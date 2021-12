Bundesgericht bestätigt Gefängnis für Thurgauer Stalker

Thurgau Er drohte, schlug und rief sie 400 Mal an – Bundesgericht bestätigt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 50 Tagen gegen einen Stalker Mehrere Vorinstanzen hatten sich bereits mit dem Fall befassen müssen. Nun bestätigte das Bundesgericht eine unbedingte Freiheitsstrafe von 50 Tagen wegen Stalkings. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.30 Uhr

Ahmed nahm das Taxi und erwartete Christiane und ihren Begleiter in der Bahnhofsunterführung. Bild: Andreas Stricker

Ahmed steigt selten in einen Zug. Dennoch kommt er oft zum Bahnhof und verbringt dort seine Tage. Er arbeitet nicht und lebt von Sozialhilfe. Er trägt meist einen Vollbart, zwischendurch rasiert er ihn mal ab. Eine familiäre Beziehung pflegt er nur zu seinem Sohn.

Der 52-jährige kurdische Flüchtling ist kaum gebildet. Ein Schuldiplom hat er nicht, jedoch eine Vorstrafe.

2015 hatte Ahmed eine kurze Beziehung zu Christiane (Namen geändert). Als sie mit ihm Schluss machte, akzeptierte er es nicht.

Das Bundesgericht hat kürzlich ein Urteil des Thurgauer Obergerichts bestätigt, das Ahmed zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 50 Tagen und einer Busse von 3000 Franken verurteilt hat. Laut Obergericht ist sein Verhalten als Stalking zu bezeichnen.

Todesdrohungen und unerwünschte Fotos

Ende 2015 sagte er zu Christiane, dass er sie umbringe und «er sie schneiden würde», wenn sie zusammen in der Türkei wären. Die Schweiz sei klein und sie habe keine Chance, sagte er bei einer anderen Gelegenheit, wie einem Strafbefehl vom 14. Dezember 2017 zu entnehmen ist.

Einmal kündigte er ihr an, er werde sie umbringen und schlagen. Am 19. Februar 2016 kündigte er ihr per Telefon an, sie würden gemeinsam in den Tod gehen.

Zu Christianes Mann, dem er am 7. März 2016 in einem Restaurant begegnete, sagte er:

«Ich dich töten und dann Christiane auch.»

Er zeigte ihm ein Foto eines Bekannten von Christiane und sagte: «Diesen Mann ich auch finden und töten.»

Er rief «Tschüss Vogel» und warf ihr Kusshände zu

Diesen Mann hatte Ahmed am Tag zuvor am Bahnhof Frauenfeld in Begleitung von Christiane gesehen. Dabei fotografierte Ahmed Christiane mehrmals.

Sie fuhr mit ihrem Begleiter per Zug an einen anderen Ort. Dort wurde sie von Ahmed, der ein Taxi genommen hatte, in der Bahnhofsunterführung erwartet; er rannte auf Christiane und ihren Begleiter zu und fotografierte sie wieder mehrfach.

Als ihm Christiane das Mobiltelefon wegnehmen wollte, schlug er ihr die rechte Hand auf die linke Schulter. Während sie die Notrufnummer wählte, schlug er sie mit der Hand gegen den Kopf. Dann drängte er ihren Begleiter gegen eine Wand.

Die Kantonspolizei verfügte eine Kontaktsperre. Dennoch sagte Ahmed am 31. März 2016 am Bahnhof ihres Wohnorts zu ihr wiederholt: «Tschüss Vogel.» Dabei weinte er und warf ihr Kusshände zu.

Als er in der Unterführung ihrem Vater begegnete, küsste er dessen Hand. Dann stellte er sich Christiane gegenüber an der Haltestelle auf, wo sie auf den Bus wartete.

Über 400 Anrufe

Von Ende September bis zum 19. Oktober 2016 tauchte er mehrmals vor Christianes Haus auf; einmal zerkratzte er dabei ihren Gartentisch. Die Kontaktsperre verletzte er auch, als er ihr am 29. November 2016 die Kopie eines Briefs des Staatssekretariats für Migration schickte.

Ahmed rief Christiane am 7. März 2016 rund 19 Mal auf ihr Festnetztelefon und auf ihr Handy an. Vom 7. bis 21. März rief er sie ausserdem von öffentlichen Telefonanschlüssen 37 Mal an, unter anderem an ihrem Arbeitsort.

Trotz Kontaktsperre versuchte er von April 2017 bis Dezember 2017 über 400 Mal, sie telefonisch zu erreichen.

Sexuelle Belästigung in einer Toilette

Ahmed belästigte gemäss Strafbefehl am 11. Februar 2017 auch eine andere Frau, die ihm in einer Restauranttoilette über den Weg lief. Er drückte sie ans Lavabo und an die Wand und betatschte sie.

Dem Opfer fiel auf, dass er «sehr grusig» stank. Die Frau spürte noch eine Woche später einen leichten Schmerz an den Rippen.

Am 11. Juni 2017 schlug Ahmed, der betrunken war, einen Passanten ins Gesicht. Dieser hatte ihn aufgefordert, leiser zu telefonieren. Die Brille des Passanten flog zu Boden, und Ahmed trat darauf.

Sein Plädoyer verstand niemand

Das Bezirksgericht Weinfelden hatte sich zweimal mit dem Fall befassen müssen. Beim zweiten Mal stellte es das Verfahren bezüglich zweier Todesdrohungen ein und entschied, auf eine Landesverweisung zu verzichten.

Das Obergericht hatte das erste Urteil zurückgeschickt mit der Begründung, das Bezirksgericht hätte Ahmed eine Verteidigung beigeben müssen; aufgrund des von ihm gehaltenen unverständlichen Plädoyers sei er offensichtlich nicht fähig, sich selbst zu verteidigen.

Ahmed ist es jetzt fünf Jahre lang verboten, irgendeinen Kontakt zu Christiane und ihrem Mann aufzunehmen. Er muss zu ihnen einen Abstand von mindestens 100 Metern halten.

An ihrem Wohn- und Arbeitsort darf er sich nicht aufhalten, ausser bei einer Durchfahrt oder beim Umsteigen. Für die fünf Jahre wird eine Bewährungshilfe angeordnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen