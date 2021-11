Wahlfälschung: Thurgauer Staatskanzlei kritisiert Frauenfeld

Pro und Contra Impfpflicht? «Sofort!», fordert der Auslandredaktor – «Niemals!», warnt der Wissenschaftsjournalist

Österreich will sie am 1. Februar einführen, in Bayern soll sie kommen, Turkmenistan kennt sie bereits, Länder wie Frankreich und Italien haben sie für bestimmte Berufsgruppen festgelegt: Hierzulande wird die Impfpflicht heiss diskutiert – auch auf der CH-Media-Redaktion.