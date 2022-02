Thurgau: Regierungskandidat fordert Mehrwertabgabe bei Aufzonung

Thurgau Diezi sagt dem Regierungsrat schon, wo es langgeht Der Arboner Stadtpräsident und zukünftige Regierungsrat Dominik Diezi fordert eine Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen. Seiner Meinung nach hat der Kanton keine Wahl. Der Grosse Rat hat sich 2019 klar dagegen entschieden. Thomas Wunderlin 09.02.2022, 04.10 Uhr

Die Stadt Arbon könnte eine Mehrwertabgabe von mehreren Millionen Franken einziehen, schätzt die GP-Parlamentarierin Heidi Heine. Diese Zahl nannte sie in der Debatte vom 14. Dezember 2021, als das Arboner Stadtparlament den Gestaltungsplan Stadthof genehmigte.

Wenn dieser am kommenden Wochenende den städtischen Urnengang übersteht, wird das Areal an der St.Gallerstrasse einer Kernzone mit hoher Baudichte zugewiesen. Die Investoren erhalten grünes Licht für eine 70-Millionen-Franken-Überbauung mit 84 Wohnungen. Unter anderem wird ein einstöckiger Altbau durch vier Wohntürme mit bis zu sieben Stockwerken ersetzt.

Um vom Planungsgewinn etwas abzuschöpfen, besteht allerdings keine gesetzliche Grundlage, wie Stadtpräsident Dominik Diezi bereits in der Debatte erklärte. Diesen Montag bekräftigte er diese Position mit einer Medienmitteilung.

Bundesgericht: Gemeinden dürfen abschöpfen

Darin verweist er zwar auf ein Bundesgerichtsurteil vom November 2020, mit dem sich die Gemeinde Münchenstein gegen den Widerstand des Kantons Baselland das Recht erkämpfte, bei Um- und Aufzonungen Mehrwertabgaben zu erheben. Auch beim Stadthof geht es um eine Um- und Aufzonung.

Der Kanton Thurgau hat sich aber bisher gegen eine Mehrwertabschöpfung in solchen Fällen entschieden. Nur bei Neueinzonungen und Umzonungen von der öffentlichen Zone in andere Bauzonen werden 20 Prozent des Mehrwerts abgeschöpft, je zur Hälfte von Kanton und Gemeinde.

Diezi hält eine «moderate Mehrwertabschöpfung» grundsätzlich für sinnvoll:

«Irgendwie muss der Staat die Aufwände im Planungsbereich finanzieren.»

Am einfachsten sei es, dort abzuschöpfen, wo jemand «quasi über Nacht reich geworden ist – da tut es am wenigsten weh». Er hält es auch für richtig, Mehrwert bei Um- und Aufzonungen abzuschöpfen, nicht nur bei Einzonungen.

Denn die klassische Einzonung von Landwirtschafts- zu Bauland sei heute kaum noch aktuell. Wichtiger sei die innere Verdichtung, vor allem in Städten.

Wenn die Stadt Arbon aber eine Mehrwertabschöpfung bei Aufzonungen einführen würde, müsste sie sich laut Diezi gegen den Kanton durchsetzen und wahrscheinlich vor Bundesgericht gehen.

In Bezug auf den Stadthof käme ein Entscheid auf jeden Fall zu spät. Das gelte auch für die meisten andern aktuellen Fälle in Arbon: «Wir sind mit der Ortsplanrevision fast durch.» Arbon presche deshalb nicht vor:

«Beim Kanton geht es sicher schneller.»

Die Gelegenheit sei günstig, da der Kanton Thurgau Anfang dieses Jahres ohnehin eine Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes starte.

«Sollte dem nicht so sein», heisst es in der Medienmitteilung, «ist es für die Stadt Arbon denkbar, eine Lösung auf kommunaler Ebene zu suchen.» Arbon könnte also doch den Weg ans Bundesgericht beschreiten, wenn der Kanton nicht reagiert.

Für Diezi ist es klar, dass der Thurgau keine Wahl hat. Das Bundesgesetz verlange von den Kantonen, auch bei Um- und Aufzonungen eine Mehrwertabgabe einzuführen. Das Bundesgericht habe es bekräftigt:

«Das ist kein Menu à la carte.»

Bekanntlich wird er höchstwahrscheinlich im Regierungsrat sitzen, wenn dieser die Revision des Planungs- und Baugesetzes beraten wird. Möglicherweise wird ihm als Baudirektor sogar die Federführung zufallen.

Seine jetzige Stellungnahme habe damit keinen Zusammenhang, betont Diezi:

«Ich äussere mich als Stadtpräsident.»

Die meisten Kantone haben eine Mehrwertabgabe bei Um- und Einzonungen eingeführt. Meist werden 20 Prozent verlangt, die bei Baubeginn oder Verkauf des Grundstücks fällig werden, wie der Website des Raumplanerverbands Espace Suisse zu entnehmen ist.

Grosser Rat entschied 2019 klar dagegen

Der Thurgauer Grosse Rat hat zuletzt 2019 aufgrund einer Motion über die Abschöpfung des Mehrwerts bei Um- und Aufzonungen diskutiert und mit 76 Nein zu 34 Ja abgelehnt. Der Regierungsrat war dagegen, weil «die Anreize für das erwünschte verdichtete Bauen reduziert werden». Die Gemeinden wären ausserdem überfordert damit, da sie derzeit diverse planerische Projekte bewältigen müssten.