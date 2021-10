Thurgau führte ersten Dioxin-Grenzwert für KVA ein

Thurgau Erster Lufthygieniker im Thurgau setzte sich schon 1985 für einen Grenzwert des Giftstoffs Dioxin ein: «Dafür musste ich ziemlich streiten» In Lausanne ist das Umfeld einer Kehrichtverbrennungsanlage mit Dioxin belastet. Robert Bösch, ehemaliger Leiter der Abteilung Luftreinhaltung des Kantons Thurgau befasste sich schon vor 30 Jahren mit der giftigen Substanz. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 27.10.2021, 04.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robert Bösch, ehemaliger Leiter der Abteilung Luftreinhaltung des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Ein beträchtlicher Teil des Bodens auf Lausanner Stadtgebiet ist mit hochgefährlichem Dioxin verseucht. Der Grund dafür dürfte eine ehemalige Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) sein, wie ein im Oktober veröffentlichter Bericht ergeben hat. Ein Experte für Dioxin und KVA ist Robert Bösch, der 1985 der erste Lufthygieniker des Kantons Thurgau war. Er leitete bis zu seiner Pensionierung 2018 die Abteilung Luftreinhaltung im Amt für Umwelt.

Ist es möglich, dass im Thurgauer Boden irgendwo Dioxin gefunden wird wie in Lausanne?

Robert Bösch: Im Umkreis der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlagen in Müllheim und Hefenhofen ist das denkbar. Zwar zeigten Untersuchungen in den 90er Jahren bei Schwermetallen keine beunruhigenden Werte. Das gibt aber keine Sicherheit bezüglich Dioxinen und Furanen. Bei der neuen KVA in Weinfelden dürfte die Belastung unmerklich sein.

Was würde eine Dioxinbelastung im Umfeld der alten Anlagen bedeuten?

Beim betroffenen Gebiet dürfte es sich vor allem um Landwirtschaftsland handeln. Das wäre kritisch für Tiere, die dort grasen. Sie können relativ viel Dioxin aufnehmen. Das ist heikel. Im schlimmsten Fall müsste ein Weideverbot ausgesprochen werden.

Müssten die Böden untersucht werden?

Das muss der Kanton entscheiden. Es wäre sicher sinnvoll. Die Anlagen in Müllheim und Hefenhofen hatten wenigstens in späteren Jahren Elektrofilter. Die waren noch nicht so gut. Auch die Verbrennungstechnik war in diesen Anlagen noch nicht auf einem hohen Stand. Wenn der Abfall einen hohen PVC-Anteil hatte, dann besteht ein grosses Risiko.

Wie ist das zu erklären?

Dioxin und Furan kommen überall vor, wo Verbrennungen sind. Deshalb ist es heikel, Abfall draussen zu verbrennen, womöglich zusammen mit Pneus und anderen Abfällen. Es gab auch die Unsitte, Abfälle in Kleinfeuerungen zu verbrennen. Nachher wurde zudem oft die Asche in den Gärten verstreut. Deshalb gibt es viele Familiengärten mit hohen Belastungen.

Was meinen Sie mit Kleinfeuerungen?

Beispielsweise Kachel- und andere Holzöfen. In solchen wurde bis vor zwanzig, dreissig Jahren häufig Abfall verbrannt. Wir mussten einen langen Kampf dagegen führen. Es gibt wohl heute noch Uneinsichtige. Sie versauen wenigstens nur ihre eigenen Gärten und jene ihrer Nachbarn.

Die Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden 2013. Bild: Reto Martin

Weshalb ist die Belastung bei der KVA Weinfelden geringer als bei den stillgelegten Anlagen in Müllheim und Hefenhofen?

Die KVA Weinfelden wurde zu Anfang der 1990er Jahre auf hohem Niveau gebaut. Es war praktisch die erste Anlage in der Schweiz, bei der man Dioxin- und Furan-Grenzwerte anordnete. Dafür musste ich ziemlich streiten. Die Verbrennungstechnik ist um Grössenordnungen besser als bei den Anlagen aus den 1960er und 70er Jahren wie Müllheim und Hefenhofen.

Wer wehrte sich gegen die Grenzwerte?

Vor allem die Planer und Bauer der Anlagen. Auch bei den Planerfirmen wie der Elektrowatt, TBF und so weiter war das Verständnis nicht wirklich gross. Sie hatten keine Freude daran, dass ich die Grenzwerte angeordnet hatte. Ich wurde immerhin unterstützt vom damaligen Departementschef Regierungsrat Ulrich Schmidli.

Was hat Sie dazu gebracht, Dioxin zu bekämpfen?

Das Unglück von Seveso 1976 verhalf dem Seveso-Dioxin, dem giftigsten Vertreter der Dioxine, zu zweifelhafter Berühmtheit. Danach gab es in Deutschland einen Grenzwert für Dioxine und Furane für Müllverbrennungsanlagen, nicht aber in der 1986 eingeführten eidgenössischen Luftreinhalteverordnung. Ich fühlte mich verpflichtet, einen solchen anzuordnen. Als er Jahre später in die Luftreinhalteverordnung gekommen ist, fühlte ich mich bestätigt.

Dioxine und Furane Unter dem Begriff Dioxin wird meist das sogenannte Sevesogift verstanden (chemische Bezeichnung: 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin). Es gibt 75 ähnliche Substanzen mit dem selben Grundgerüst Dibenzodioxin, dazu 135 Dibenzofurane mit einem leicht veränderten Grundgerüst. Dioxin bezeichnet somit insgesamt 210 unterschiedliche Substanzen mit sehr unterschiedlicher Toxizität, von denen das Sevesogift das giftigste ist. Dieses wurde durch den Chemieunfall im norditalienischen Seveso 1976 bekannt. (wu)

Wurde die KVA Weinfelden dadurch teurer?

Sie hat vielleicht schon etwas mehr gekostet. Man musste vor allem den Denox-Katalysator grösser dimensionieren. Bei der Abnahme gab es geringe Überschreitungen. Man musste die Anlage optimieren. Danach wurde der Grenzwert nachhaltig unterschritten.

Die KVA Weinfelden soll in den nächsten Jahren ersetzt werden. Sind Sie informiert über die Planung?

Nicht im Detail. Die Anlage erreicht allmählich das Ende ihrer Lebensdauer. Ein Ersatz ist sinnvoll. Man kann dann auch die Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen berücksichtigen.

Eine KVA stösst viel Treibhausgas CO2 aus.

Ja, das hat sicher Bedeutung. Es geht um etwa fünf Prozent der gesamten Emissionen. Zurzeit wird in der KVA Linth im Kanton Glarus an einer CO2-Ausscheidung experimentiert. Man muss das CO2 irgendwo lagern, wofür vor allem die Nordsee in Betracht kommt. Im Sediment kann man es deponieren, ohne dass es freigesetzt wird. Solche Anlagen sind die Zukunft. Sie werden je länger je mehr gebaut.

Robert Bösch zieht Parallelen zwischen dem Kampf gegen das Dioxin und gegen den CO2-Ausstoss. Bild: Andrea Stalder

Wieso in der Nordsee?

Weil das dort schon praktiziert wird. Die Gesteinsformationen am Meeresgrund sind dafür gut geeignet. Es gibt aber sicher weitere geeignete Orte.

Kann man damit den Klimawandel bremsen?

Das würde ich nicht sagen. Aber die KVA können einen wichtigen Beitrag leisten. Fossile Brennstoffe müssen eliminiert werden, sonst lässt sich das Problem nicht lösen. Man darf nicht mehr damit heizen und fahren. Die Geschichte der Luftreinhalteverordnung sollte die Politiker und Anführer unseres Landes bestärken, etwas Mutiges zu tun.