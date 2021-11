Psychose: Eine betroffene Familie erzählt von ihrem Schicksal

Thurgau «Es gab Momente, da haben meine Hände nur noch gezittert»: Eine Mutter erzählt aus dem Leben mit einem an Psychose erkrankten Sohn Bei Lea Hofers* Sohn wurde eine Psychose diagnostiziert. Für die Thurgauer Familie folgte eine schwierige Zeit, aus der sie alle nur langsam herauskommen. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 10.11.2021, 18.00 Uhr

Bedächtig stellt Lea Hofer* ihre Kaffeetasse ab. Die vergangenen drei Jahre waren für sie und ihre Familie schwierig. Denn die Krankheit ihres Sohnes zersplitterte ihr Weltbild. «Ich war zusammen mit meinem Sohn im Auto unterwegs», beginnt Hofer zu erzählen. Plötzlich begann er im Gespräch Dinge von sich zu geben, die sie aufhorchen liessen. «Er fing an über Gott zu sprechen, und dass wir nur ganz langsam fahren dürfen, weil ansonsten ein Unfall passieren würde.» Sie gingen nicht wie geplant ins Restaurant, sondern nach Hause.

Dort merkten auch ihre beiden anderen Kinder, dass etwas nicht stimmte. «Ich sah meinen Sohn an, doch da war nur noch eine Hülle. Sein Wesen hatte sich komplett verändert.» Leon* wurde im Spital untersucht. Die Diagnose: eine Psychose.

Der Verlust der Realität

Thomas Knecht, Leitender Arzt des Psychiatrischen Zentrums Herisau, erklärt:

«Eine Psychose ist eine schwere psychische Störung, welche den Verlust des Realitätsbezugs zur Folge hat. Der Patient ist nicht mehr in der Lage, sich in seiner Umwelt zu orientieren und sich sinnvoll zu verhalten.»

Die frühsten Anzeichen für eine Psychose sind gemäss Knecht unspezifisch. «Schlaflosigkeit, diffuse Ängste und Ahnungen, Bedrohungs- und Beobachtungsideen und depressive Verstimmungen. Mit der Zeit werden die Anzeichen immer spezifischer: Wahneinfälle und Halluzinationen treten auf.»

Für das Auftreten von Psychosen gebe es viele Ursachen. Unter anderem sind das bewusstseinsverändernde Drogen oder Vergiftungen und Entzündungen des Gehirns. Knecht ergänzt: «Bei den sogenannten ‹endogenen Psychosen› ist unter Umständen gar kein äusserer Auslöser fassbar. Hier sind hauptsächlich genetische Risikofaktoren im Spiel.»

Nach den Untersuchungen im Spital wurde klar, Leon stand nicht unter dem Einfluss von Drogen. Was jedoch bei Leas Sohn zu Psychose führte, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Doch die Vermutung liegt nahe, dass sich Leon, der auch ein passionierter Bodybuilder ist, trotz Warnungen seiner Eltern Anabolika spritzte.

Anabolika als Auslöser für Psychosen seien gemäss Knecht selten, eine exakte Prozentzahl könne jedoch nicht angegeben werden. «Mit ihrer Steroid-Wirkung sensibilisieren sie die sogenannten Dopamin-Rezeptoren im Gehirn und können so eine unkontrollierte Aktivität der Nervenzellen mit Wahnbildung oder manischen Stimmungsschwankungen in Gang setzen.» Knecht merkt an, dass eine Psychose immer eine sehr ernste Störung ist und unverzüglich in fachmännische Behandlung gehört.

Der Wunsch nach Normalität

Für Leon folgte ein viereinhalbmonatiger Klinikaufenthalt. Durch die Medikamente nahm er an Gewicht zu. Doch nicht nur. Hofer ergänzt: «Mein Sohn erhielt während seines Klinikaufenthalts eine komplett falsche Ernährung. So konnte er sich auch nach dem offiziellen Essen noch eine Pizza oder Burger bestellen.» Hofers Blick schweift zur Seite. Ihren Sohn in der Klinik zu besuchen, verlangte von ihr viel Kraft.

«Es war für uns alle sehr schwierig. Es gab Momente, da haben meine Hände nur noch gezittert.»

Leon wurde entlassen, konnte wieder bei seinem früheren Arbeitgeber arbeiten und er und seine Freundin erwarteten ihr erstes Kind. «Mein Sohn war sehr glücklich», erklärt Hofer. Wöchentlich setzte er sich mit seinem Psychologen zusammen und nahm seine Medikamente. Doch er setze diese zu früh ab. Einige Monate vergingen ohne Probleme. Doch dann trat die nächste Psychose auf.

Für Leon folgte ein weiterer Klinikaufenthalt. Heute geht es ihm besser, er ist auf Medikamente angewiesen und arbeitet in einer geschützten Werkstätte. Priorität hat für ihn, körperlich wieder fit zu werden und später keinesfalls von der IV abhängig zu sein. «Mein Sohn möchte am liebsten wieder seinem früheren Job nachgehen.» Doch noch ist nicht klar, ob das aufgrund seiner Krankheit möglich sein wird.

Fehlendes Geld und Ablehnung

Neben gesundheitlichen Sorgen gibt es auch Geldsorgen, weil ihrem Sohn von der Versicherung das Geld für die Kinderzulagen nicht zugeschrieben wurden. Denn Leon stand trotz seiner Krankheit in einem Arbeitsverhältnis. Ab Mai sollte er die Kinderzulagen erhalten. Doch bis jetzt hat er noch kein Geld gesehen.

Hofers Blick verhärtet sich. «Diese gesamte Zeit war für uns alle emotional sehr belastend. Und jetzt stossen wir auf so viel Ablehnung, das kann ich wirklich nicht verstehen.» Hofer ergänzt, dass Leon die Formulare erneut bei der Versicherung einreichen musste. «Ich hoffe, dass sie die Familienzulagen endlich erhalten. Sie sind auf das Geld angewiesen.» Lea Hofer senkt den Blick, ihre Kaffeetasse ist leer.

«Ich weiss auch nicht, ob ich das als Mutter nochmals durchmachen könnte.»

* Name geändert