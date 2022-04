Thurgau: Schlecht gerüstet für Versorgung bei Notfällen

Thurgau Die Coronapandemie hat die Notfallplanung verzögert Das Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee hat noch vor der Pandemie die Risiken analysiert, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Strom bestehen. Daraus sollten in der laufenden Legislatur die Konsequenzen gezogen werden. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Thomas Wunderlin 07.04.2022, 17.00 Uhr

Seewasserwerk Frasnacht: Die Wasserversorgung hängt am Stromnetz. Ralph Ribi

Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) hat fünf Notstromaggregate beschafft. Damit soll in jedem Bezirk eine Tankstelle für die Versorgung der Behörden und Blaulichtorganisationen mit Treibstoff betrieben werden. Das EKT hat eine Massnahmenplanung erarbeitet, wie die Elektrizität in Mangellagen verteilt werden soll. Im Übrigen ist es offenbar weniger klar, was im Thurgau bei einer Verknappung von Lebensmitteln, Treibstoff und Strom geschieht.