der Wirtschaftspolitik. Wenn wir im Wettbewerb um hochinteressante Firmen mithalten wollen, kommen wir nicht darum herum, bei der Wirtschaftsförderung aktiver zu werden. Bisher hatte die Wirtschaftsförderung gar nicht die Ressourcen dafür und hat mehr oder weniger nur unterstützt, was sich schon angebahnt hat. Sie hat es gut gemacht, aber wir sollten hier ein Zäcklein mutiger werden. Der Zeitpunkt dazu ist gut, erstmals ist ein Wirtschaftsleitbild in Arbeit. Wir sollten uns auch bewusst werden, dass der ganze Kanton eine Tourismusregion ist. Wir haben das Kloster Fischingen oder die Kartause Ittingen. Wir haben nicht nur den See.

Wenn sich ein Kanton entwickelt, erhält er vom nationalen Finanzausgleich weniger.

Das ist eine der Herausforderungen des Thurgaus. Wir sind angewiesen auf den Finanzausgleich. Kurzfristig und mittelfristig müssen wir dafür kämpfen, dass der Thurgau nicht zu kurz kommt. Längerfristig sollten wir schauen, dass wir weniger davon abhängig sind.

Würde der Wechsel in den Regierungsrat Ihre Familie belasten?

Das Stadtpräsidium ist auch sehr intensiv. Aus Sicht der Familie ist das Regierungsamt eher weniger belastend. Als Stadtpräsident bin ich vor Ort für alles verantwortlich. Es ist nicht immer lustig, der Sohn des Stadtpräsidenten zu sein. Einen Regierungsrat nehmen die Leute am Wohnort weniger wahr.

Sie haben Ihre Richterkarriere als Parteiloser begonnen. Sollten Richter parteilos sein?

Dominik Diezi, Stadtpräsident. Ralph Ribi

Ich war schon früh politisch sehr interessiert. Die ersten Nationalratswahlen habe ich 1983 verfolgt. Ich fand es aber nicht so gut, wenn Richter ein Parteibuch haben. Wenn man beispielsweise bei einem Arbeitsstreit weiss, dass vorne ein Bürgerlicher richtet. Heute sehe ich es nicht mehr so eng. Was die Einsitznahme von Richtern im Grossen Rat anbelangt: Im Grossen Rat verabschieden wir praktisch keine Rechtsnormen, die ein Bezirksrichter anzuwenden hat.

Wie kam es, dass Sie der CVP, der heutigen Mitte, beigetreten sind?

Als Kirchenpräsident habe ich die Planung für die Neugestaltung der Arboner Altstadt miterlebt. Die Einbindung der Betroffenen fand ich damals nicht optimal. Da bin ich der Partei beigetreten, um fürs Stadtparlament zu kandidieren.

Bisher der einzige Kandidat für die Nachfolge Haags

(wu) Die Mitte-Partei möchte den Sitz im Regierungsrat halten, der durch den Rücktritt von Carmen Haag Ende Mai 2022 frei wird. Dominik Diezi ist bisher der einzige parteiinterne Kandidat, der sein Interesse angemeldet hat, teilt Parteisekretärin Marlise Bänziger auf Anfrage mit. Bezirks- und Ortsparteien sind aufgefordert, allfällige Kandidaturen bis am 29. November zu melden. Die Mitte Thurgau wird am 4. Dezember in Aadorf ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin nominieren. Die Volkswahl findet am 13. Februar 2022 statt. Von den anderen Regierungsparteien SVP, FDP und SP ist kein Kandidat zu erwarten, da der Sitzanspruch der Mitte anerkannt wird. Auch GLP-Co-Präsident Stefan Leuthold sagt: «Man kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die GLP keine Kandidatur aufstellt.» Diezi stehe der GLP sehr nahe: «Er ist fähig, hat einen grossen Leistungsausweis und ist angenehm im Umgang.» Diezi politisiere konstruktiv und polarisiere nicht. Leuthold bedauert lediglich, dass die Stimmbürger voraussichtlich keine Auswahl haben werden. Gegen Diezi wäre es schwer anzutreten, sagt GP-Präsident Kurt Egger. Seine Partei werde diesen Monat über eine allfällige Gegenkandidatur entscheiden. Sehr gelobt wird der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi auch vom Arboner alt-SVP-Kantonsrat Andrea Vonlanthen: «Ich finde ihn als Mensch sehr angenehm. Er ist vertrauenswürdig und verlässlich.» Arbon habe über Jahre schwierige Verhältnisse gehabt; Diezi habe durch seine souveräne, offene Art Ruhe gebracht. Er staune manchmal über seine Schaffenskraft und sein Organisationstalent, sagt Vonlanthen. Dass er den Pergolenstreit nicht beenden konnte, sei nicht Diezi anzulasten. «Man muss sagen, da hat er es auch mit einem schwierigen Partner zu tun.» Auch sei der Bau eigentlich nicht Diezis Ressort. Laut Vonlanthen steht Diezi politisch «Mitte-liberal, eher Mitte-links». Vonlanthen schätzt auch Diezis «christlich-ethische Haltung». Wobei Vonlanthen als Mitglied der Chrischona-Gemeinde gesellschaftlich konservative Ansichten vertritt. Der Katholik Diezi hofft hingegen auf Reformen im Vatikan.