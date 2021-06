Thurgau «Eher überdimensioniert»: Die TKB ist grösser als der Kanton Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rats hat sich mit der Frage befasst, ob das Ausmass der TKB zu gross ist für den Kanton. Das hohe Eigenkapital mindert die Sorgen. Roman Scherrer 03.06.2021, 05.10 Uhr

Der Hauptsitz der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Mit viel Lob und ohne Gegenstimme hat der Grosse Rat den Geschäftsbericht 2020 der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Keine Erwähnung fand in der Diskussion die Grundsatzfrage, ob die TKB zu gross ist für den Thurgau.

Genau damit haben sich die zuständigen Subkommissionen der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) des Grossen Rats auseinandergesetzt, wie in ihrem Bericht zu lesen ist. Demnach zeigten verschiedene Studien, dass die Grösse einzelner Kantonalbanken im Vergleich zur kantonalen Volkswirtschaft «eher überdimensioniert» ist. Das sei auch im Thurgau der Fall.

Tatsächlich weist die TKB für 2020 mit 28,7 Milliarden Franken eine Bilanzsumme aus, die mehr als eineinhalbmal so gross ist wie das letzte vom Bundesamt für Statistik publizierte Bruttoinlandprodukt 2018 des Kantons Thurgau. Dieser Vergleich ist relevant, da die TKB eine Staatsgarantie besitzt. Das bedeutet, dass der Kanton im Insolvenzfall für die Verbindlichkeiten der Bank haftet und sicherstellt, dass den Gläubigern kein Verlust entsteht – sofern die Mittel der Bank nicht ausreichen.

Risikopuffer in der Eigentümerstrategie

Ein Risiko, dass es so weit kommt, sieht Kantonsrätin Kristiane Vietze (FDP, Frauenfeld) nicht. Die Vorsitzende der GFK-Subkommission DFS betont:

«Die TKB ist grundsolide aufgestellt.»

Kristiane Vietze

Kantonsrätin FDP. Bild: Donato Caspari

Mit der Zustimmung zur Eigentümerstrategie habe der Grosse Rat gar einen Risikopuffer eingebaut. So muss die Kapitalquote der Bank bei mindestens 16 Prozent liegen, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht verlangt 12 Prozent. Aktuell kann die TKB rund 18 Prozent ausweisen.

Vietze verweist darauf, dass die TKB nicht in risikoreichen Sparten wie dem Investmentbanking tätig ist. Zudem seien die Kantonalbanken in kleineren Kantonen nicht selten grösser als die Volkswirtschaft. In den GFK-Subkommissionen habe es entsprechend keine kritischen Stimmen zur Grösse der TKB gegeben. «Wir haben das Thema angesprochen, weil es immer wieder in der Öffentlichkeit ist und wir es hinterfragen müssen.»

Vico Zahnd

SVP-Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

Vietzes Kommissionskollege Vico Zahnd (SVP, Weingarten) sieht ebenfalls keine grosse Gefahr. «Ohne die Staatsgarantie könnte die Grösse der Bank gar nie ein Problem darstellen», sagt er und erwähnt ebenfalls das vorsichtige Vorgehen der Kantonalbank. Sollte sie sich in risikoreichere Tätigkeitsfelder begeben, könne man sie nicht einfach in ihrer Grösse einschränken.

«Dann müsste man sich überlegen, die Staatsgarantie abzuschaffen.»

Auch Kantonsrat Didi Feuerle (GP, Arbon) erkennt «kein unverhältnismässiges Risiko» in der Grösse der TKB. Gerade, weil die Hypotheken einen hohen Deckungsgrad aufwiesen. Und:

«Die TKB ist eine der bestkapitalisierten Kantonalbanken der Schweiz.»

Didi Feuerle

Kantonsrat Grüne. Bild: Andrea Stalder

Ohnehin stehe man im Thurgau gut da, weil der Kanton über mehr als 700 Millionen Franken Eigenkapital verfügt.

Auf die Frage, ob die TKB zu gross ist, geht die Bank nicht ein. Ihre Medienstelle schreibt aber auf Anfrage: «Die TKB als führendes Finanzinstitut im Kanton ist sich ihrer Verantwortung bewusst.» Man verfüge über ein Geschäftsmodell, das auf risikoreiche Geschäfte wie den Eigenhandel bewusst verzichtet.

Im Vergleich der Bilanzsummen 2020 der 24 Kantonalbanken mit den kantonalen Bruttoinlandprodukten 2018 befindet sich die Thurgauer Kantonalbank im vorderen Mittelfeld. Mit einem Faktor von rund 1,7 liegt sie klar hinter der Spitzenreiterin, der Appenzeller Kantonalbank, deren Bilanzsumme von 3,77 Milliarden Franken 3,6-mal so gross ist wie die volkswirtschaftliche Leistung im Kanton Appenzell Innerrhoden. Allgemein belegen ländliche Kantone wie Glarus, Schwyz oder Obwalden die vorderen Plätze in diesem Vergleich.