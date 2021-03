Interview Ein Denkmal für die Opfer von Münsterlingen: Künstlerin sucht Gesprächspartner Karolin Bräg bittet um Mithilfe beim Erinnerungszeichen an die Medikamentenversuche in Münsterlingen. Jeder, der möchte, kann sich bei ihr melden. Zitate aus dem Gespräch werden anonym ins Denkmal eingraviert. Thomas Wunderlin 16.03.2021, 18.30 Uhr

Karolin Bräg lässt sich bei ihrer Arbeit vom geplanten Standort auf dem ehemaligen Spitalfriedhof von Münsterlingen inspierieren. Bild: Kevin Roth

Die Konzeptkünstlerin Karolin Bräg hat die Jury mit der Idee überzeugt, auf dem Spitalfriedhof Münsterlingen ein Haus der Erinnerung an die Medikamententests und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zu erstellen. Der Regierungsrat hat dafür 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds bereitgestellt. In den mannshohen Sandsteinkörper werden Aussagen der Gesprächspartner Brägs graviert. Die beiden Stirnseiten werden anschliessend abgesägt und als «Partnerzeichen» in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen und im Massnahmenzentrum Kalchrain aufgestellt.

Sie laden dazu ein, am Erinnerungszeichen in Münsterlingen mitzuwirken. Wie kann man Ihnen helfen?

Karolin Bräg: Ich suche Menschen, die sich für das Zeichen der Erinnerung ganz allgemein interessieren. Und für das, was in dieser Zeit passiert ist. Jeder kann sich mit mir in ein Gespräch begeben und mitteilen, was er möchte.

Was machen Sie damit?

Das Projekt wird erst mit dem Beitrag der Menschen vollendet, mit ihren Gedanken, Gefühlen, Empfindungen. Ich entnehme dem Gespräch ein oder zwei Sätze, die in das Erinnerungszeichen

Das Erinnerungszeichen erhält die Form eines Hauses. Die Zitate aus den Gesprächen werden in die Aussenwände eingraviert. Bild: PD

eingraviert werden. Diese sind anonymisiert, sodass die Person nie kenntlich ist. Es gibt dazu ein Buch, in dem man namentlich erwähnt werden kann, wenn man das möchte. In der Abdankungshalle wird ausserdem über die Geschichte des Friedhofs informiert.

Mit wie vielen Leuten haben Sie schon gesprochen?

Mit sechs Personen. Ich bin ganz am Anfang. Es sind Leute, mit denen ich durch den Wettbewerb in Kontakt gekommen bin. Und beim ersten Mal, als die Zeitung über das Erinnerungszeichen berichtete, hat sich eine Person gemeldet und gesagt, sie möchte ihre Geschichte erzählen.

Keine ehemaligen Patienten, an denen Medikamente getestet wurden?

Doch, zwei. Das Staatsarchiv verschickt jetzt einen Brief an die Betroffenen mit der Einladung, am Haus der Erinnerungen mitzuwirken. Die Frage ist, ob sie dazu bereit sind. Ich kann ihnen versichern, dass das Gespräch hier in diesem Raum bleibt, den mir das Staatsarchiv für die Gespräche zur Verfügung gestellt hat. Ich komme auch zu den Leuten heim, wenn sie es möchten. Mein Wunsch wäre, dass ich mit 60 Personen ins Gespräch komme.

Karolin Bräg hat schon 2003 in der Kartause Ittingen für ein Kunstprojekt mit 60 Personen gesprochen. Bild: Kevin Roth



Machen Sie Tonaufnahmen?

Nein. Ich habe schon selber meine Schwierigkeit mit so einem Gerät und habe gedacht, es wird auch andern Menschen so gehen, die sich nicht leichttun, sich zu äussern. Ich mache mir nur ab und zu Notizen. Ich bin mal ein Jahr lang über einen Friedhof gegangen und habe Menschen ins Gespräch gebeten. Da habe ich gespürt, es gibt nur dieses ganz persönliche Aufeinanderzugehen.



Handelte es sich dabei auch um ein Kunstprojekt?

Ja, in München auf dem Westfriedhof. Seit 2006 liegt dort ein grosser Steinring, darin sind Zitate eingraviert, 80 Sätze, die übers Jahr aus den Gesprächen entstanden sind zur Frage: Was bedeutet Ihnen der Abschied?



Ist das Ihre Arbeitsweise, mit dem Wort zu arbeiten?

Es ist meine Arbeitsweise, dass ich damit beginne, an einen besonderen Ort zu gehen, um eine Frage an diesen Ort zu suchen. Als ich in Münsterlingen den Friedhof sah, habe ich gedacht, wie unwürdig das wirkt, wie unwürdig mit den Menschen über den Tod hinaus verfahren wurde. Er hiess ja Armenfriedhof und Fremdenfriedhof. Man spürt das. Für mich ergab sich daraus die Frage, was wäre denn ein würdiger Umgang? Was bedeutet hier die Würde des Menschen? Können wir sie eigentlich zukünftig schützen?



Der Spitalfriedhof wirkt unwürdig?

Der ehemalige Spitalfriedhof ist einerseits sehr gut gewählt worden. Der Regierungsrat möchte da ein Zeichen der Erinnerung an die Patienten setzen, die unfreiwillig an Medikamentenversuchen in Münsterlingen teilgenommen haben. Auch zur Erinnerung an die Kinder, die ihren Eltern entrissen und fremdplatziert wurden. Es geht um etwas, das aus heutiger Sicht falsch war. Es war eine Praxis, für die man sich heute entschuldigen würde und mit diesem Zeichen auch tut. Andererseits ist dieser Friedhof selbst sehr stark verletzt worden.



Wie meinen Sie das?

Durch die Art und Weise, wie das Gemeindezentrum dort hineingeschoben wurde, sodass man einige Gräber verschieben musste. Auch durch den Parkplatz vor der ehemaligen Abdankungshalle. Und durch das Retentionsbecken: Das Gebäude davor wurde leider so gebaut, dass das Wasser nicht genügend abfliessen konnte. Man machte eine tiefe Mulde, die es bis heute gibt. Ich möchte, dass das alles so bleibt. Wobei eine Arbeitsgruppe überlegt, ob die Gasstation, die auch auf den Friedhof gesetzt wurde, wieder entfernt werden könnte.



Suchen Sie auch das Gespräch mit Leuten, die Ihrem Vorhaben kritisch gegenüberstehen? Es gibt eine ältere Generation Ärzte, die findet, der frühere Klinikdirektor Roland Kuhn hätte den Nobelpreis bekommen sollen.

Ich möchte mit allen ins Gespräch kommen. Dr. Kuhn wird sicherlich von den einen, die diese Medikamente bekommen haben, ganz anders empfunden als von denen, die sagen, der hat doch versucht zu heilen, der hat doch versucht, Medikamente zu finden, das war doch zu der Zeit nicht anders machbar. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, wie man das betrachten kann. Ich möchte alle Sichtweisen hören.



Teilen Sie eine Sicht? Sehen Sie ihn vor allem kritisch?

Ich bin jemand, der zuhört. Ich kann nicht beurteilen, schon gar nicht am Anfang. Dazu weiss ich viel zu wenig.



Können Sie trotz Corona von München herkommen?

Das ist die Krux an der Sache. Angedacht war, dass ich Januar, Februar hier im Thurgau bin und die Gespräche führen kann. Dann kam die zweite Welle, vor allem auch Bayern hatte schlimme Zahlen. Dann fielen in München die Inzidenzwerte plötzlich ganz nach unten. Ich erfuhr, dass sich hier der Kanton wieder öffnet. Da habe ich gedacht, ich nutze dieses kleine Zeitfenster, jetzt komme ich, um mit Betroffenen wie Nichtbetroffenen ins Gespräch zu kommen. Ich bin jetzt bis zum 1. April da. Über Ostern wird es schwieriger werden. Da werden sich viele zurückziehen. Da möchte ich auch nicht stören. Falls es eine zweite Gesprächsphase braucht, versuche ich das im April zu machen, nicht wissend, ob ich dann einreisen kann.