Thurgau: Hermann Hess kritisiert Denkmalpflege

Thurgau «Die Leute haben gedacht, der Hess soll nur zahlen»: Immobilienunternehmer Hermann Hess kritisiert Denkmalpflege Die Immobilienfirma von Hermann Hess hat vor zwei Jahren ein Wohnhaus im Amriswiler Gizehus renoviert. Ein Neubau wäre für ihn rund eine Million Franken günstiger gekommen, doch dies hätte die Denkmalpflege nicht erlaubt. Thomas Wunderlin 28.08.2021, 05.10 Uhr

Hermann Hess und seine Immobilienfirma haben das Wohnhaus im Amriswiler Gizehus 2018/19 renoviert. Bild: Andrea Stalder

Die Vorgaben der Denkmalpflege haben Hermann Hess viel Geld gekostet. Der Amriswiler Immobilienunternehmer renovierte 2018/19 ein Bauernhaus im Amriswiler Ortsteil Gizehus aus dem 17. Jahrhundert. Im Lauf der Geschichte war es erweitert und zu einem reinen Wohnhaus umgewandelt worden. Hess baute darin für 3,2 Millionen Franken vier Zweizimmer- und zwei Dreizimmer-Wohnungen ein. Nur 2,2 Millionen Franken hätte er nach seiner internen Rechnung gebraucht, wenn er es durch einen Neubau in alter Form hätte ersetzen können, wie Hess errechnet hat;

«Ich hätte intakte Elemente wie Balken, Böden, Fenster und Türgriffe wiederverwenden können.»

Das Resultat wäre nach seiner Ansicht nicht viel anders ausgefallen. Denn trotz der strengen Auflagen der Denkmalpflege sei das vermeintlich alte Haus nun zu mehr als 80 Prozent neu. Beispielsweise der Dachstock: «Die alten Balken hängen nur da, sie sind Dekoration.»

Die Balken sind nur Dekoration: Dachgeschoss des restaurierten ehemaligen Bauernhauses im Amriswiler Ortsteil Gizehus. Bild: PD/Damian Poffet

Von der Denkmalpflege anerkannt wurden laut Hess Mehrkosten von 760'000 Franken. Darauf gestützt habe er von Kanton und Gemeinde Beiträge von 180'000 Franken erhalten. Somit sind ihm 580'000 Franken geblieben, die ihn die Auflagen der Denkmalpflege gekostet haben. Hess will die Berechnung nicht anfechten. Der Fall ist abgeschlossen.

Hess: Hundert Häuser sind im Thurgau am Zerfallen

Doch der ehemalige FDP-Nationalrat möchte Einfluss auf zukünftige denkmalpflegerische Entscheide nehmen. Er verlangt den Einbezug wirtschaftlicher Überlegungen. Die Gemeinden und das Baudepartement sollten nicht nur ein Gutachten der Denkmalpflege, sondern auch ein ökonomisches Gutachten einholen.

Hermann Hess. Bild: Andrea Stalder

Schon vor zwei Jahren, nach Abschluss der Renovation seines historischen Gebäudes im Gizehus, hatte sich Hess mit seinem Anliegen an die Öffentlichkeit gewandt. Ein Echo habe er keines gehabt:

«Die Leute haben gedacht, der Hess soll nur zahlen.»

Tatsächlich habe er die Mehrausgaben aufbringen können. «Ich beklage mich nicht.» Doch es gebe wohl an die hundert zerfallende Häuser im Kanton Thurgau, deren Eigentümer sich wegen denkmalpflegerischen Auflagen eine Renovation nicht leisten könnten.

Als Beispiel nennt er die Remise hinter dem Haus zum Adler in Berg, wo der Heimatschutz erfolgreich gegen den Teilabriss einer Remise von 1816 intervenierte. Hess weiss auch von einem verkommenen Riegelhaus in Hagenwil, wo sich die Denkmalpflege gegen einen Abriss und Neubau stemme. Ebenso laufe es mit einer baufälligen Remise im st.gallischen Wil, wo sich die ehemalige GLP-Nationalrätin Margrit Kessler mit der Denkmalpflege streitet. «Diese Leute leben weit entfernt von ökonomischen Realitäten.»

Am Gizehus-Gebäude wurde während der Renovation mit grossem Aufwand ein neues Fundament eingebaut. Bild: PD

Bei seinem Haus im Gizehus habe er kaum einen Mehrwert von der zusätzlichen Investition: «Ich kann höchstens ein paar Prozent höhere Mieten verlangen, wenn die Romantik von den alten Balken drin ist.»

Hess relativiert auch die Bedeutung der Riegel- oder Fachwerkhäuser. Dabei handle es sich um Bauten armer Leute; die Reichen hätten in Stein gebaut. «Alte Häuser müssen nicht um jeden Preis erhalten werden.» Da tue es ihm auch leid um die Steuergelder. Besser sei es, sich «auf einmalige und zwingende Objekte» zu konzentrieren.

«Wir stehen mit der Denkmalpflege nicht auf Kriegsfuss», betont Hess. Zum Portfolio seiner Firma zähle ein rundes Dutzend denkmalgeschützter Gebäude. Üblicherweise investiere sie in bereits existierende Bauten, ohne Land zu verbrauchen. Die Hess Investment verkaufe die Häuser nicht: «Eine hohe Qualität liegt in unserem eigenen Interesse.»

Heimatschutz: Unterhalt nicht vernachlässigen



«Wenn man nur ökonomisch rechnet, dann darf man nicht in Kultur investieren», entgegnet Gianni Christen, der Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes. «Gott sei dank ist unser Leben nicht nur Ökonomie.» Wer viel Geld habe, der habe auch eine moralische Verpflichtung zur Erhaltung von Baukultur.

Christen erinnert daran, dass 1956 der Weinfelder «Trauben» abgerissen werden sollte. Der Heimatschutz habe ihn gerettet. Heute gelte der «Trauben» als Wahrzeichen Weinfeldens. Für den Vertreter des Heimatschutzes ist es eine Grundsatzfrage: «Wollen wir gute Baukultur erhalten oder nicht? Oder wollen wir lieber alles modern und neu?» Ein altes Haus sei wie ein anderes Haus, wenn es regelmässig unterhalten werde.

«Bei alten Bauten ist es manchmal das Problem, dass die Eigentümer über Jahrzehnte nichts daran gemacht haben.»

Eine Renovation komme dann teuer zu stehen. Die Eigentümer seien aber oft auch nicht bereit, ihr Haus zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Interessenten für alte Objekte gebe es viele. «Wenn man fünfzig Jahre nichts an einem Haus gemacht hat, dann muss man es entsprechend günstig geben.»

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutz'.

Bild: Ralph Ribi

Vom Einbezug eines ökonomischen Gutachtens hält Christen wenig. Da sei die Gefahr eines Gefälligkeitsgutachtens gross: «Wer es bezahlt, der erhält, was er will.» Jedes alte Haus zu erhalten, das gehe gar nicht, sagt Christen. Der Heimatschutz setzte sich nicht immer für eine Unterschutzstellung ein. Christen nennt als Beispiel ein 1886 erbautes Haus an der Bahnhofstrasse 16 in Berg. Bezüglich Fenster und Einteilung sei es bereits stark verändert gewesen: «Wir haben verstanden, dass es die Gemeinde nicht unter Schutz stellen wollte.»

Hess: Zwei ökonomische Gutachten möglich



«Ich weiss nicht, ob Herr Christen als Privateigentümer bereit wäre, sein Haus billig zu verkaufen», weist Hess die Einwände des Heimatschützers zurück. Von ihm aus könne man auch zwei ökonomische Gutachten verlangen. «Vielleicht sind die Eigentümer schon vor zehn oder zwanzig Jahren vor einer Renovation zurückgeschreckt wegen der damit verbundenen Auflagen, etwa im Brandschutz.» Das Haus im Gizehus habe man übrigens nicht zerfallen lassen; so habe es vor etwa dreissig Jahren ein neues Dach erhalten.



Nachgefragt mit dem Leiter der kantonalen Denkmalpflege

Giovanni Menghini, Leiter der Thurgauer Denkmalpflege. Bild: Reto Martin

Würde man alte Häuser besser unter Verwendung möglichst vieler Originalteile neu bauen?

Giovanni Menghini: In aller Regel entsprechen historische Häuser nicht den heutigen Neubau-Gepflogenheiten und weichen von den gesetzlichen Vorschriften ab. Die Räume sind entweder zu niedrig oder überhoch, das Treppenhaus zu schmal. Sobald man neu baut, muss man die heutigen gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Schon in der äusseren Erscheinung würde das neue Haus nicht dem alten entsprechen. Die Geschichte des Hauses hat zudem Spuren hinterlassen, sie würden komplett eliminiert. Es wäre ein totes Haus ohne Nachvollziehbarkeit all dessen, was seine Ursprünglichkeit und seine Besonderheit ausmacht. Es wäre ein Neubau, der so tut, wie wenn er ein Altbau wäre. Das steht konträr zum Gedanken, dass wir über ein baukulturelles Erbe verfügen und sorgfältig damit umgehen sollen. Es würden Potemkin’sche Dörfer aus lauter Fassaden entstehen. Der Auftrag der Denkmalpflege ist es, historisch wertvolle Bausubstanz zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben. Diese soll sehen können, wie man früher ein Täfer oder eine Decke wirklich gemacht hat. Vieles kann man mit heutigen Maschinen und Techniken gar nicht mehr bauen, sicher nicht auf einem kostengünstigen Weg.

Ist das sinnvoll, wenn ein Haus bei der Renovation zu 80 Prozent neu gebaut wird?

Nach einer derartigen Renovation wäre zu prüfen, inwieweit das umgebaute Schutzobjekt seine besondere Zeugnishaftigkeit für die Vergangenheit hat bewahren können.

Braucht es ein ökonomisches Gutachten?

Da stellt sich die Frage: Was prüft man? Was stellt man einander gegenüber? Wie beurteilt man, was ökonomisch sinnvoll ist? Wir suchen gangbare Lösungen auch mit Blick darauf, dass das Vorhaben von den Eigentümern und den Banken finanziert werden kann. Dass das möglich ist, zeigt der Fakt, dass so viele historische Gebäude tatsächlich auch erneuert werden. Es gibt Beispiele denkmalgeschützter Objekte, die eine gute Rendite einbringen. Wir bieten Hausanalysen an. Gemeinde, Eigentümer und Denkmalpflege beauftragen gemeinsam ein Planungsbüro, um das Potenzial eines Objekts und der erforderlichen Investitionen abzuschätzen. Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird dabei mitberücksichtigt. Am Schluss sollen alle Beteiligte sagen können, dass es eine gute Lösung ist.