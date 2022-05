464 Kinder aus der Ukraine besuchen die Schule im Thurgau

Ukraine-Konflikt «Durchhaltefähigkeit der Lehrpersonen im Auge behalten»: Fast 500 ukrainische Kinder gehen im Thurgau zur Schule – jetzt will die PH helfen 464 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen derzeit die Schule im Thurgau. Ihre Zahl steigt laufend an. Nach der Coronapandemie bewältigen die Lehrerinnen und Lehrer bereits den nächsten Kraftakt. Die Pädagogische Hochschule Thurgau versucht zu helfen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.20 Uhr

Ukrainische Kinder werden in einem Schulzimmer willkommen geheissen. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Die Ukraine-Krise fordert die Schulen. Die Zahlen eingeschulter Kinder aus dem osteuropäischen Land steigen laufend an. In der vergangenen Woche waren noch rund 400 Kinder und Jugendliche an den Thurgauer Volksschulen aufgenommen. Bis Freitag ist die Zahl auf 464 Kinder angestiegen, wie Beat Brüllmann, Chef des kantonalen Amtes für Volksschule, auf Anfrage erklärt.

Diese Entwicklung verfolgt man auch an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen. «Lehrpersonen und Schulleitungen stehen vor einer grossen Herausforderung», lässt sich Rektorin Sabina Larcher in einer Mitteilung zitieren.

«Es gilt, fremdsprachige, teils traumatisierte Kinder, die plötzlich in einem anderen Land leben, in den Schulalltag zu integrieren.»

Die PHTG verstehe es als ihre Aufgabe, hier Hilfestellung zu leisten. Auf ihrer Website stellt sie verschiedene Materialien, Dossiers und Links zur Verfügung, die Lehrpersonen, aber auch weiteren Fachpersonen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Schweiz und aus der Ukraine Hilfestellung geben sollen.

Die beste Lösung muss vor Ort angestrebt werden

Die Lehrpersonen stehen nach der Coronapandemie bereits vor der nächsten grossen Hürde. Für Beat Brüllmann ist klar:

Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Volksschulamts. Bild: Ralph Ribi

«Die Schulgemeinden müssen die Durchhaltefähigkeit der Lehrpersonen im Auge behalten.»

Es gelte, eher mal einen pragmatischen Weg einzuschlagen als einen idealisierten.

Wie die Schulen die Flüchtlingskinder integrieren, müsse vor Ort entschieden werden. «Wir geben keine Empfehlung ab», sagt Brüllmann. Bei kleinen Klassengrössen werden Kinder beispielsweise eher in eine Regelklasse aufgenommen. Bei einer grossen Zahl Flüchtlingskinder eröffnen die Schulen separate Integrationsklassen. Es gibt auch das Modell, dass einige Schulgemeinden die Flüchtlingskinder in einer gemeinsamen Integrationsklasse beschulen.

«Aktuell werden im Thurgau 19 Integrationsklassen für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine geführt», weiss Brüllmann. Das sind drei mehr als in der vergangenen Woche. Von den derzeit 464 Kindern aus der Ukraine besuchen 207 eine solche Klasse. Vereinzelt helfen nun auch erwachsene Geflüchtete an Thurgauer Schulen mit. Erste Personen mit einem ukrainischen Lehrdiplom sind als Unterrichtsassistenten im Einsatz, sagt Brüllmann.

Die Pädagogische Hochschule hilft mit

«Auch die Studierenden der PHTG möchten aktiv helfen und tun dies teilweise bereits», schreibt die Hochschule. So könnten sie sich auf der Stellenplattform des Verbands Thurgauer Schulgemeinden für Kurzeinsätze an Schulen melden, bei denen es um Hilfestellungen für ukrainische Schülerinnen und Schüler gehe. Auch würden sich sowohl Studierende wie auch Mitarbeitende der PHTG an kostenlosen Online-Sprachkursen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine engagieren. «Es ist schön zu sehen, dass wir als Hochschule aktiv Unterstützung und auch Hilfe leisten können», sagt die PHTG-Rektorin Sabina Larcher.

Ihre Institution will nun auch schnellstmöglich Hilfsangebote für Hochschulangehörige aus der Ukraine auf die Beine stellen. Die Hochschulleitung habe einstimmig entschieden, dass Studierenden mit Schutzstatus S sowohl die Studiengebühren als auch Drittgebühren erlassen werden. Die Rektorin sagt:

«Wir versuchen, möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen und werden in Kürze den ersten Studenten aus der Ukraine an der PHTG empfangen.»

