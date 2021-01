Im Abseits Nach Feldzug gegen die Coronapolitik: Die Thurgauer SP diskutiert den Parteiausschluss einer Coronaskeptikerin Mit ihrer Kritik an der Coronapolitik von Bund und Kantonen stellt sich die Ettenhauser SP-Kantonsrätin Barbara Müller ins Abseits. Die Parteileitung distanziert sich von ihrer Anzeige gegen Zugsbegleiterinnen und ihren Aussagen an öffentlichen Anlässen. Thomas Wunderlin 13.01.2021, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara Müller spricht am 9. Januar in Schwyz an einer Kundgebung des Aktionsbündnisses Urkantone für eine vernünftige Coronapolitik. Urs Flüeler / KEYSTONE

In den meisten Fraktionen des Thurgauer Grossen Rats sitzen Leute, welche die Coronaschutzmassnahmen grundsätzlich in Frage stellen. Niemand exponiert sich aber so stark wie die Ettenhauser SP-Kantonsrätin Barbara Müller.

Die sehbehinderte Geologin mit Jahrgang 1963 tritt regelmässig an Veranstaltungen der sogenannten Coronaskeptiker auf, zuletzt am Samstag in Schwyz. Sie scheut vor drastischen Vergleichen nicht zurück. Unter anderem trat sie am 7. November vor einigen hundert Teilnehmern auf dem Basler Messeplatz auf.

Sie sagte, man habe dem Bundesrat Kompetenzen übertragen, die «klar verfassungswidrig» seien. Das erinnere «stark an 1933». Im Publikum wurde ein Plakat hochgehalten, auf dem eine Atemschutzmaske mit einem Judenstern gleichgesetzt wird, wie auf telebasel.ch zu sehen ist.

Aktiv über Facebook und Stricker.TV

In ihren Facebook-Kommentaren hinterfragt sie die Pandemiebekämpfung in der Schweiz und im Ausland. So kommentierte sie eine statistische Meldung: «Nun macht mal bitte halblang: Der grassierende Alarmismus bzw. Panikmache ist nur noch widerlich.»

Eine mediale Heimat hat sie bei Daniel Stricker gefunden, der vom Hinterthurgauer Tobel aus den Youtube-Kanal Stricker.TV betreibt und Coronaskeptikern eine Plattform bietet. Dort kritisierte sie bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem umstrittenen Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel das Ziel, den R-Wert auf 0,7 zu senken:

«Man findet immer wieder irgendwelche völlig absurden Kriterien, um diese Krise weiter herbeireden zu können.»

Die 2012 erstmals in den Grossen Rat gewählte Kantonsrätin wird Mühe haben, bei den nächsten Wahlen wieder von ihrer Partei aufgestellt zu werden. Im Vorfeld der letzten Grossratswahlen im März 2020 hatte noch SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher in einem Leserbrief zu ihrer Wiederwahl aufgerufen und dabei Müllers Engagement für Behinderte, für den Ausbau des Sozialstaats und für humanitäre Projekte hervorgehoben.

Letzten Sommer, als im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht eingeführt wurde, geriet Müller jedoch in eine Auseinandersetzung mit den SBB. Sie weigerte sich, eine Maske zu tragen, wofür sie medizinische Gründe geltend machte.

Sie war aber nicht bereit, dem SBB-Personal ein medizinisches Attest vorzulegen. In der Folge reichte Müller Strafanzeigen gegen Zugbegleiterinnen wegen Nötigung ein. Der Vorstand der SP Thurgau verurteilte die Strafanzeigen in einer Stellungnahme.

Sektion diskutiert Parteimitgliedschaft

SP-Kantonalpräsidentin Nina Schläfli. Andrea Stalder

«Inhaltlich distanzieren wir uns voll und ganz von ihren Aussagen und Auftritten in Basel und auf Stricker.TV», sagt Parteipräsidentin Nina Schläfli. «Alles andere ist ein laufender Prozess.» Zur Frage, ob sie damit einen Parteiausschluss meint: «Der Kantonalpartei sind da die Hände gebunden. Das ist Sache der Sektion.»



Barbara Müller bestätigt auf Anfrage, dass ihre weitere Mitgliedschaft in der SP ungewiss sei: «Es wird diskutiert, ob ich den Austritt geben soll.»

«Man hat sich da in irgendetwas verrannt»

SP-Kantonsrätin Barbara Müller. Urs Flüeler/ KEYSTONE

Ihre Partei ist nicht glücklich mit Ihnen.

Ja, das kann man sagen. Das Hauptproblem ist der fehlende Dialog. Ich vertrete auf wissenschaftlicher Basis eine bestimmte Haltung. Von mir aus ist es selbstverständlich, dass man darüber diskutiert.

Sie haben bei Ihrem Auftritt in Basel am 7. November das Jahr 1933 erwähnt. Was haben Sie damit gemeint?

Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass ich retrospektiv gesehen an Vorgänge von 1933 erinnert werde. 1933 selber jedoch war nicht vorauszusehen, was noch geschehen wird. Heute können wir zurückblicken und unsere Lehren daraus ziehen. Mir geht es um die mit dem Notrecht einhergehende Machtkonzentration auf unbestimmte Dauer in wenigen Händen oder in einem Gremium, was einem demokratischen Rechtsstaat unwürdig ist.

Ihre Parteikollegin, SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, sagte: «Es kann und darf uns nicht egal sein, dass so viele Menschen sterben.»

Da müsste man schauen, wer ursächlich an Corona stirbt. Der Mensch ist endlich. Das weiss niemand besser als ich – nachdem ich nur mit unbeschreiblichem Glück eine doppelte zentrale Lungenembolie überlebt habe. Ich habe Erstickungsangst erlebt.

Sie behaupten, die Krise werde absichtlich verlängert. Wäre sie sonst vorbei?

Die Krise wird vor allem gemacht. Es gibt ein Virus. Man muss Leute schützen, die Risiken tragen. Das versteht sich von selber. Ich muss mich auch vor jeder Grippe in Acht nehmen. Leben ist halt ein Risiko.

Ist Covid-19 eine Grippe?

Ja, Covid-19 ist damit vergleichbar.

Wieso sehen das der Bundesrat und die meisten Politiker anders?

Das wüsste ich auch gern. Man hat sich da in irgendetwas verrannt.

Wären die Spitäler nicht überlastet, wenn die Coronamassnahmen aufgehoben würden?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist auf jeden Fall kein Grund, die unsäglichen Kollateralschäden in Kauf zu nehmen und Hunderttausende Existenzen zu vernichten. Man muss es in vernünftigem Rahmen machen.

Sollte man alle Massnahmen aufheben?

Darüber muss man diskutieren. Gegen Handhygiene beispielsweise ist nichts einzuwenden.

Und Restaurants wieder aufmachen?

Ja, selbstverständlich. Sie haben ja Schutzkonzepte entworfen. Da wurde viel investiert von Gastronomen. Die meisten Ansteckungen passieren nicht in Restaurants.

Wie steht es mit Ihren Strafanzeigen gegen das Zugspersonal?

Diese sind am Laufen. Ich stehe im Dialog mit der Abteilung Handycap der SBB.