Live-Ticker: Aus dem Grossen Rat Thurgau

11:17 Uhr

Walter Schönholzer. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer (FDP) erinnert an das berühmte Gelassenheitsgebet, wonach sich gewisse Dinge ändern liessen und andere eben nicht. Der Politik stünden verschiedene Hebel zur Verfügung, um der Innovation einen guten Bode zu bereiten. Der Kanton Zug mache dies seit Jahren vor. Der Kanton Thurgau hingegen liege in den Bereichen Venture Capital und Patentanmeldungen weit hinten in der Rangliste. «Da können wir etwas verändern.» An die SVP-Fraktion gerichtet, sagt Schönholzer: «Dass Sie nicht einmal kleckern wollen, kann ich nicht nachvollziehen.» Es brauche nun ein vorwärtsgewandtes Ja und nicht ein mutloses Nein.